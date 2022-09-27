4 việc làm của bố mẹ vô tình khiến trí não của trẻ kém phát triển

Nuôi dạy con 27/09/2022 05:37

Trong giai đoạn trưởng thành gia đình là nơi trẻ cần được chở che và quan tâm. Vì vậy, các bậc cha mẹ nên cẩn trọng trong lời nói và hành động với con nó có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển trí não ở trẻ.

1. Người thân trong gia đình không chú ý đến thói quen sinh hoạt của trẻ.

4 việc làm của bố mẹ vô tình khiến trí não của trẻ kém phát triển - Ảnh 1

Bên cạnh đó cũng rất nhiều những bậc cha mẹ không mấy quan tâm đến thói quen sinh hoạt của con như con thường mấy giờ đi ngủ, ngủ sơm hay muộn. Ảnh minh họa: Internet

Không ít những ông bố, bà mẹ trẻ đã thừa nhận rằng, họ rất hiếm khi hoặc hơn thế nữa là không bao giờ nấu ăn ở nhà. Mà thay vào đó, họ thường gọi thức ăn ngoài nhiều hơn để tiết kiệm được thời gian nấu nướng. Chính vì vậy dẫn đến chế độ ăn uống của trẻ không đều đặn, đặc biệt còn không có thói quen ăn sáng. Điều này sẽ có thể khiến trẻ không có đủ carbohydrate giúp hỗ trợ não bộ hoạt động hiệu quả, và tất nhiên sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, khó tập trung trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó cũng rất nhiều những bậc cha mẹ không mấy quan tâm đến thói quen sinh hoạt của con như con thường mấy giờ đi ngủ, ngủ sơm hay muộn. Mà nếu bố mẹ không quan tâm thì chắc chắc thời gian ngủ của con sẽ là muộn khiến thời gian giữa học tập và nghỉ ngơi không điều độ, ảnh hưởng đến khả năng tư duy và năng suất học tập của trẻ.

2. Thường xuyên kìm hãm cảm xúc của trẻ.

Trẻ nhỏ chưa có khả năng kiểm soát cảm xúc như người lớn. Khi trẻ khóc, cha mẹ thường đe dọa, yêu cầu con nín ngay lập tức. Thực tế, khóc là biểu hiện cảm xúc của trẻ, là một kiểu giải tỏa thông thường. Nếu cha mẹ cố kìm hãm cảm xúc, trẻ sẽ trở nên bức bối, thậm chí dẫn đến các vấn đề tâm lý. Khi không được giải tỏa cảm xúc, khả năng tập trung, tư duy của các bé cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

4 việc làm của bố mẹ vô tình khiến trí não của trẻ kém phát triển - Ảnh 2

Trẻ nhỏ chưa có khả năng kiểm soát cảm xúc như người lớn. Khi trẻ khóc, cha mẹ thường đe dọa, yêu cầu con nín ngay lập tức. Ảnh minh họa: Internet

 3. Thường xuyên quát mắng trẻ.

4 việc làm của bố mẹ vô tình khiến trí não của trẻ kém phát triển - Ảnh 3

Những đứa trẻ thường xuyên bị mắng có xu hướng suy giảm trí nhớ, hành động, tư duy chậm chạp hơn trẻ cùng độ tuổi. Ngoài ra, trẻ chịu bạo lực lời nói sẽ bị tổn thương tâm lý, tự ti và dần xa cách với cha mẹ. Ảnh minh họa: Internet

Khi trẻ phạm lỗi, cha mẹ thường có xu hướng lớn tiếng trách mắng, chỉ trích con. Trong 75 năm nghiên cứu về IQ của trẻ, các nhà nghiên cứu Đại học Harvard nhận thấy những đứa trẻ thường xuyên bị mắng có xu hướng suy giảm trí nhớ, hành động, tư duy chậm chạp hơn trẻ cùng độ tuổi. Ngoài ra, trẻ chịu bạo lực lời nói sẽ bị tổn thương tâm lý, tự ti và dần xa cách với cha mẹ.

4. Làm mất sự tự tin của trẻ.

4 việc làm của bố mẹ vô tình khiến trí não của trẻ kém phát triển - Ảnh 4

Lòng tự tin vô cùng quan trọng đối với trẻ, có lòng tự tin thì tính tự phát và tính độc lập mới có thể phát triển được. Ảnh minh họa: Internet

Lòng tự tin vô cùng quan trọng đối với trẻ, có lòng tự tin thì tính tự phát và tính độc lập mới có thể phát triển được. Làm thế nào để phát triển lòng tự tin của trẻ? Cha mẹ và mọi người trong gia đình phải có thái độ khích lệ, chấp nhận trẻ, không nên lúc nào cũng nói trẻ thế này là không đúng, thế kia là không đúng. Những lời lẽ có ý không tốt đều không có lợi cho việc xây dựng lòng tự tin của trẻ. Nếu trẻ có việc làm không tốt cũng phải thừa nhận nguyện vọng tốt đẹp của trẻ. Chẳng hạn khi trẻ làm việc gì đó chưa được thành thạo thì phải thông cảm cho trẻ, để trẻ có cơ hội làm lại, trẻ sẽ từng bước từng bước chỉnh sửa cái chưa hoàn thiện của mình khi trẻ càng lớn lên. Vì vậy cha mẹ không nên xúc phạm chê bai trẻ mà phải kiên nhẫn giúp đỡ trẻ.

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