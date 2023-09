Mẹ đơn thân Tây Nguyên đẻ con gái giống hệt “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”: học mẫu giáo đã biết phụ mẹ kiếm tiền

Chị Trang làm mẹ đơn thân từ khi con gái mới 8 tháng tuổi, đến hiện tại bé Thiên Nhã đã tròn 7 tuổi. Bé Thiên Nhã được mệnh danh là giống hệt “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera. Sau khi trải qua cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, chị Trang chia sẻ, có một đứa con xinh đẹp và hiểu chuyện như Thiên Nhã là niềm động lực to lớn nhất trong cuộc sống của cô.

Vì con, chị Trang nhẫn nhịn, mong rằng khi sinh con ra, con cái sẽ là “cầu nối”, hàn gắn hạnh phúc gia đình giữa chị và chồng. Thế nhưng, đến khi Thiên Nhã tròn 8 tháng tuổi, chị quyết định ly hôn vì cảm thấy không còn cách nào để cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa và trở thành mẹ đơn thân.

Nhớ lại khoảnh khắc đón con chào đời, chị Trang nghẹn ngào: “Lúc mang thai liên tục đau ốm, còn bị nghén, tới tháng thứ 4 siêu âm bác sĩ bảo thai rất yếu. Mình đã lo lắng và khóc liên tục. Nhưng rồi mọi thứ như một phép màu đến với mình và con gái, lúc chào đời con rất khỏe mạnh, đáng yêu.

Ông bà ngoại và mọi người đều vui mừng vì đó là kì tích, vì lúc đưa vào phòng sinh thường, sức khỏe 2 mẹ con không ổn và phải cấp cứu. Trộm vía Thiên Nhã sở hữu đôi mắt to tròn, má có 2 lúm hạt gạo rất sâu. Con không giống ba, cũng không giống mẹ.”

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị một mình nuôi con mọn, gửi con cho ông bà ngoại, chị làm đủ mọi nghề để trang trải cuộc sống, vừa đi học nghề thợ may, vừa phụ chạy bàn tiệc cưới, kiêm thêm việc bán trà ở siêu thị. Sau này, chị mở bán quần áo online, cố gắng chi tiêu tằn tiện để có thể cho con gái một cuộc sống không thua kém bạn bè.

Bé Thiên Nhã khi đó mới học mẫu giáo nhưng đã biết phụ mẹ buôn bán. Cô bé làm “người mẫu nhí” cho các mẫu quần áo mà mẹ bán, nhờ khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt to tròn, Thiên Nhã được chú ý nhiều trên mạng. Các tấm hình “người mẫu nhí” Thiên Nhã tạo dáng được cộng đồng mạng chia sẻ nhiều, nhờ vậy mà công việc của mẹ đơn thân cũng thuận lợi hơn.

"Người mẫu nhí" Thiên An bán hàng phụ mẹ từ khi học mẫu giáo.

“Có thể nhờ mình nuôi con không đòn roi nên bé ngoan hơn. Thiên Nhã đang học lớp mầm non và hết năm sẽ lên lớp 1. Ngoài đi học, thời gian rảnh ở nhà bé thường phụ mẹ chụp hình để may đồ.

Bé chưa học qua trường lớp mẫu nào nhưng mỗi khi bé mặc những bộ đồ do mẹ may rồi chụp hình và chia sẻ lên mạng lại được nhiều cô chú yêu quý. Nhờ vậy việc kiếm tiền về nghề may cũng tốt hơn. Có thể nói, Thiên Nhã còn nhỏ nhưng đã giúp mẹ rất nhiều trong việc kiếm tiền, lo cho cuộc sống mưu sinh của hai mẹ con”, mẹ Thiên Nhã trải lòng.

Càng lớn, bé Thiên Nhã ngày càng xinh đẹp hơn, cô bé được nhiều người nhận xét là giống hệt với “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera. Với nước da trắng, đôi mắt to tròn cùng nụ cười tỏa nắng, cô bé được kỳ vọng sẽ là một bông hoa xinh đẹp hơn nữa giữa núi rừng Tây Nguyên.

Nhiều người nhận xét cô bé giống hệt Marian Rivera.

Chia sẻ về bí quyết nuôi con, chị cho biết chị luôn cho bé tắm lá trầu không mỗi ngày. Thực đơn của bé thường bổ sung nhiều chất xơ, các loại vitamin và hạn chế ăn chất béo, đồ ngọt.

Làm mẹ đơn thân ắt hẳn không phải là điều dễ dàng. Chị Trang chia sẻ đã phải trải qua nhiều nỗi vất vả, tuy nhiên thấy con ngày một lớn khôn, xinh xắn và hiểu chuyện, chị cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Chị Trang chú trọng đến thực đơn ăn uống hằng ngày của bé.

Với những người mẹ đang làm mẹ đơn thân, điều quan trọng là cần phải biết chăm sóc bản thân. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa chăm lo cho kinh tế gia đình thật sự là vô cùng bận rộn, tuy nhiên các mẹ đừng quên chăm sóc bản thân nhé, vì con cái sẽ cảm nhận được tâm trạng tích cực và coi các mẹ là tấm gương để noi theo.

Thêm đó, hãy thẳng thắn chia sẻ và giải thích tình trạng hôn nhân của gia đình khi bé đã đủ tuổi nhận thức. Điều quan trọng là hãy dạy bé tự hào về gia đình mình, tự hào về chính mình, đừng để bé cảm thấy không có bố chính là khiếm khuyết của bé.

Cuối cùng, nếu người bố vẫn thực hiện nghĩa vụ chu cấp và chăm sóc con, hãy tạo điều kiện và trao đổi những nguyên tắc chung với đối phương để con cái có thể trưởng thành trong môi trường tốt nhất nhé.