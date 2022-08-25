Tưởng chừng những sản phẩm vệ sinh luôn an toàn với em bé nhưng đây là những điều ba mẹ cần phải biết về khăn lau cho trẻ

Cũng giống như bất kỳ sản phẩm nào khác, có rất nhiều loại khăn lau trẻ em có sẵn trên thị trường. Khăn lau cho em bé cũng quan trọng như bất kỳ sản phẩm khác cần thiết cho em bé của bạn. Bạn cần chúng cho mọi việc từ lau mặt đến vệ sinh mông của em bé.

Ảnh minh họa: Internet Gói khăn dành cho đi du lịch, gói khăn dùng cho gia đình, loại có mùi thơm, không mùi, loại có chiết xuất lô hội, laoij có thể dùng lại hay loại dùng một lần,v..v bạn có thể mua tất cả các loại từ bất kỳ cửa hàng địa phương nào. Nguyên tắc mua khăn lau cũng giống như mua tã nhưng có một số điều cần lưu ý. Danh sách tương tự được đưa ra dưới đây:

Bao bì Ảnh minh họa: Internet Khi bạn có một đứa trẻ mới sinh trong nhà, bạn biết rằng bạn sẽ cần khăn lau ít nhất trong vài năm tới. Khi bạn là người mới, rõ ràng bạn sẽ mua một gói kích thước to như để đi du lịch tiện dụng, điều này hoàn toàn tốt. Nhưng vì bạn sẽ cần rất nhiều, hãy mua các hộp nhựa có thể tái sử dụng. Mua các gói khăn lớn và thêm lại chúng để tiết kiệm thêm chi phí.

Không vứt lung tung Tã và khăn lau không bao giờ được vứt lung tung. Việc xả những thứ này ra có thể tạo ra sự tàn phá trong hệ thống ống nước của bạn. Lạm dụng khăn lau Ảnh minh họa: Internet Có thể bạn không tin nhưng mọi lần thay tã đều không cần dùng đến khăn lau. Điều này là do việc bé tè hiếm khi gây kích ứng da và các loại tã hiện có trên thị trường hạn chế lượng nước tiểu tiếp xúc với da. Ngoài ra, khăn giấy ẩm, khăn ướt hoặc khăn có thể giặt nhanh trong bồn là một lựa chọn tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet Ba mẹ nên ưu tiên sử dụng khăn lau không có mùi vì nhiều trẻ sơ sinh không thích mùi của khăn và điều đó có thể gây khó chịu cho trẻ. Ngoài ra, khăn nhiều mùi hương hơn có nghĩa là nhiều hóa chất hơn, vì vậy hãy chọn những loại không có mùi thơm ba mẹ nhé. Theo Times of India

Thường xuyên đi tiểu khi mang thai có bình thường không và cách nào giúp bạn đối phó với chứng đi tiểu nhiều lần khi mang thai ? Chín tháng mang thai không kém gì trải nghiệm một chuyến đi tàu lượn siêu tốc các mẹ nhỉ? Cùng với cảm giác vui sướng khi được làm mẹ, việc mang thai đi kèm với rất nhiều triệu chứng khó chịu. Một trong những triệu chứng khó chịu đó là cảm giác muốn đi tiểu liên tục.

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