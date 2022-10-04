Mẹ đơn thân 9X đưa con đi khai giảng “nổi bần bật” giữa sân trường, gây sốt cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp

Nuôi dạy con 04/10/2022 07:58

Mới đây, bức ảnh chị Quỳnh Chi đưa con trai đi khai giảng năm học mới được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ vì vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng.

Vào mỗi mùa tựu trường, hình ảnh nhà nhà nô nức đưa con em đến trường luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây, netizen truyền tay nhau những bức hình của chị Hoàng Quỳnh Chi (sinh năm 1990, sống tại Hà Nội) đưa con trai nhập học vào lớp 1 và dành nhiều lời khen có cánh cho người mẹ đơn thân này. Ai cũng khen nức nở người mẹ xinh đẹp, con trai bảnh bao, cả hai tương tác cực kì dễ thương cùng nhau trong những bức ảnh, nổi bật nhất sân trường ngày hôm đó. 

Mẹ đơn thân 9X đưa con đi khai giảng “nổi bần bật” giữa sân trường, gây sốt cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp - Ảnh 1
Những tấm ảnh nhận được nhiều lượt tương tác tích cực chỉ trong thời gian ngắn.

Được biết, chị Quỳnh Chi hiện tại đang là single mom, hiện đang làm chủ của một nhà hàng tại Hà Nội. Bé Quốc Khang (biệt danh là Victor) - con trai chị năm nay 6 tuổi, sở hữu vẻ ngoài điển trai, bảnh bao, cậu bé thông minh và rất hiểu chuyện. 

Chia sẻ về sự “ra đời” của các bức hình, chị kể rằng những bức hình đó là do chị và con trai đang tham gia cuộc thi ảnh do trường tổ chức và chị cũng khá bất ngờ khi các bức ảnh nhận được nhiều sự yêu thích của mọi người như vậy. Người chụp những bức hình này là bạn thân của chị và cũng là mẹ nuôi của bé Quốc Khang.

Mẹ đơn thân 9X đưa con đi khai giảng “nổi bần bật” giữa sân trường, gây sốt cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp - Ảnh 2

Chị Chi chia sẻ, làm mẹ đơn thân, chị luôn cố gắng tạo cho con cảm giác rằng mẹ cũng là một người bạn, đồng hành cùng con trong mỗi khoảnh khắc buồn vui của cuộc sống. “Sống chung với cảm xúc và suy nghĩ của con. Luôn lắng nghe, để bạn ý thoải mái để chia sẻ với mẹ tất cả mọi điều. Khi dành thời gian chơi với con, học tập cùng con mỗi ngày, mình cảm thấy hạnh phúc vì sự tiến bộ của bé. Thú thật là hôm khai giảng, mình hồi hộp và háo hức như chính bản thân là người nhập học lớp 1 vậy” - chị Chi chia sẻ.

Mẹ đơn thân 9X đưa con đi khai giảng “nổi bần bật” giữa sân trường, gây sốt cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp - Ảnh 3
Chị Chi dành nhiều thời gian để đưa bé Victor đi du lịch.

Dù làm mẹ đơn thân, đã trải qua một lần sinh nở nhưng chị Chi vẫn sở hữu vẻ ngoài tươi trẻ cùng với vóc dáng nóng bỏng nhiều người ngưỡng mộ. Được biết, chị rất chăm chỉ và dành nhiều thời gian cho gym, yoga và golf. Điều quan trọng là phải khỏe đẹp từ bên trong, luôn giữ được tinh thần vui vẻ và thoải mái, tự tạo niềm vui cho mình và tạo được nguồn năng lượng tích cực.

Mẹ đơn thân 9X đưa con đi khai giảng “nổi bần bật” giữa sân trường, gây sốt cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp - Ảnh 4

Mẹ đơn thân 9X đưa con đi khai giảng “nổi bần bật” giữa sân trường, gây sốt cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp - Ảnh 5
Chị Chi dành nhiều thời gian cho yoga, gym và golf để có vóc dáng săn chắc, nóng bỏng.

Khi con cái bắt đầu bước vào môi trường mới, đặc biệt là vào lớp 1, chắc hẳn tâm trạng của các bà mẹ đều lo lắng các bé có hoà hợp được không, bởi đây là môi trường đầu tiên các bé tiếp xúc và khác hẳn với mẫu giáo. Và với chị Quỳnh Chi, chị cũng ở trong tâm trạng lo lắng chung với các bà mẹ. “Thật sự trong ngày đầu tiên đưa con đi học, mình có rất nhiều cảm xúc lắm! Nhớ đến ngày đầu tiên con tới trường hồi mầm non khóc quá trời, nhưng ở thời điểm này là bước ngoặt đánh dấu cột mốc sự trưởng thành của bé thì mình nghĩ cậu nhóc ngày nào đã lớn rồi. Con không khóc, thậm chí còn rất háo hức và vui mừng khi được quay trở lại học vì được gặp thầy cô và các bạn.

Mẹ đơn thân 9X đưa con đi khai giảng “nổi bần bật” giữa sân trường, gây sốt cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp - Ảnh 6

Điều mà mình lo lắng nhất thì có lẽ chỉ có vấn đề ăn uống của con. Vì bé rất lười ăn, làm biếng ăn lắm. Mẹ chỉ lo con bỏ cơm không ăn được thì sẽ không đủ sức khoẻ để học tập. Victor nhà mình trộm vía có khả năng thích ứng với môi trường mới khá tốt và nhanh. Con nắm bắt được mọi thứ, nhanh chóng làm quen với cô và có rất nhiều bạn mới trong lớp. Khi mình đón con trong ngày đầu tiên đi học về, bé rất vui và thích thú, tíu tít chia sẻ với mẹ: "Ngày hôm nay của con vui lắm mẹ ạ! Con quen được nhiều bạn mới. Con kể mẹ nghe cái này, cô Megan (cô giáo chủ nhiệm của bé) khen con đẹp trai đấy mẹ ạ!" - chị Chi bồi hồi nhớ lại tâm trạng mình lúc đó.

Mẹ đơn thân 9X đưa con đi khai giảng “nổi bần bật” giữa sân trường, gây sốt cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp - Ảnh 7
Hai mẹ con tương tác với nhau cực kì đáng yêu.

Khi được hỏi về bí quyết nuôi dạy con, chị Chi chia sẻ rằng: “Mỗi gia đình sẽ có cách giáo dục con khác nhau. Ở nhà, mình luôn áp dụng nguyên tắc 5 không, đó là không áp đặt mong muốn của mình lên con; Không so sánh với con nhà người ta; Không ngại thay đổi; Không dạy con lúc nóng giận; Không ngại thầy cô giáo, hãy tin tưởng ở con, để cho con thỏa khả năng phát triển toàn diện”. 

Mẹ đơn thân 9X đưa con đi khai giảng “nổi bần bật” giữa sân trường, gây sốt cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp - Ảnh 8

Điều quan trọng nhất trong quá trình nuôi dạy con chính là các mẹ hãy tạo cho các bé một môi trường tốt nhất để các bé có thể phát triển bản thân một cách toàn diện nhé.

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