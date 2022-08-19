3 nên 3 tránh khi dùng đồ uống lúc mang thai để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé suốt "hành trình"

Đồ uống có múi như nước chanh và nước cam là thứ nhất định phải có đối với phụ nữ mang thai. Trong khi nước cam có thể làm giảm huyết áp, duy trì sức khỏe quan trọng của xương, hoạt động như một loại vitamin trước khi sinh và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi thì nước chanh có thể thực sự hữu ích trong ba tháng đầu quan trọng của mẹ bầu , nó được chứng minh là một cách chữa buồn nôn và ốm nghén hiệu quả.

Sữa không chỉ dành cho trẻ sơ sinh mà còn dành cho cả những bà mẹ sắp sinh! Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng sữa là một trong những thức uống bổ dưỡng tốt nhất cho bà bầu. Sữa cung cấp các chất dinh dưỡng , vitamin và khoáng chất cần thiết, hỗ trợ sự phát triển của em bé trong những tháng quan trọng cũng như giữ cho bạn khỏe mạnh.

Một ly sữa mỗi ngày trong quá trình mang thai của bạn sẽ làm nên điều kỳ diệu cho bạn. Đối với những người muốn tránh sữa, sữa đậu nành hoặc sữa hạnh nhân cũng là những lựa chọn thay thế tốt.

3. Đồ uống truyền chất điện giải

Bạn có thể ngạc nhiên khi đọc điều này nhưng một số đồ uống thể thao tốt cho bạn, an toàn để tiêu thụ và được chứng minh là đặc biệt có lợi để đối phó với những cơn chuột rút đột ngột, thường gặp trong tam cá nguyệt thứ hai. Hàm lượng chất điện giải có thể tạo ra sự cân bằng chất lỏng, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết. Tuy nhiên, tránh chọn những loại được bổ sung dinh dưỡng và không chứa đường dư thừa.

Tuy nhiên có ba loại đồ uống mà bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi tiêu thụ.

Đồ uống không tốt cho bà bầu

1. Nước ngọt và đồ uống có ga dưới mọi hình thức

Caffeine là một thực phẩm tuyệt vời nhưng không nên dùng trong hai tam cá nguyệt đầu tiên. Tuy nhiên, những gì bạn cũng nên biết là đồ uống có ga và soda hoàn toàn không nên nằm trong menu của bạn. Mỗi khi thèm uống đồ uống có ga đó, bạn nên nghĩ đến các loại đồ uống thay thế.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2017 cũng cho thấy uống soda khi mang thai có liên quan đến nguy cơ béo phì ở trẻ em cao hơn. Người ta quan sát thấy rằng những bà mẹ uống hai hoặc nhiều đồ uống có đường mỗi ngày có khả năng sinh con béo phì cao nhất. Vì vậy, mẹ hãy cẩn thận!

2. Nước ép trái cây tươi

Ảnh minh họa: Internet

Nước trái cây và đồ uống detox là một trong những thứ được nhắc đến nhiều nhất hiện nay. Trong khi chế độ ăn kiêng nói về lợi ích của nước trái cây mới ép và chiết xuất của nó, khi bạn đang có một đứa con nhỏ bên trong mình, tốt nhất là bạn nên tránh tất cả các loại rủi ro đi kèm với đồ uống và nước trái cây chưa được tiệt trùng. Nếu không được điều trị, vi khuẩn có hại có thể tìm đường xâm nhập và dẫn đến các vấn đề như ngộ độc thực phẩm, rất nguy hiểm.

3. Nước máy

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta đều biết rằng nước là thức uống cung cấp chất lỏng nhiều nhất trên hành tinh nhưng điều quan trọng là lượng nước bạn uống phải an toàn và đã được kiểm tra. Nước máy không an toàn có thể chứa hàm lượng chì, một hóa chất nguy hiểm có thể gây hại. Mặc dù nước nhiễm chì không tốt cho bất kỳ ai, nhưng phụ nữ mang thai lại càng cần thận trọng hơn.

Theo Times of India