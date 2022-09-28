Lý giải nguyên nhân vì sao trẻ luôn sợ rời xa bố mẹ

Có vẻ như sự ràng buộc đến từ việc bám mẹ này phần nào hơi quá tải. Tuy nhiên, bố mẹ cần hiểu rằng bé đang trải qua cảm giác lo sợ khi chia cách với bố mẹ; một giai đoạn phát triển trong tâm lý trẻ nhỏ mà hầu như mọi đứa trẻ đều sẽ trải qua ít nhất một lần trong những năm đầu đời. May mắn thay, chuyện này chỉ là tạm thời.

“Giai đoạn bám mẹ” là khi một đứa trẻ có phản ứng cảm xúc hoặc hành động mạnh mẽ khi bị xa cách khỏi bố mẹ của chúng. Đây là một hiện tượng tâm lý phổ biến ở trẻ sơ sinh.

Biết được về giai đoạn bám bố mẹ; và khi nào bé biết bám bố mẹ; chắc chắn sẽ thắc mắc tại sao trẻ bám bố mẹ. Cùng đọc tiếp để hiểu hơn về nguyên nhân mẹ nhé!

“Giai đoạn bám mẹ” là khi một đứa trẻ có phản ứng cảm xúc hoặc hành động mạnh mẽ khi bị xa cách khỏi cha mẹ của chúng. Đây là một hiện tượng tâm lý phổ biến ở trẻ sơ sinh. Ảnh minh họa: Internet

Lý do bé căng thẳng, sợ hãi khi phải xa bố mẹ

Trẻ bám mẹ thường rất lo lắng khi phải rời xa bố hoặc mẹ, nhưng đây là giai đoạn phát triển cảm xúc bình thường, bắt đầu khi bé dần hiểu rằng mọi thứ và con người tồn tại ngay cả khi chúng không có mặt. Ở một số giai đoạn nhất định, hầu hết trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi sẽ thể hiện sự lo lắng khi phải rời xa bố mẹ mình cho dù thời gian ngắn hay dài.

Nếu ba mẹ nghĩ về sự lo lắng chia ly như một phần của quá trình trưởng thành thì điều này hoàn toàn hợp lý , vì một đứa trẻ không có khả năng tự vệ sẽ tự nhiên cảm thấy buồn khi bị lấy đi khỏi người bảo vệ và chăm sóc mình.

1. Do tính nhõng nhẽo, mè nheo của bé

Bé mè nheo để thể hiện sự chú ý, vì muốn được bố mẹ quan tâm, chú ý tới mình, vì thế bé luôn bám bố hoặc bám mẹ để đòi hỏi sự quan tâm, chăm sóc với bé. Ảnh minh họa: Internet

Nhõng nhẽo, mè nheo là thói quen nói nhiều, dai dẳng để xin, phàn nàn hay trách móc một vấn đề gì đó khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Đây là thói quen thường gặp ở những bé từ 1-3 tuổi, khi bé đã biết nhận thức, đây cũng là đặc tính tâm lý khá bình thường của bé.

Bé mè nheo để thể hiện sự chú ý, vì muốn được bố mẹ quan tâm, chú ý tới mình, vì thế bé luôn bám bố hoặc bám mẹ để đòi hỏi sự quan tâm, chăm sóc với bé.

2. Do bố mẹ cưng con, chiều con quá đà

Ở trong nhà con được xem là người có địa vị cao nhất, đặc biệt nhất,… bé làm gì sai cũng được bố mẹ bỏ qua, đây chính là sự cưng chiều con quá đà của bố mẹ. Vì thế khi bố mẹ đi đâu con cũng đòi bám theo bố mẹ, dù đi bất kỳ đâu, làm bất kỳ việc gì, bé sẽ tự coi mình là trung tâm, ý thức mình là nhất nên biết ba mẹ sẽ không từ chối những yêu cầu của bé.

Bé muốn gì, bố mẹ ngay lập tức đáp ứng cái đó, qua vài lần như vậy, bé sẽ nhận thức được rằng những đòi hỏi của bé sẽ được ba mẹ đáp ứng một cách dễ dàng, nhiều khi là đòi hỏi quá đáng nếu không được đáp ứng bé sẽ khóc ăn vạ.

3. Là bản năng sinh tồn có từ khi lọt lòng

Trẻ bám víu ba mẹ không có nghĩa là một đứa trẻ hư mà đây chính là bản năng gốc ở con người, là nhu cầu được gần gũi bố mẹ và được bố mẹ yêu thương. Ảnh minh họa: Internet

Trẻ bám víu ba mẹ không có nghĩa là một đứa trẻ hư mà đây chính là bản năng gốc ở con người, là nhu cầu được gần gũi bố mẹ và được bố mẹ yêu thương. Ngay từ trong bào thai, con đã có sự liên kết với mẹ, sợi dây tình cảm cũng từ đó mà hình thành, vì vậy, đây hoàn toàn không phải nhu cầu sai trái. Và sợi dây vô hình này sẽ ngày càng khăng khít hơn sau khi bé chào đời, khi được da kề da với mẹ,… do vậy sự bám mẹ được hình thành và trở thành thói quen hiển nhiên, là bản năng của bé ngay từ khi lọt lòng.