Cung cấp dưỡng chất cho mẹ và bé trong thai kỳ với những món ăn vặt nhẹ nhàng lại bổ dưỡng này

Nuôi dạy con 21/08/2022 08:27

Ăn uống lành mạnh là điều cần thiết trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời chúng ta và điều đó càng trở nên quan trọng hơn khi bạn đang có em bé. Khi mang thai, bạn cần ăn những thực phẩm cung cấp lượng dinh dưỡng dồi dào như protein, sắt, axit folic và i-ốt. Việc bổ sung đủ canxi cũng rất quan trọng. Đây sẽ là những chất cần thiết cho sự phát triển của em bé cũng như sức khỏe của chính bạn.

Cung cấp dưỡng chất cho mẹ và bé trong thai kỳ với những món ăn vặt nhẹ nhàng lại bổ dưỡng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ cơ thể của bạn đang cung cấp chất dinh dưỡng cho cả hai người, phụ nữ mang thai chủ yếu cần phải tăng lượng calo tiêu thụ trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba. Tuy nhiên, điều này không nên khuyến khích nếu bạn tiêu thụ quá nhiều chất béo, đồ ăn vặt.

Theo nghiên cứu, các loại thực phẩm thường được thèm ăn trong thai kỳ là đồ ngọt như sô cô la và các loại thực phẩm có hàm lượng carb cao hơn, bao gồm bánh pizza và khoai tây chiên. Những thứ này sẽ không cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết. Để đáp ứng cơn đói cồn cào giữa bữa ăn của bạn hoặc khi bầu thèm ăn vặt, đây là một số thực phẩm lành mạnh nên dự trữ trong nhà bếp của bạn:

Sinh tố sữa chua

Cung cấp dưỡng chất cho mẹ và bé trong thai kỳ với những món ăn vặt nhẹ nhàng lại bổ dưỡng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thèm một thứ gì đó mát lạnh và ngon miệng, hãy thử một ly sinh tố sữa chua. Những món này rất dễ chế biến và bạn cũng có thể thử các hương vị khác nhau tùy thuộc vào những gì bạn đang "khao khát". Đây cũng là những thực phẩm siêu tốt cho sức khỏe vì sữa chua rất giàu canxi, chất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của xương và răng của trẻ. Nó cũng là một nguồn cung cấp protein tốt, rất cần thiết cho sự phát triển của em bé.

Trứng luộc chín

Cung cấp dưỡng chất cho mẹ và bé trong thai kỳ với những món ăn vặt nhẹ nhàng lại bổ dưỡng này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trứng, đặc biệt là trứng luộc, là một món ăn nhẹ tuyệt vời cho bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Những món này sẽ nhanh chóng thỏa mãn cơn đói của bạn và cũng cung cấp cho bạn năng lượng cùng chất dinh dưỡng. Cùng với việc là một nguồn giàu protein, trứng còn chứa choline, một chất dinh dưỡng hỗ trợ sự phát triển trí não của bé.

Bạn cũng có thể chế biến món trứng nướng nếu bạn đang thèm món gì đó có hương vị thơm ngon hơn. Nếu không phải là tín đồ của trứng luộc, bạn cũng có thể thưởng thức món trứng bắc tahro hoặc trứng rán.

Quả hạch

Cung cấp dưỡng chất cho mẹ và bé trong thai kỳ với những món ăn vặt nhẹ nhàng lại bổ dưỡng này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn một cái gì đó tiện dụng và giòn, các loại hạt và lựa chọn tốt nhất! Bạn có thể kết hợp hoặc bất kỳ loại hạt cụ thể nào như hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ cười hoặc quả óc chó mà bạn yêu thích. Quả óc chó đặc biệt có lợi trong thời kỳ mang thai vì chúng chứa axit béo omega-3 rất tốt cho sự phát triển não bộ của em bé.

Nói chung, các loại hạt cũng rất giàu protein, chất xơ, chất béo lành mạnh và khoáng chất. Các chất dinh dưỡng trong các loại hạt cũng giúp xây dựng lại cơ bắp, điều này khiến chúng trở nên cần thiết trong thai kỳ, đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ ba.

Bơ đậu phộng

Cung cấp dưỡng chất cho mẹ và bé trong thai kỳ với những món ăn vặt nhẹ nhàng lại bổ dưỡng này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thích ăn bơ đậu phộng, bạn có thể thưởng thức nó mà không phải lo lắng trong thời gian mang thai của bạn, với điều kiện bạn không bị dị ứng với đậu phộng. Hai muỗng canh bơ đậu phộng chứa 8 gam protein thực vật, có thể giúp đáp ứng nhu cầu protein của bạn trong thai kỳ.

Bạn cũng có thể chuẩn bị bánh mì nướng bơ đậu phộng với các miếng chuối ở trên. Chuối là một nguồn giàu carbohydrate và cũng sẽ tăng mức năng lượng của bạn. Chúng cũng giúp duy trì mức hemoglobin khỏe mạnh.

Sữa

Cung cấp dưỡng chất cho mẹ và bé trong thai kỳ với những món ăn vặt nhẹ nhàng lại bổ dưỡng này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Sữa có đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu mà bạn cần trong thai kỳ. Một cốc sữa ấm với một chút quế có thể giúp bạn có một giấc ngủ ngon. Một số nghiên cứu cho thấy axit amin L-tryptophan trong sữa có thể làm cho bạn có cảm giác buồn ngủ bằng cách nâng cao mức độ của các chất hóa học như serotonin và melatonin trong não.

Sữa cũng hoạt động như một loại thuốc kháng axit hiệu quả để giảm bớt chứng ợ nóng, một vấn đề phổ biến đối với những người trong thời kỳ mang thai. Bạn cũng có thể thử bột nhục đậu khấu hoặc bạch đậu khấu để thử hương vị.

Theo Times of India

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