Bà bầu uống Canxi đến tháng thứ mấy thì dừng?

Canxi là nguyên tố hoạt động nhất trong cơ thể con người, chiếm 1,5-2% trọng lượng cơ thể, trong đó 99% tồn tại trong xương, răng, móng chân, móng tay, chỉ có 1% tồn tại trong máu, trong tổ chức tế bào và dịch ngoài tế bào. Ngoài đóng vai trò thiết yếu cho việc phát triển xương, làm chắc xương, răng, chống loãng xương, còi xương, nhuyễn xương thì Canxi còn rất quan trọng trong việc duy trì hoạt động của cơ bắp, thông máu, phát tín hiệu cho các tế bào thần kinh và giúp tiết chế một số kích thích tố. Do đó, nếu hàm lượng Canxi trong cơ thể bị phá vỡ, cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu và sinh ra nhiều bệnh tật.

Canxi có tác dụng như nào đến sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của mẹ bầu ? Liều lượng bổ sung như nào là đủ và đến khi nào thì nên ngừng lại? Mọi câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm đều có ngay ở bài viết dưới đây nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Nhưng bổ sung canxi đến khi nào thì đủ, khi nào thì nên dừng lại?! Câu trả lời ở ngay dưới đây nhé!

Đặc biệt, đối với thai nhi luôn cần được bổ sung đầy đủ Canxi thông qua chế độ dinh dưỡng từ mẹ. Vì thế để hạn chế tình trạng luôn bổ sung Canxi mà cơ thể vẫn thiếu hụt khoáng chất này, khiến cho quá trình phát triển của thai nhi gặp “trục trặc” thì mẹ bầu nên uống Canxi vào buổi sáng là tốt nhất. Bởi thời điểm này có ánh nắng mặt trời cung cấp vitamin D cho cơ thể để chuyển hóa và hấp thụ Canxi tối đa. Vitamin D sẽ thúc đẩy quá trình tạo thành phức hợp protein-canxi, từ đó tăng cường hấp thu lượng Canxi được bổ sung bằng đường uống và từ thức ăn nhằm đảm bảo cho quá trình tạo xương, các chức năng sinh lý hoạt động bình thường, làm tăng hấp thu calcium, phốt pho ở thận.

Bà bầu nên uống Canxi đến tháng thứ mấy thì dừng?

Trong 9 tháng mang thai, trẻ sẽ lớn dần theo từng ngày. Ở mỗi giai đoạn, trẻ đều cần được bổ sung Canxi để hình thành hệ xương vững chắc, hỗ trợ quá trình phát triển chiều cao ngay từ trong bụng mẹ.



Mẹ bầu cần được bổ sung Canxi hàng ngày!

Do đó, mỗi ngày đều phải bổ sung Canxi cho mẹ bầu bằng đường uống. Nhất là khi, thói quen ăn uống và khẩu phần ăn không đáp ứng được lượng Canxi cần thiết cho cơ thể. Lượng Canxi được bổ sung sẽ tùy theo từng giai đoạn như:

- 3 tháng đầu khi mang thai là 800mg Canxi/ngày.

- 3 tháng giữa thai kỳ là 1000mg Canxi/ngày.

- 3 tháng cuối thai kỳ mẹ bầu cần bổ sung 1500mg Canxi/ngày.

Tuy nhiên, để biết được lượng Canxi bổ sung qua đường uống phù hợp với tình trạng của mình, mẹ bầu cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Vì không phải, loại Canxi nào cũng bổ sung được cho mẹ bầu:

- Nếu mẹ bầu có tiền sử bị tăng huyết áp, tiền sản giật thì cần có chế độ hạn chế muối natri thì nên thận trọng trong việc uống Canxi có lẫn natri như viên calcium sandoz 500mg, viên Ca C 1.000 sandoz có chứa mỗi viên 275mg natri.



Tùy vào từng giai đoạn sẽ bổ sung hàm lượng Canxi khác nhau.

- Mẹ bầu bị tiểu đường cần thận trọng trong việc uống viên Ca C 1.000 sandoz vì có lượng đường tương đương 2,27g mỗi viên.

- Nếu phải uống Canxi lâu dài do cơ thể mẹ khó hấp thu Canxi qua đường ăn uống thì không nên dùng Canxi có gốc lactate vì khi chuyển hóa trong cơ thể sẽ sinh ra nhiều acid lactic gây mệt mỏi.

Một số lưu ý về bổ sung Canxi cho bà bầu

Việc bổ sung Canxi là rất cần thiết đối với bà bầu, tuy nhiên, vẫn còn một số các chị em vẫn chưa biết bà bầu uống Canxi từ tháng thứ mấy, thậm chí còn thắc mắc bà bầu nên uống Canxi đến tháng thứ mấy thì dừng?

Các chuyên gia khuyên các mẹ bầu uống Canxi từ khi mang thai và trong suốt quá trình mang thai. Chỉ có tùy vào thời kỳ mang thai mà liều lượng bổ sung có sự tăng giảm khác nhau. Đặc biệt, để cơ thể hấp thu Canxi tối ưu thì các mẹ nên nhớ các điều sau:



Không được uống Canxi cùng với sắt vì sẽ làm giảm khả năng hấp thu.

- Không uống Canxi chung với sắt.

- Chọn viên uống Canxi không chứa chì để không gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi.

- Không uống Canxi cùng với các thực phẩm chứa oxalate như trà, socola, dâu tây... vì sẽ làm giảm khả năng hấp thụ Canxi của cơ thể.

- Khi bà bầu mắc các bệnh như suy thận, trong máu có nhiều Canxi... cần phải dừng uống Canxi theo chỉ định của bác sĩ.

- Tuyệt đối không được uống Canxi vào buổi tối, vì lúc này các cơ quan trong cơ thể có xu hướng nghỉ ngơi, sẽ gây đầy bụng, khó tiêu và ngủ không say giấc, dễ hình thành bệnh sỏi thận.

Hy vọng qua những thông tin được chia sẻ ở trên, các chị em độc giả sẽ có mình những kiến thức về việc bổ sung canxi trong quá trình mang thai, cũng như xây dựng được một liều lượng và thời điểm thích hợp để bổ sung, nhằm hấp thụ được tốt nhất hàm lượng canxi vào cho bé và mẹ nhé!