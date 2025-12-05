Vợ mới sinh nằm viện, chồng 'thản nhiên về ngủ', nửa đêm, 'cuộc gọi bất ngờ' của chị hàng xóm khiến tôi 'choáng váng' về sự thật

Tâm sự 05/12/2025 21:55

Tôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm. Đến khuya hôm đó, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của chị hàng xóm.

Tôi mới sinh con đầu lòng được mấy ngày. Trời thương nên con sinh ra khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhưng tôi đang có nỗi khổ tâm chẳng biết nói cùng ai.

Ngày vợ sinh con ở bệnh viện, ai cũng có chồng ở bên túc trục ngày đêm. Tôi ban đầu nghĩ chắc chồng mình cũng như thế, vì xúc động khi có con đầu lòng nên sẽ ở bên suốt để chăm sóc vợ con. Nào ngờ, ngày tôi mới sinh nằm viện, chồng tôi đã bỏ đi đòi về nhà ngủ cho bằng được.

Anh lấy cớ công ty có việc đột xuất, phải làm xuyên đêm nên không thể ở lại với. Tôi mới sinh nên muốn chồng ở bên, nài nỉ anh ở lại với mẹ con tôi. Nhưng chồng tôi nói có mẹ chồng và mẹ vợ ở đây rồi, anh ở lại cũng chẳng giúp thêm được gì. Anh còn nói ở bệnh viện khó ngủ, anh thấy mệt mỏi.

Tôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm. Đến khuya hôm đó, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của chị hàng xóm. Tôi và chị vốn thân thiết với nhau, nên chị hỏi han tôi và con vài câu. Sau đó, chị nói một tin khiến tôi choáng váng muốn ngất. Chị nói lúc nãy nhìn thấy chồng tôi dẫn về nhà một người phụ nữ lạ.

Vợ mới sinh nằm viện, chồng 'thản nhiên về ngủ', nửa đêm, 'cuộc gọi bất ngờ' của chị hàng xóm khiến tôi 'choáng váng' về sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi trong lòng như có lửa đốt, gọi điện về cho chồng thì không ai bắt máy. Chồng tôi đến trưa hôm sau mới đi thăm vợ con. Sau một đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định sẽ ly hôn chồng nếu anh thật sự phản bội vợ. Tôi hỏi anh về người phụ nữ đêm qua anh dẫn về nhà. Chồng tôi ban đầu chối bay chối biến. Tôi muốn ép anh phải nói ra sự thật nên nói có người chụp được hình của anh và nhân tình, anh có muốn tôi up lên mạng không? Chồng tôi nghe thế thì hoảng hồn, đành phải nói hết sự thật.

Anh kể người phụ nữ kia là cô bạn thân ngày trước, tôi cũng chẳng biết mặt huống hồ là chị hàng xóm. Dạo trước, cô ta bị thất tình nên tìm đến chồng tôi than thở. Chồng tôi mủi lòng nên nhiều lần nói chuyện, thậm chí là hẹn nhau đi chơi. Đến đêm tôi sinh thì cô ta bất ngờ gọi cho chồng tôi nói là vừa bị người ta đánh ghen, giờ không biết đi đâu vì rất sợ hãi. Chồng tôi thấy thế bèn đưa cô ta về nhà để ở tạm. Đến sáng ra thì anh dẫn cô ta về nhà. Anh thề thốt rằng không hề làm gì có lỗi với vợ.

Tôi thật sự không thể cho qua chuyện này dễ dàng. Chồng đưa một cô bạn thân về nhà ở, bỏ vợ con ở bệnh viện. Chồng tôi chẳng xem tôi là gì, chắc chắn mối quan hệ giữa anh và cô bạn kia có gì đó mờ ám! Dù tôi muốn ly hôn chồng nhưng tôi mới sinh con, nhìn con mới đẻ đã không có cha bên cạnh, tôi thật sự rất đau lòng. Giờ tôi phải làm sao đây?

Nửa đêm nghe tiếng 'mờ ám' từ phòng chị dâu, tôi 'đẩy cửa bất ngờ' và 'choáng váng chết sững' trước 'cảnh tượng khó tin' của chồng

Nửa đêm nghe tiếng 'mờ ám' từ phòng chị dâu, tôi 'đẩy cửa bất ngờ' và 'choáng váng chết sững' trước 'cảnh tượng khó tin' của chồng

Gần đây, anh chồng không có ở nhà tôi lại càng thấy chồng mình và chị dâu có vấn đề. Cứ mỗi lần tôi thấy hai người nhỏ to với nhau thì chị dâu lại vội vội vàng vàng bỏ đi chỗ khác. Dù tôi có hỏi chồng thì anh cũng nói chẳng có gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi 'chết lặng' khi 'nghe được' 'bí mật kinh hoàng' chồng lén lút làm sau lưng mình

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi 'chết lặng' khi 'nghe được' 'bí mật kinh hoàng' chồng lén lút làm sau lưng mình

Tâm sự 34 phút trước
Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Tâm sự 46 phút trước
Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Tâm sự 51 phút trước
Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Tâm sự 55 phút trước
Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Đến rước con gái trễ, tôi 'lặng người' khi nghe con 'ngây thơ' hỏi'mẹ có thể mua cho con một người bố không?

Đến rước con gái trễ, tôi 'lặng người' khi nghe con 'ngây thơ' hỏi'mẹ có thể mua cho con một người bố không?

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Chồng đưa con riêng về rồi 'ngủ lại với vợ cũ', tôi 'tức giận tột độ', anh lại thản nhiên nói một câu khiến tôi bàng hoàng

Chồng đưa con riêng về rồi 'ngủ lại với vợ cũ', tôi 'tức giận tột độ', anh lại thản nhiên nói một câu khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Đến thăm chồng cũ, tôi 'sửng sốt' với 'bộ dạng hiện tại' của anh, rồi 'chết sững' khi nhìn thấy vật anh đang cầm trên tay

Đến thăm chồng cũ, tôi 'sửng sốt' với 'bộ dạng hiện tại' của anh, rồi 'chết sững' khi nhìn thấy vật anh đang cầm trên tay

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Vừa bước ra khỏi tòa, chồng 'bất ngờ nắm chặt tay' tôi, lời anh 'thốt ra' khiến tôi 'lặng người' vì 'một sự thật quá sốc

Vừa bước ra khỏi tòa, chồng 'bất ngờ nắm chặt tay' tôi, lời anh 'thốt ra' khiến tôi 'lặng người' vì 'một sự thật quá sốc

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
'Lạnh người' nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi sau đó 'sốc nặng' khi phát hiện ra 'bí mật' cả nhà đang che giấu

'Lạnh người' nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi sau đó 'sốc nặng' khi phát hiện ra 'bí mật' cả nhà đang che giấu

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Bảy 6/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Bảy 6/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Đến rước con gái trễ, tôi 'lặng người' khi nghe con 'ngây thơ' hỏi'mẹ có thể mua cho con một người bố không?

Đến rước con gái trễ, tôi 'lặng người' khi nghe con 'ngây thơ' hỏi'mẹ có thể mua cho con một người bố không?

Chồng đưa con riêng về rồi 'ngủ lại với vợ cũ', tôi 'tức giận tột độ', anh lại thản nhiên nói một câu khiến tôi bàng hoàng

Chồng đưa con riêng về rồi 'ngủ lại với vợ cũ', tôi 'tức giận tột độ', anh lại thản nhiên nói một câu khiến tôi bàng hoàng