3 điều quan trọng tiên quyết sự phát triển của con, các bậc phụ huynh nên biết càng sớm càng tốt

Nuôi dạy con 27/09/2022 11:02

Gia đình là yếu tố hàng đầu trong quá trình lớn lên và phát triển của trẻ. Vì thế, các bố mẹ nên cân nhắc khi thể hiện quan điểm trong hành động và lời nói, nó có thể là tác nhân chính làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Tầm quan trọng của việc nuôi dạy quyết định tính cách trẻ

Vì sao phương pháp nuôi dạy quyết định tính cách trẻ? Bởi lẽ, tính cách là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một con người. Thông qua lời  nói, suy nghĩ, hành động, người ta có thể đánh giá được tính cách của người khác. Do đó, ba mẹ cần áp dụng các phương pháp nuôi dạy phù hợp để tạo ra một quá trình nuôi dưỡng tính cách cho bé từ sớm.

Và rõ ràng, nếu một em bé được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình thương yêu, sự dạy dỗ ân cần của ông bà, cha mẹ sẽ là nền tảng để hình thành nên tính cách tốt. Ngược lại, nếu các bé lớn lên trong gia đình thiếu tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc sẽ khiến tính cách của bé có thể phát triển theo chiều hướng thiếu tích cực.

1. Thấu hiểu tính khí của con

3 điều quan trọng tiên quyết sự phát triển của con, các bậc phụ huynh nên biết càng sớm càng tốt - Ảnh 1

Thấu hiểu con là một điều vô cùng khó khăn. Vì trẻ em thường không nói rõ mong muốn của mình, nên các bậc phụ huynh cần quan sát từng hành động của con để biết con muốn gì. Ảnh minh họa: Internet

Mẹ nên chú ý đến cách bé tiếp cận, phản ứng và tương tác với thế giới. Mẹ có thể đặt các câu hỏi như:

  • Việc học tập từ các tình huống ngẫu nhiên có gây khó khăn cho bé?
  • Bé có hay khó ngủ không?
  • Cách bé chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác như thế nào?
  • Các bé đối phó với môi trường kích thích cao như khu vui chơi đông đúc ra sao?
  • Bé có thể bình tĩnh khi cảm thấy buồn bã hoặc hưng phấn?

2. Chấp nhận tính cách của con

3 điều quan trọng tiên quyết sự phát triển của con, các bậc phụ huynh nên biết càng sớm càng tốt - Ảnh 2

Việc mẹ cố gắng thay đổi tính cách của bé sẽ có khả năng phản tác dụng và tổn thương bé. Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc bé có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà hãy để bé phát triển một cách lành mạnh. Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có thể chưa biết, rằng tính cách giống như màu mắt vậy. Bé dễ tính sẽ khiến cha mẹ và người chăm sóc cảm thấy thoải mái hơn nhưng bố mẹ cần phải chấp nhận tính cách của bé dù tính cách của bé có ra sao.

Việc mẹ cố gắng thay đổi tính cách của bé sẽ có khả năng phản tác dụng và tổn thương bé. Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc bé có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà hãy để bé phát triển một cách lành mạnh, bé cần phải cảm thấy được yêu thương vì là chính bản thân mình.

3. Cho trẻ cơ hội và quyền được nêu lên ý kiến của mình

3 điều quan trọng tiên quyết sự phát triển của con, các bậc phụ huynh nên biết càng sớm càng tốt - Ảnh 3

Khi còn nhỏ, suy nghĩ của các con vẫn rất đơn giản, buồn là khóc, vui là cười. Nhưng theo thời gian, các bé rất muốn thể hiện bản thân mình với ba mẹ, rất muốn được ba mẹ công nhận mình. Ảnh minh họa: Internet

Một trong những phương pháp nuôi dạy quyết định tính cách trẻ hiệu quả mà ba mẹ cần lưu tấm đó là việc trao cho trẻ cơ hội và quyền được nêu lên ý kiến của mình.

Khi còn nhỏ, suy nghĩ của các con vẫn rất đơn giản, buồn là khóc, vui là cười. Nhưng theo thời gian, các bé rất muốn thể hiện bản thân mình với ba mẹ, rất muốn được ba mẹ công nhận mình. Do đó, việc nuôi dưỡng tính cách vui vẻ của trẻ có quan hệ mật thiết đến sự chỉ đạo và khống chế hành vi của trẻ. Vì vậy, ba mẹ cần tạo cho trẻ cơ hội, dạy cho trẻ biết làm thế nào để nêu lên ý kiến cũng như quyết định của bản thân ngay từ nhỏ.

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