Các nghiên cứu cho thấy những bà mẹ "nghiêm khắc" nuôi dạy được những bé gái thành công hơn

Nghiên cứu này đã cho thấy rất nhiều khía cạnh và đặc biệt là một số lợi ích của việc có một người mẹ nghiêm khắc.

Đôi khi các bạn tuổi teen cảm thấy tức giận với sự cằn nhằn của mẹ về việc thỉnh thoảng chửi thề, không cho con đi chơi với bạn, bắt con rửa bát và bắt con đi đổ rác. Thậm chí, vài bé còn cảm thấy ghen tị với người mẹ dễ chịu và vô tư của bạn mình. Nếu sau một cuộc cãi vã khác mà bạn nghe thấy lặp đi lặp lại câu "Sau này con sẽ cảm ơn mẹ hơn đó!". Hãy sẵn sàng để ngạc nhiên vì mẹ của bạn có thể nói đúng rồi.

Tiến sĩ Ericka G. Rasсon-Ramirez đã thực hiện nghiên cứu trên 15.000 học sinh từ 13 đến 14 tuổi. Trong 10 năm, cô đã nghiên cứu kinh nghiệm của các thanh thiếu niên, thu thập dữ liệu và phân tích nó. Dựa trên kết quả thu được, Ericka đưa ra kết luận rằng những bà mẹ nghiêm khắc, mạnh mẽ sẽ nuôi dạy những đứa trẻ thành công nhanh hơn những đứa trẻ của những bà mẹ tốt bụng, dễ chịu.

Cô cũng nhận thấy rằng hầu hết tất cả những người thành công đều có những bà mẹ mạnh mẽ, khắt khe. Việc đó chỉ ra rằng con đường ngắn nhất để thành công là thông qua việc nuôi dạy con cái.

Nghiên cứu này không tập trung vào những bà mẹ muốn con gái ở nhà, kiểm soát mọi hành động của chúng, ngăn cấm mọi thứ hoặc họ có thể lạm dụng thể chất hoặc tinh thần để kiểm soát con cái của họ. Người mẹ nghiêm khắc chỉ là một người mẹ liên tục đưa ra những chỉ dẫn về việc ra quyết định trong tương lai, cảnh báo về việc mang thai và kết hôn sớm, đưa ra các nhiệm vụ và yêu cầu giúp đỡ trong công việc gia đình, kiểm soát thời gian của con cái họ và đặt nhiều hy vọng vào tương lai của con cái họ. Nói chung, những bà mẹ này làm mọi thứ mà hầu hết các thanh thiếu niên ghét.

Vị giáo sư giải thích rằng những bà mẹ nghiêm khắc luôn yêu cầu rất cao về quá trình giáo dục của con cái, họ đòi đạt điểm cao hơn và họ đặt ra nhiều kỳ vọng. Họ thường bày tỏ ý kiến ​​của họ về điều này với con cái của họ.

Những đứa trẻ như vậy trở nên tự tin và kiên trì hơn trong tương lai. Hóa ra việc nuôi dạy con cái nghiêm khắc cũng ảnh hưởng đến khả năng giảm mang thai sớm khi không có kế hoạch. Con gái của những bà mẹ kiên trì và đòi hỏi cao ít có khả năng làm mẹ sớm hơn 5%.

Hầu hết tất cả những đứa con của những bà mẹ nghiêm khắc đều có được một nền giáo dục hoàn hảo và một công việc tốt. Hơn nữa, những người như vậy có thể tăng tốc độ thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Ericka giải thích rằng các khuyến nghị của cha mẹ luôn ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định của con cái họ, ngay cả khi chúng thường chống lại và từ chối chấp nhận.

Nếu con gái đảo mắt và phản bác trong một cuộc tranh cãi, cô ấy biết rằng mẹ cô ấy muốn mọi điều tốt nhất cho cô ấy. Các bà mẹ thường lặp lại cùng một thông tin vẫn còn trong não của một thiếu niên. Vì vậy, trong tương lai, con gái có nhiều khả năng sẽ nghe lời khuyên từ người mẹ khó chịu.

Rascon-Ramirez nói: "Trong nhiều trường hợp, chúng ta thành công khi làm những gì mà chúng ta tin rằng sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta, ngay cả khi điều này trái với ý muốn của cha mẹ chúng ta. Nhưng cho dù chúng ta cố gắng tránh những lời khuyên của cha mẹ đến đâu, thì rất có thể cuối cùng họ đã ảnh hưởng đến lựa chọn của chúng ta."

Tất cả các bậc cha mẹ sớm hay muộn đều tự hỏi bản thân, "Tôi phải nuôi dạy một đứa trẻ như thế nào?". Nếu trẻ được nuôi dạy quá khắc nghiệt, chúng sẽ xa cách và bắt đầu nói dối, vì chúng sợ phải nói ra sự thật. Điều này xảy ra khi cha mẹ đòi hỏi con họ phải hoàn hảo hoặc khăng khăng đòi hỏi sự vâng lời không cần nghi ngờ. Đó là một ý tưởng tồi nếu bạn dựa trên mối quan hệ với trẻ vì nỗi sợ hãi. Điều quan trọng là phải tìm ra ranh giới giữa giao tiếp cởi mở, sự quan tâm của cha mẹ và các tiêu chuẩn cao phù hợp.

Theo Brightside