Từ trước đến nay, sữa mẹ chưa bao giờ được nghiên cứu trong cuộc chiến để chữa khỏi các chủng vi rút khác, bao gồm cả vi rút SARS hoặc vi rút MERSA, và bây giờ là lúc các chuyên gia đào sâu hơn nguồn lợi này.

Trong khi các nhà khoa học và nhà nghiên cứu trên toàn cầu đang làm việc suốt ngày đêm để tìm kiếm một phương pháp chữa trị có thể tiêu diệt vi rút và ngăn chặn sự lây nhiễm quay trở lại, các chuyên gia hiện đang nghiên cứu xem sữa mẹ có thể có khả năng chữa khỏi COVID-19 gây chết người hay không.

Do đó, không thể phủ nhận rằng sữa mẹ là một lựa chọn tốt. Các nhà khoa học hiện đang cố gắng nghiên cứu tác động của điều tương tự, xem xét rằng các kháng thể trong sữa mẹ có thể "bảo vệ" chống lại căn bệnh này một cách tối ưu vì chúng chỉ đến từ máu. Trên thực tế, phục vụ mục đích bảo vệ, chúng cũng có thể thúc đẩy khả năng miễn dịch ngắn hạn trong cơ thể. Các bà mẹ cho con bú đã tạo ra các kháng thể có tác dụng chống lại bệnh cúm và các bệnh truyền nhiễm khác sẽ truyền cho trẻ sơ sinh.

Sữa mẹ với một số lợi ích của nó được gọi là một trong những thức ăn bổ dưỡng nhất cho trẻ sơ sinh. Sữa mẹ có chứa một số kháng thể, giúp trẻ đang lớn chống lại vi rút, vi trùng gây bệnh và cũng giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, dị ứng khác. Nó cũng chứa sữa non, rất giàu protein làm giàu cho em bé. Thêm vào đó, vì nó vô trùng tự nhiên nên nó không có bất kỳ tác hại nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tương tự, các mẫu sữa tham gia đang được kiểm tra xem có khả năng nhiễm COVID-19, độ bền và các loại kháng thể có trong sữa.

Một trong những nhà nghiên cứu chính, ông Rebecca Powell, sống ở thành phố New York, nơi đã trở thành tâm chấn mới nhất cho sự lây lan dịch bệnh, ông tin rằng cho đến nay việc cho con bú có thể cứu được nhiều trẻ em khỏi mắc bệnh. Phụ nữ cho con bú có thể đã phát triển các kháng thể để chống lại vi rút mà sữa mẹ hiện đang truyền sang con của họ. Cho dù một phụ nữ đã được xét nghiệm dương tính với COVID hay chưa, nếu cô ấy đã tiếp xúc và hiện đang khỏe mạnh, điều đó có nghĩa là cơ thể của cô ấy có thể đã bắt đầu hoạt động để tạo ra kháng thể. Sau đó, những kháng thể đó có thể được truyền vào sữa mẹ để giúp bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại bệnh tật.

Bên cạnh đó, các kháng thể giàu chất dinh dưỡng bổ sung cũng có thể giúp chống lại một số tác dụng phụ khác liên quan đến các triệu chứng COVID-19.

Cho con bú có an toàn trong thời đại vi rút corona không?

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy COVID-19 có thể truyền từ mẹ sang con qua sữa mẹ. Để ngăn ngừa sự lây lan của vi rút, người ta nên thực hiện các biện pháp vệ sinh và tránh tiếp xúc với người bệnh và hạn chế tiếp xúc gần với em bé nếu bạn sắp bị bệnh.

Nhà khoa học hàng đầu, chuyên nghiên cứu về miễn dịch sữa mẹ cũng tin rằng sữa mẹ, nếu được tìm thấy là phương thuốc chữa bệnh thì nó có thể ngăn chặn các đại dịch trong tương lai.

Trên khắp thế giới, một số cơ sở y tế cũng đang thử nghiệm các xét nghiệm kháng thể để xem liệu một người có dễ bị nhiễm COVID-19 hơn hay không và khả năng chống lại căn bệnh này của họ. Theo cách tương tự, liệu pháp huyết tương dưỡng bệnh cũng đang được sử dụng để truyền huyết tương từ một người khỏe mạnh, đang hồi phục sang một người bệnh để chống lại vi rút.

Theo Times of India