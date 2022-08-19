3 nên 3 tránh khi dùng đồ uống lúc mang thai để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé suốt "hành trình"

Nuôi dạy con 19/08/2022 09:03

Mang thai là thời gian bạn phải cẩn thận về lối sống của mình. Mỗi điều nhỏ nhặt đều đi kèm với một lưu ý cảnh báo và điều này đặc biệt áp dụng cho đồ ăn và đồ uống! Mặc dù không có gì bổ dưỡng hơn những loại nước đơn giản, nhưng những lúc bạn muốn thỏa mãn những sở thích đó, bạn cần lưu ý đến tác dụng của nó, đặc biệt là khi mang thai.

3 nên 3 tránh khi dùng đồ uống lúc mang thai để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé suốt 'hành trình' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống tốt cho bà bầu

1. Đồ uống có múi

3 nên 3 tránh khi dùng đồ uống lúc mang thai để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé suốt 'hành trình' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có múi như nước chanh và nước cam là thứ nhất định phải có đối với phụ nữ mang thai. Trong khi nước cam có thể làm giảm huyết áp, duy trì sức khỏe quan trọng của xương, hoạt động như một loại vitamin trước khi sinh và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi thì nước chanh có thể thực sự hữu ích trong ba tháng đầu quan trọng của mẹ bầu, nó được chứng minh là một cách chữa buồn nôn và ốm nghén hiệu quả. 

2. Sữa tiệt trùng

3 nên 3 tránh khi dùng đồ uống lúc mang thai để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé suốt 'hành trình' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa không chỉ dành cho trẻ sơ sinh mà còn dành cho cả những bà mẹ sắp sinh! Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng sữa là một trong những thức uống bổ dưỡng tốt nhất cho bà bầu. Sữa cung cấp các chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất cần thiết, hỗ trợ sự phát triển của em bé trong những tháng quan trọng cũng như giữ cho bạn khỏe mạnh.

Một ly sữa mỗi ngày trong quá trình mang thai của bạn sẽ làm nên điều kỳ diệu cho bạn. Đối với những người muốn tránh sữa, sữa đậu nành hoặc sữa hạnh nhân cũng là những lựa chọn thay thế tốt.

3. Đồ uống truyền chất điện giải

Bạn có thể ngạc nhiên khi đọc điều này nhưng một số đồ uống thể thao tốt cho bạn, an toàn để tiêu thụ và được chứng minh là đặc biệt có lợi để đối phó với những cơn chuột rút đột ngột, thường gặp trong tam cá nguyệt thứ hai. Hàm lượng chất điện giải có thể tạo ra sự cân bằng chất lỏng, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết. Tuy nhiên, tránh chọn những loại được bổ sung dinh dưỡng và không chứa đường dư thừa.

Tuy nhiên có ba loại đồ uống mà bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi tiêu thụ.

Đồ uống không tốt cho bà bầu

1. Nước ngọt và đồ uống có ga dưới mọi hình thức

Caffeine là một thực phẩm tuyệt vời nhưng không nên dùng trong hai tam cá nguyệt đầu tiên. Tuy nhiên, những gì bạn cũng nên biết là đồ uống có ga và soda hoàn toàn không nên nằm trong menu của bạn. Mỗi khi thèm uống đồ uống có ga đó, bạn nên nghĩ đến các loại đồ uống thay thế.

3 nên 3 tránh khi dùng đồ uống lúc mang thai để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé suốt 'hành trình' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2017 cũng cho thấy uống soda khi mang thai có liên quan đến nguy cơ béo phì ở trẻ em cao hơn. Người ta quan sát thấy rằng những bà mẹ uống hai hoặc nhiều đồ uống có đường mỗi ngày có khả năng sinh con béo phì cao nhất. Vì vậy, mẹ hãy cẩn thận!

2. Nước ép trái cây tươi

3 nên 3 tránh khi dùng đồ uống lúc mang thai để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé suốt 'hành trình' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nước trái cây và đồ uống detox là một trong những thứ được nhắc đến nhiều nhất hiện nay. Trong khi chế độ ăn kiêng nói về lợi ích của nước trái cây mới ép và chiết xuất của nó, khi bạn đang có một đứa con nhỏ bên trong mình, tốt nhất là bạn nên tránh tất cả các loại rủi ro đi kèm với đồ uống và nước trái cây chưa được tiệt trùng. Nếu không được điều trị, vi khuẩn có hại có thể tìm đường xâm nhập và dẫn đến các vấn đề như ngộ độc thực phẩm, rất nguy hiểm.

3. Nước máy

3 nên 3 tránh khi dùng đồ uống lúc mang thai để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé suốt 'hành trình' - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta đều biết rằng nước là thức uống cung cấp chất lỏng nhiều nhất trên hành tinh nhưng điều quan trọng là lượng nước bạn uống phải an toàn và đã được kiểm tra. Nước máy không an toàn có thể chứa hàm lượng chì, một hóa chất nguy hiểm có thể gây hại. Mặc dù nước nhiễm chì không tốt cho bất kỳ ai, nhưng phụ nữ mang thai lại càng cần thận trọng hơn.

Theo Times of India

Biện pháp phòng ngừa chấy rận hiệu quả, xóa tan lo âu của ba mẹ khi con dễ bị lây ngứa ngáy

Biện pháp phòng ngừa chấy rận hiệu quả, xóa tan lo âu của ba mẹ khi con dễ bị lây ngứa ngáy

Chấy rất phổ biến ở trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 11. Nếu bạn là cha mẹ, giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ ở độ tuổi này, chấy có nhiều khả năng "tìm đường vào nhà" của bạn hơn và là điều bạn sẽ cần lưu ý hơn để bảo vệ cho bé yêu của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đồ uống cho bà bầu mẹ bầu nên ăn gì Dinh dưỡng cho bà bầu và thai nhi

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 16 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 57 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 35 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?