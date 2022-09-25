Tại sao trẻ càng trường thành càng có khoảng cách với cha mẹ? Làm cách nào bạn có thể xóa tan khoảng cách này?

Dưới đây là một số lý do chính khiến một đứa trẻ trưởng thành dần dần xa cách ba mẹ. c

Một đứa trẻ trưởng thành sẽ không chỉ tạo khoảng cách trong mối quan hệ của chúng với cha mẹ vì "bất cứ lý do gì" mà còn có nhiều khả năng những đứa trẻ luôn cảm thấy cần được yêu thương, tôn trọng và được đối xử bình đẳng.

Một phần lớn trong mối quan hệ của bạn với cha mẹ là kiểu người mà họ muốn bạn trở thành, xung quanh họ và nói chung là kiểu ba mẹ ưng ý. Nếu cha mẹ dạy đứa trẻ tự đứng lên và làm chủ suy nghĩ, ý tưởng và quan điểm của mình, sau đó đứa trẻ sẽ lớn lên trở thành một người lớn có nhiều chính kiến lớn.

Cha mẹ coi đứa trẻ trưởng thành không phải là một cá nhân, mà là một phần mở rộng của chính họ

Khi cha mẹ của bạn đảm bảo với bạn rằng họ luôn ở bên bạn dù như thế nào, bạn sẽ hình thành một sự gắn bó an toàn với họ và cũng lớn lên để sống thật với chính mình.

Mặt khác, nếu cha mẹ muốn bạn "tuân theo" bất cứ điều gì họ nói, không đặt câu hỏi hoặc lập luận, bạn có thể trở thành một người lớn không an toàn, người lớn lên mà không có ý tưởng về cách truyền đạt nhu cầu và lập trường của mình.

Cha mẹ thao túng con cái đã trưởng thành

Ảnh minh họa: Internet

Các bậc cha mẹ chưa trưởng thành về mặt tình cảm có thể không biết cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh với con cái ngay từ đầu. Hơn nữa, nếu họ không có bất kỳ ý định hoặc ý thức nào về nhu cầu kết nối lành mạnh, họ có thể sử dụng các chiến thuật thao túng, tin rằng họ có quyền kiểm soát các quyết định của trẻ.

Những chiến thuật này bao gồm đánh lừa cảm giác tội lỗi, làm xấu hổ, so sánh con cái của họ với anh chị em hoặc bạn bè đồng trang lứa khác và châm chọc.

Nhiều phụ huynh đã lựa chọn chèn ép về mặt tình cảm đứa trẻ, ngay cả khi chúng đã trưởng thành. Trong trường hợp này, phụ huynh dường như đưa ra một yêu cầu, nhưng nó thực sự là quá sức với con. Điều này xuất hiện khi đứa trẻ nói sẽ "không" và cha mẹ trở nên điên cuồng, hung hăng hoặc áp dụng các biện pháp chiên tranh lạnh làm áp lực tâm lý trẻ.

Cha mẹ không thể hiểu được nhu cầu tình cảm của trẻ

Ảnh minh họa: Internet

Sự ghẻ lạnh của một đứa trẻ đối với cha mẹ chúng thực sự là một hành trình, một quá trình, trong đó đứa trẻ đã cố gắng nhiều lần để thông báo những sai sót của cha mẹ chúng, hoặc giải thích quan điểm của chúng, hy vọng sẽ được ba mẹ sửa chữa những khuyết điểm hoặc hành vi sao cho đúng cho trẻ.

Nhưng, hầu hết thời gian, với những nỗ lực như vậy của trẻ thì phụ huynh đứng xa không hiểu bất cứ điều gì. Hơn nữa, họ có thể phản ứng bằng một cuộc tấn công cuồng nộ hoặc sử dụng các chiến thuật thao túng của họ, điều này sẽ chỉ khiến đứa trẻ càng ngày càng bị "đánh đố".

Chính sau nhiều lần cố gắng này, đứa trẻ có thể nhận ra đau đớn rằng chúng có thể không bao giờ có một mối quan hệ ổn định và được quan tâm từ cha mẹ của chúng.

Phụ huynh từ chối chịu trách nhiệm hoặc không muốn nói xin lỗi

Một vấn đề phổ biến khác phổ biến trong các hộ gia đình là cha mẹ không có khả năng xin lỗi con mình. Lý do đằng sau điều này có thể là cái tôi của họ hoặc sự phủ nhận hoặc một cái gì đó khác. Điều này không chỉ dành cho những trường hợp mà cha mẹ nên tự nhận thức về những việc làm sai trái của mình, hoặc những hành vi gây tổn thương hay không phù hợp, mà còn khi đứa trẻ bày tỏ rằng chúng đã bị tổn thương bởi những hành động, lời nói của cha mẹ, v.v.

Những bậc cha mẹ này sẽ không bao giờ thừa nhận lỗi của họ và có thể đổ lỗi cho đứa trẻ. Mặt khác, một mối quan hệ lành mạnh không thể được thiết lập nếu cha mẹ và con cái đều coi mình và nhau là "những người mắc lỗi".

Cha mẹ không tôn trọng bạn đời của con cái đã trưởng thành

Ảnh minh họa: Internet

Trong nhiều trường hợp đối với đứa trẻ trưởng thành, con chưa thực sự hiểu được như thế nào là mối quan hệ lành mạnh. Ba me có thể sẽ dè bỉu hoặc có lời nói kích động và điều này có thể đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh cho đứa trẻ trưởng thành và chúng có thể dần dần bắt đầu đặt câu hỏi về mối quan hệ của chúng với cha mẹ.

Điều này thường dẫn đến xung đột và cha mẹ bắt đầu coi "đối tác tính cảm" của con là một mối đe dọa đang thúc đẩy con đặt câu hỏi về hiện trạng có vấn đề. Mặt khác, với các bậc cha mẹ tâm lý sẽ đối xử với con cái cũng như bạn đời của con cái họ như những người trưởng thành bình đẳng và độc lập.

Theo Times of India