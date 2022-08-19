Đừng bất ngờ khi con bạn sẽ học bứt phá hơn ở trường nếu bạn sở hữu đặc điểm cụ thể này

Nuôi dạy con 19/08/2022 14:03

Chúng ta đều biết rằng cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của một đứa trẻ. Một số em bé được truyền tố chất thông qua gen, trong khi những bé khác thích nghi bằng cách quan sát cha mẹ của mình.

Đừng bất ngờ khi con bạn sẽ học bứt phá hơn ở trường nếu bạn sở hữu đặc điểm cụ thể này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Frontiers and Psychology, có một đặc điểm tính cách đặc biệt mà người mẹ sở hữu có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của một đứa trẻ. Con cũng có thể chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mình. Nghiên cứu nói rằng đặc điểm này dựa trên một thuật ngữ tâm lý học được gọi là "quỹ tích kiểm soát".

"Vị trí kiểm soát" là gì ? 

Đừng bất ngờ khi con bạn sẽ học bứt phá hơn ở trường nếu bạn sở hữu đặc điểm cụ thể này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vị trí kiểm soát là một khía cạnh quan trọng của các nghiên cứu về tính cách. Vị trí kiểm soát là mức độ mà một người tin rằng họ có thể kiểm soát các sự cố diễn ra xung quanh mình. Vị trí kiểm soát có thể được phân loại thành hai:

Những người nghĩ rằng mọi thứ xảy ra xung quanh họ là kết quả của hoạt động của chính họ, họ được gọi là quỹ tích bên trong. Giống như nếu họ thất bại trong kỳ thi, họ sẽ tự chịu trách nhiệm về việc học không đầy đủ.

Trong khi những người có khả năng kiểm soát bên ngoài tin tưởng rất nhiều vào số phận, cơ hội, may mắn và các yếu tố bên ngoài khác. Họ có một niềm tin mạnh mẽ rằng cuộc sống của họ đang bị kiểm soát bởi một số thế lực bên ngoài. Nếu những người này thất bại trong kỳ thi, họ đổ lỗi cho may mắn của họ hoặc có thể sẽ nói rằng do các câu hỏi khó.

Nghiên cứu từ chuyên gia

Đừng bất ngờ khi con bạn sẽ học bứt phá hơn ở trường nếu bạn sở hữu đặc điểm cụ thể này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu đã tiến hành trên 1600 bà mẹ sắp sinh để tìm hiểu về cách nhìn của họ đối với cuộc sống. Chuyên gia phát hiện ra rằng con cái của những phụ nữ tin rằng họ có quyền kiểm soát cuộc sống của mình thì giỏi toán học, khoa học và giỏi giải quyết vấn đề hơn.

Quy tắc vận hành yếu tố có lợi cho em bé ra sao?

Người ta thấy rằng những bà mẹ tin tưởng vào khả năng của mình đã cung cấp cho con họ một chế độ ăn uống lành mạnh hơn, giúp thúc đẩy sự phát triển trí não tốt hơn. Họ đọc truyện cho con nghe và quan tâm nhiều hơn đến bài vở và điểm số của con mình.

Theo Tiến sĩ Stephen Nowicki, một giáo sư tâm lý của Đại học Emory, con cái của những bậc cha mẹ như vậy ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình một cách tốt hơn. Những đứa trẻ này học giỏi ở trường và ít gặp khó khăn về xã hội và cá nhân hơn.

Lời khuyên cho ba mẹ

Đừng bất ngờ khi con bạn sẽ học bứt phá hơn ở trường nếu bạn sở hữu đặc điểm cụ thể này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách bạn nhìn thế giới không chỉ ảnh hưởng đến gia đình bạn mà còn tác động lớn đến con bạn. Bằng cách giữ một thái độ tích cực đối với cuộc sống, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định và lựa chọn tốt hơn.

Tiến sĩ Nowicki nói rằng cha mẹ cũng có thể thay đổi cách nhìn của họ đối với cuộc sống. Các bậc cha mẹ trở nên nội tâm hơn đã cải thiện kỹ năng nuôi dạy con cái của họ, điều này có tác động tích cực đến con họ. Hãy hết sức cẩn thận trong khi giao tiếp với trẻ, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến tính cách của trẻ.

Theo Times of Inida

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