Dị ứng da ở trẻ em : Những điều cha mẹ không nên chủ quan

Nuôi dạy con 29/08/2022 08:01

Khi trẻ xuất hiện các đợt mẩn ngứa tái phát liên tục trên mặt, cơ thể hoặc tay chân, ba mẹ cần xem xét khả năng bị dị ứng da ở trẻ.

Dị ứng da ở trẻ em : Những điều cha mẹ không nên chủ quan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dị ứng da có thể ảnh hưởng đến trẻ em ở mọi lứa tuổi ngay từ khi còn nhỏ đến tuổi vị thành niên. Đây là những điều cơ bản về dị ứng da ở trẻ em mà ba mẹ cần để ý.

Khi nào nghi ngờ trẻ bị dị ứng da?

Dị ứng da ở trẻ em : Những điều cha mẹ không nên chủ quan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi trẻ xuất hiện các đợt mẩn ngứa tái phát liên tục trên mặt, cơ thể hoặc tay chân, cần xem xét khả năng bị dị ứng da. Tuy nhiên, nếu trẻ cũng có các triệu chứng dị ứng khác như hắt hơi vào sáng sớm, thở khò khè, dị ứng thức ăn, ... hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình (bố mẹ / ông bà) cũng bị các triệu chứng dị ứng thì cần hết sức nghi ngờ trẻ bị dị ứng.

Những biểu hiện thường gặp của dị ứng da ở trẻ em là gì?

1. Mề đay

Đặc trưng bởi nhiều nốt phát ban ảnh hưởng đến tất cả các bộ phận của cơ thể và thường kết hợp với ngứa dữ dội.

2. Dị ứng do vết cắn 

Dị ứng da ở trẻ em : Những điều cha mẹ không nên chủ quan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi bị dị ứng vết cắn, các vết đỏ ngứa thường chỉ xảy ra ở vùng tiếp xúc của tay và chân, thường để lại sắc tố đen khi lành.

3. Bệnh chàm 

Ở trẻ sơ sinh, bệnh chàm biểu hiện dưới dạng các tổn thương đỏ ngứa khô trên má, da đầu, thân và tứ chi, trong khi ở trẻ lớn, bệnh thường liên quan đến vùng da phía sau các khớp như đầu gối và khuỷu tay.

4. Phù mạch 

Đặc trưng bởi sưng mí mắt hoặc môi hoặc bàn tay / bàn chân, thường kết hợp với đau dữ dội.

5. Viêm da tiếp xúc

Dị ứng da ở trẻ em : Những điều cha mẹ không nên chủ quan - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Xảy ra do da tiếp xúc với các loại mỹ phẩm khác nhau, niken, thuốc nhuộm, chất tẩy rửa, v.v.

Nguyên nhân gây dị ứng da ở trẻ là gì?

Dị ứng thức ăn có thể biểu hiện như phát ban dị ứng trên da ở trẻ nhỏ. Thực phẩm phổ biến gây ra các triệu chứng dị ứng bao gồm sữa, trứng, các loại hạt, tôm, cua, ... Đôi khi là do mạt bụi nhà cũng có thể gây dị ứng phát ban da ở trẻ em. Trong một số trường hợp hiếm hoi, hiện tượng tự miễn dịch cũng được quan sát thấy ở trẻ em bị dị ứng da, đặc biệt là nổi mề đay và phù mạch.

Chẩn đoán dị ứng da

Dị ứng da ở trẻ em : Những điều cha mẹ không nên chủ quan - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chẩn đoán là hình thức thường được thực hiện bằng tiền sử và khám lâm sàng thích hợp. Tuy nhiên, việc xác định dị nguyên gây ra dị ứng là rất quan trọng và thường được thực hiện bằng xét nghiệm da dị ứng và đôi khi bằng xét nghiệm máu dị ứng. Kiểm tra dị ứng da là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán dị ứng và là một xét nghiệm đơn giản an toàn được bác sĩ chuyên khoa dị ứng thực hiện thường quy tại các phòng khám dị ứng trên cơ sở bệnh nhân ngoại trú.

Làm thế nào để điều trị dị ứng da?

Dị ứng da ở trẻ em : Những điều cha mẹ không nên chủ quan - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp điều trị dị ứng da gồm hai bước:

  • Dược trị liệu - Điều trị triệu chứng bằng thuốc chống dị ứng. Nó hoạt động tốt nhưng các triệu chứng tái phát nhanh chóng khi ngừng thuốc
  • Tránh chất gây dị ứng - Trong bệnh dị ứng da, việc tránh chất gây dị ứng sẽ chỉ giúp kiểm soát lâu dài các triệu chứng dị ứng. Tuy nhiên, chỉ có thể xác định được chất gây dị ứng bằng xét nghiệm da dị ứng.

Theo India Express

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