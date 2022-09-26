Những nguyên nhân gây đau bụng khi mang thai mà bạn nên biết!

Dưới đây là những nguyên nhân gây đau bụng điển hình các chị em cần lưu ý:

Đau bụng ở bà bầu là tình trạng thường gặp do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Tuy nhiên, trong một số trường hợp tình trạng đau bụng ở bà bầu có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng nguy hiểm không thể chủ quan. Để tìm hiểu chi tiết về những nguyên nhân gây đau bụng khi mang thai này, các chị em hãy cùng khám phá ngay tất tần tật về triệu chứng thường gặp này nhé!

Đau bụng do xảy thai thường xảy ra trong vòng 7 tháng đầu tiên. Thông thường, nếu có các biểu hiện như đau lưng, âm đạo ra nhiều máu, ra ngày càng nhiều, hoặc trong tử cung có máu hoặc máu cục, đặc biệt đau bụng dữ dội… thì nguy cơ bị xảy thai là rất cao.

Sau khi ngừng kinh khoảng 6 – 12 tuần, nếu chị em cảm thấy một bên của bụng dưới đau như bị xé hoặc đau theo từng cơn, kéo dài hoặc lên cơn nhiều lần, kèm theo các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, âm đạo chảy máu bất thường… thì đến 90% bạn đang chửa ngoài dạ con. Tình trạng này nếu không được phát hiện kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Chính vì vậy, các chị cần đi khám thai định kỳ, để bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán chính xác và đưa ra cách điều trị phù hợp.

Đau bụng do sinh non

Trong khoảng từ 20-36 tuần của thai kỳ nếu đau bụng dữ dội và kèm theo các hiện tượng như:

+ Các cơn co thắt đau bụng diễn ra đều đặn, khoảng 5 – 10 phút/lần, kéo dài khoảng 30 giây.

+ Âm đạo chảy máu, vỡ ối sớm, đau lưng, chuột rút ...

+ Áp lực ở vùng xương chậu lớn.

Thì đây là những dấu hiệu nhận biết các mẹ bầu có nguy cơ sinh con non và cần được đưa đến bệnh viện gấp để bác sĩ đỡ đẻ kịp thời

Nhau thai bị gãy cũng xuất hiện tình trạng đau bụng



Nhau thai bị gãy khiến mẹ đau bụng và cần đưa đi bệnh viện gấp. Ảnh internet

Đây là một trong những triệu chứng nguy hiểm nhất cho cả mẹ và thai nhi trong thời điểm trước khi bé chuẩn bị chào đời. Phần lớn, hiện tượng này thường xảy ra rất bất ngờ, chị em có thể bị ra máu, đi tiểu thì đau rát và có cơn đau co thắt liên tục. Đồng thời, thai nhi hoạt động ít đi, một số trường hợp đặc biệt thay vì ra máu thì bị vỡ ối. Ngoài ra chị em có thể còn có các triệu chứng như tử cung mềm, nhiều cơn co cơ liên tục…

Một số nguyên nhân khác gây đau bụng khi mang thai

Ngoài những nguyên nhân trên, còn có những nguyên nhân khác gây đau bụng khi mang thai như:

Thai nhi đạp trong bụng mẹ

Đau bụng do thai nhi đạp thường không kéo dài quá lâu!

Phần lớn các chị em mang thai sẽ gặp hiện tượng thai nhi đạp trong bụng. Đây là một hiện tượng rất bình thường minh chứng cho thấy em bé đang phát triển rất tốt.

Vậy nhưng đến giai đoạn thai nhi bắt đầu đạp mạnh cũng là lúc thành bụng của mẹ dần trở nên căng cứng hơn so với bình thường. Khi đó, cảm giác đau vùng bụng dưới ở mẹ được cảm nhận rất rõ rệt nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài quá lâu và dần dần biến mất.

Do nhiễm khuẩn đường tiểu

Khi mang thai nếu chị em bị nhiễm khuẩn bàng quang, đi tiểu cảm thấy đau, rát, đau bụng dưới và bị áp lực ở vùng xương chậu, nước tiểu có mùi khó chịu, vẩn đục hoặc có thể lẫn với máu… thì cũng gây ra triệu chứng đau bụng dữ dội. Lúc này, bạn cần đi thăm khám sớm, để bác sĩ đưa ra hướng điều trị cụ thể.

Tiền sản giật

Tiền sản giật bao gồm các rối loạn như tăng huyết áp kèm theo các rối loạn chức năng hệ thần kinh trung ương như đau đầu, nhìn mờ, cơn co giật, hôn mê. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây đau bụng khi mang thai.

Ngộ độc thực phẩm

Đây chính là một trong những nguyên nhân gây đau bụng khi mang thai 3 đầu mà chị em thường gặp. Vì lúc này nhiều mẹ bầu thường thay đổi chế độ ăn, một số người thì ăn vô tội vạ cả ngày lẫn đêm, khiến rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày… Với những cơn đau bụng do ngộ độc thực phẩm thì chị em càng không được chủ quan, phải đi khám sớm để trị liệu hiệu quả.

Thai phụ ăn uống thiếu dinh dưỡng

Chế độ ăn thiếu khoa học cũng góp phần ảnh hưởng!

Một số mẹ bầu gặp phải tình trạng đau bụng dưới khi mang thai có thể là do chưa xây dựng được chế độ ăn uống phù hợp đối với bản thân.

Tử cung người phụ nữ chịu nhiều áp lực do thai nhi tác động lên, vô tình khiến bà bầu gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tiêu hóa.

Thêm vào đó, lượng progesterone trong thời thai kỳ tăng cao hơn so với bình thường. Chính vì điều này gây ra hiện tượng mẹ tiêu hóa kém hơn, dẫn đến chứng đau bụng khi mang thai, đi kèm theo đó là hiện tượng táo bón.

Cách xử lý khi bà bầu bị đau bụng

Nếu có triệu chứng đau từng cơn liên tục, các mẹ bầu cần đến thăm khám bác sĩ nhé!

Bà bầu bị đau bụng có thể do nhiều nguyên nhân, đôi khi đó là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Do đó tốt nhất khi cảm thấy đau bụng âm ỉ hoặc đau thành cơn liên tục, mẹ bầu nên liên hệ với bác sĩ để thăm khám, siêu âm nhằm biết chính xác nguyên nhân gây đau bụng để xử lý kịp thời.

Với những trường hợp đau bụng thai kỳ không gây nguy hiểm, bà bầu có thể áp dụng một số cách dưới đây để giảm bớt tình trạng này.

– Ăn thành nhiều bữa nhỏ thay vì việc ăn nhiều trong một bữa, kết hợp tập luyện nhẹ nhàng để giúp quá trình tiêu hóa tốt hơn.

– Tăng cường ăn các thực phẩm giàu chất xơ cũng giúp hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa của mẹ bầu.

– Hạn chế vận động mạnh, đứng lên ngồi xuống đột ngột có thể gây căng dây chằng gây đau cho bà bầu.

– Chú ý nghỉ ngơi đầy đủ, vận động nhẹ nhàng giúp cơ thể giảm bớt mệt mỏi, căng thẳng.

– Không được tự ý dùng thuốc mà chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ.

– Trong thai kỳ, do sự thay đổi của hormone nên hệ tiêu hóa của bà bầu kém hơn , do đó cần ăn uống cẩn thận.

– Tốt nhất chị em nên kiêng quan hệ vợ chồng trong giai đoạn đầu thai kỳ, để hạn chế gây ảnh hưởng cho thai nhi, giảm các cơn co thắt, gây đau bụng.

Trên đây là thông tin về các nguyên nhân thường gặp khi thai phụ đau bụng trong quá trình mang thai. Hy vọng với những kiến thức này, các chị em độc giả sẽ có những kiến thức nhất định cũng như hướng xử lý về triệu chứng này nhé!