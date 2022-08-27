Khi đang mang thai mẹ bầu nhất định đừng bỏ lỡ loại nước ép thanh mát có thể giúp phát triển trí não của thai nhi này

Nuôi dạy con 27/08/2022 15:23

Theo nghiên cứu của Trường Đại học Y khoa Washington, tiêu thụ nước ép lựu khi mang thai có thể giúp ngăn ngừa một số vấn đề sức khỏe ở thai nhi.

Khi đang mang thai mẹ bầu nhất định đừng bỏ lỡ loại nước ép thanh mát có thể giúp phát triển trí não của thai nhi này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép lựu được uống khi mang thai hứa hẹn sẽ ngăn ngừa chứng tiền sản giật, sinh non và hạn chế tăng trưởng quá mức ở bé. Nghiên cứu phát hiện ra rằng nước trái cây này an xoa và hạn chế tổn thương trong mô nhau thai. Nước ép lựu rất giàu chất chống oxy hóa polyphenolic - hợp chất bảo vệ chống lại sự chết của tế bào, giảm căng thẳng và giảm tử vong của các tế bào thai và nhau thai.

Khi đang mang thai mẹ bầu nhất định đừng bỏ lỡ loại nước ép thanh mát có thể giúp phát triển trí não của thai nhi này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu như sau

Khi các tế bào tiếp xúc với môi trường ít oxy hoặc các hóa chất kích thích oxy thấp, chúng sống sót thường xuyên hơn khi tiếp xúc với nước ép lựu so với giả dược có đường.

Không chỉ vậy, uống nước ép lựu còn có thể cải thiện sự phát triển não bộ và khả năng kết nối ở thai nhi. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS One đã trình bày những phát hiện sơ bộ từ một thử nghiệm lâm sàng trên các bà mẹ tương lai có con được chẩn đoán là bị hạn chế tăng trưởng trong tử cung (IUGR).

Khi đang mang thai mẹ bầu nhất định đừng bỏ lỡ loại nước ép thanh mát có thể giúp phát triển trí não của thai nhi này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi bị thai chậm tăng trưởng trong tử cung IUGR, một em bé trong bụng mẹ nhỏ hơn tuổi thai của mình. Điều này xảy ra do các vấn đề với nhau thai, nơi mang oxy và chất dinh dưỡng cho thai nhi đang phát triển. Cứ 10 trẻ thì có một trẻ mắc IUGR.

Nghiên cứu đã thu nhận 78 bà mẹ có IUGR được chẩn đoán ở tuổi thai 24-43 tuần. Những phụ nữ này được cho uống 250 ml nước ép lựu mỗi ngày hoặc giả dược phù hợp với calo, không chứa polyphenol.

Nhóm nghiên cứu đã đo lường một số khía cạnh của sự phát triển và tổn thương não, bao gồm cấu trúc vĩ mô não của trẻ sơ sinh, tổ chức vi cấu trúc và kết nối chức năng.

Trong khi nhóm nghiên cứu không quan sát thấy sự khác biệt về cấu trúc vĩ mô của não, thì họ đã tìm thấy sự khác biệt giữa các khu vực trong vi cấu trúc chất trắng và kết nối chức năng.

Khi đang mang thai mẹ bầu nhất định đừng bỏ lỡ loại nước ép thanh mát có thể giúp phát triển trí não của thai nhi này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những thước đo này cho chúng ta biết não bộ đang phát triển về mặt chức năng như thế nào. Không có sự khác biệt về sự phát triển của não và sự phát triển của trẻ nhỏ, nhưng sự cải thiện đã được nhìn thấy trong mạng lưới và sự phát triển của não được đo bằng lưu lượng máu đồng bộ cũng như sự phát triển thị giác của não bộ bé.

Theo Times of India

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