Con gái Cát Tường ủng hộ mẹ “đi bước nữa” nhưng không được sinh con, nghe lý do khiến netizen “nghẹn ngào”

Nuôi dạy con 03/10/2022 07:23

Mới đây, con gái MC Cát Tường – Tường An thẳng thắn bày tỏ quan điểm với mẹ mình.

Vì tâm lý thương con, hầu hết các bà mẹ đơn thân thường không muốn “đi bước nữa” để tìm bến đỗ mới cho mình, chỉ muốn hạnh phúc bên con cái là đủ. Tuy nhiên, dưới góc độ của người trẻ, ai cũng sẽ có những suy nghĩ, quan điểm riêng của mình về hạnh phúc của mẹ.

“Bà mối” Cát Tường làm mẹ đơn thân khi còn khá trẻ. Được biết cô sinh con năm 24 tuổi nhưng hôn nhân tan vỡ sớm. Dù tìm hiểu nhiều người nhưng cuối cùng Cát Tường vẫn lựa chọn đơn thân nuôi con gái một mình. Hiện tại con gái Cát Tường - Tường An đã bước vào độ tuổi 21, đi du học xa nhà.

Con gái Cát Tường ủng hộ mẹ “đi bước nữa” nhưng không được sinh con, nghe lý do khiến netizen “nghẹn ngào” - Ảnh 1
"Bà mối" Cát Tường cùng con gái.

"Bà mối" nổi tiếng hiện 45 tuổi, nhan sắc vẫn vô cùng rực rỡ. Trong một bài chia sẻ mới đây, MC Cát Tường cho biết bản thân cô đã không suy nghĩ đến việc tìm hạnh phúc mới cho mình nhưng với Tường An thì lại khác, con gái ủng hộ cô đi bước nữa, tuy nhiên với một điều kiện đặc biệt vì con gái lo cho sức khỏe của mẹ. "Bản thân Cát Tường thì không suy nghĩ đến (chuyện lấy chồng), đó còn là duyên phận nữa. Có một điều là bé Tường An giờ đã lớn, cũng đã có suy nghĩ ủng hộ mẹ đi thêm bước nữa trong tình cảm. Tuy nhiên, lại không thích mẹ sinh thêm con cái bởi vì một phần lo cho Cát Tường về sức khỏe và tuổi tác (cười)" – Cát Tường chia sẻ.

Con gái Cát Tường ủng hộ mẹ “đi bước nữa” nhưng không được sinh con, nghe lý do khiến netizen “nghẹn ngào” - Ảnh 2
Cát Tường vẫn xinh đẹp rực rỡ ở độ tuổi U50.

Trước đó, Cát Tường cũng từng có lần đăng trên facebook chia sẻ tâm trạng sau ngày Gia đình Việt Nam. Nữ MC cho biết, từ hôm qua tới giờ thấy mọi người liên tục đăng ảnh gia đình lên Facebook, cô không khỏi buồn bã. 

Trước tâm sự của mẹ, con gái đã khuyên nữ MC vui chơi thoải mái, miễn đừng làm gì ảnh hưởng tới sức khỏe... Thậm chí, ái nữ nhà Cát Tường sẵn sàng đón nhận việc mẹ cặp kè trai trẻ. Tuy nhiên, con gái lại không cho nữ MC sinh thêm em bé, và tuyên bố... bỏ nhà đi bụi nếu tình huống đó xảy ra. Bởi theo con gái "bà mối", dù mẹ có đẻ con cho người tình thì cũng sẽ bị bỏ.

Con gái Cát Tường ủng hộ mẹ “đi bước nữa” nhưng không được sinh con, nghe lý do khiến netizen “nghẹn ngào” - Ảnh 3
Cát Tường chia sẻ tâm trạng của mình trên trang Facebook cá nhân.

Chia sẻ của Cát Tường nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đồng thời cũng có người lên tiếng đồng tình bởi thực chất bà mẹ hiện tại đã ở tuổi U50, do đó việc sinh thêm em bé không chỉ ảnh hưởng sức khỏe của mẹ mà còn của cả con. Tuy nhiên để tìm được một người bạn đời sẻ chia, nương tựa lúc về già là điều cũng vô cùng cần thiết vì Tường An đã lớn, trưởng thành, đi học xa nhà và đặc biệt sau này con gái Cát Tường cũng sẽ có tổ ấm riêng của mình. Con gái Cát Tường ủng hộ mẹ “đi bước nữa” nhưng không được sinh con, nghe lý do khiến netizen “nghẹn ngào” - Ảnh 4

Bên cạnh Cát Tường, danh hài Thuý Nga khi làm mẹ đơn thân cũng từng chia sẻ rằng bản thân cô nuôi dạy con gái một mình suốt 10 năm qua vẫn rất tốt nên không có ý định lấy chồng ở độ tuổi 46. "Hơn 10 năm qua làm mẹ đơn thân, đâu cần người đàn ông mà Thuý Nga vẫn một mình nuôi dạy con tốt đó thôi. Bản thân Thúy Nga suy nghĩ làm mẹ nhiều khi còn không thể ở bên cạnh con suốt đời, thì tìm người bố cho con mình làm gì?

Thay vì như vậy thì Thúy Nga luôn dành toàn bộ thời gian, công sức định hướng cho con làm sao ngoan và trưởng thành hơn từng ngày, có thể đứng vững vàng mạnh mẽ đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Điều đó mình thấy quan trọng hơn chuyện kia.”

Con gái Cát Tường ủng hộ mẹ “đi bước nữa” nhưng không được sinh con, nghe lý do khiến netizen “nghẹn ngào” - Ảnh 5
Danh hài hải ngoại Thuý Nga cũng muốn ở vậy nuôi con suốt đời.

Về vấn đề này, bé Nguyệt Cát – con gái Thuý Nga năm nay 11 tuổi cũng từng bày tỏ bé không muốn mẹ đi bước nữa và mong muốn sẽ là người để mẹ nương tựa lúc về già. Thậm chí ái nữ còn thẳng thắn nói "Con không lấy chồng" để sống với mẹ và "mẹ ế con mới vui".

Cùng quan điểm với MC Cát Tường và diễn viên Thúy Nga, người đẹp Tây Đô Việt Trinh làm mẹ đơn thân nhiều năm qua và cô cũng có ý định ở vậy bên con trai đến suốt đời. Diễn viên Việt Trinh hiện tại đã U50, cô thích sống một mình với con, dồn hết tình cảm yêu thương cho con và công việc của mình hơn là tìm một bến đỗ mới cho mình.

Con gái Cát Tường ủng hộ mẹ “đi bước nữa” nhưng không được sinh con, nghe lý do khiến netizen “nghẹn ngào” - Ảnh 6

"Tôi mong vậy và mong trời phật cho tôi được an yên, sống một mình với con thôi. Nói trước bước không khỏi, song trong lòng tôi rất muốn như thế. Tôi không muốn đi bước nữa, muốn dồn hết tình cảm yêu thương cho con và công việc tôi yêu thích.

Nếu may mắn tôi sẽ gặp một người yêu thương luôn con tôi. Chỉ sợ không may mắn gặp người không yêu con mình thì mình ở giữa rất khó xử. Tôi đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm với con. Nên tôi nghĩ một mình vẫn là tốt hơn cho con tôi" – Việt Trinh chia sẻ.

Con gái Cát Tường ủng hộ mẹ “đi bước nữa” nhưng không được sinh con, nghe lý do khiến netizen “nghẹn ngào” - Ảnh 7
Việt Trinh cũng không muốn "đi thêm bước nữa", chỉ muốn ở vậy mà nuôi con.

Dù là người đã có tổ ấm viên mãn hay là bà mẹ đơn thân, hạnh phúc luôn là đích đến cuối cùng của người phụ nữ. Những người phụ nữ luôn có quyền được lựa chọn hạnh phúc cho mình. Và những bà mẹ đơn thân đi tìm một bến đỗ mới cho mình cũng là điều hoàn toàn bình thường và họ càng xứng đáng để đón nhận hạnh phúc mới hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, việc mẹ đi thêm bước nữa sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con trẻ, có thể tích cực hoặc cũng có thể tiêu cực tuỳ thuộc vào độ tuổi và cách nhìn nhận cuộc sống của đứa trẻ. Chính vì thế, các bà mẹ đơn thân trước khi tiến thêm bước nữa thì hãy tâm sự và chia sẻ để hiểu tâm lý các con của mình hơn nhé! Hãy để bến đỗ hạnh phúc đời mình cũng là niềm vui của con trẻ chứ không phải của riêng mình mẹ.

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Từ khóa:   mẹ đơn thân dạy con MC Cát Tường danh hài Thuý Nga

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