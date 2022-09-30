Em gái Quang Vinh “để quên” con ở trường mẫu giáo, rớt nước mắt khi nghe tiếng con qua điện thoại

Đối với các bậc phụ huynh khi có con đi học mẫu giáo ắt hẳn đều từng được con nhắn nhủ “đón con sớm” sau mỗi giờ tan trường bởi đó là điều mong mỏi của một đứa trẻ khi phải xa nhà, xa bố mẹ một ngày dài. Tuy nhiên, vì điều kiện, vòng xoay công việc bận rộn cứ thế cuốn các bậc phụ huynh vào, ít các bậc phụ huynh có thể làm được điều đó. Thậm chí mới đây, câu chuyện mà Thảo Ngọc chia sẻ khi quên đón con ở trường giáo khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đồng thời, nhiều bà mẹ bỉm sữa cũng đồng cảm với bài chia sẻ này.

Cảnh tượng mẹ đến rước Chaiko khi trời đã nhá nhem tối, cô bé mặt buồn so, đến giờ Thảo Ngọc vẫn rưng rưng nước mắt mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Cô cảm thấy có lỗi với con vô cùng và không ngừng xin lỗi Chaiko. Nguyên văn cô nàng chia sẻ rằng:

Theo Thảo Ngọc tiết lộ, vào ngày hôm đó, tất cả mọi người đều tưởng người này người kia đón bé Chaiko, cuối cùng hoá ra không ai đón cô bé đến khi nhận được cuộc gọi của cô giáo với giọng mếu máo của cô con gái: “Mẹ ơi mẹ đón con”, Thảo Ngọc lập tức sửng sốt, lập tức book xe chạy thật nhanh đến trường.

“Ba mẹ tưởng ông đón, ông tưởng ba mẹ đón. Cuối cùng không ai đón… Mẹ thì đinh ninh dạo này kẹt xe lắm nên con về trễ…

5:30 chiều thấy cô giáo gọi là mẹ tái mặt: “Alo mẹ ơi các bạn về hết rồi ạ còn mình Chaiko thôi”. Xong nghe giọng con nhỏ mếu máo “Mẹ ơi mẹ đón con”…

Hic, nghe xong muốn ù tai luôn 3 chân 4 cẳng mặc luôn bộ đồ ngủ phóng lên xe ôm kêu xe ôm chạy hết ga hết số đi, em trai xe ôm nói chị ngồi yên nha em chạy nhanh cho. Chạy bạt mạng giữa giờ tan tầm, lên tới trường 5:50 trời nhá nhem tối…

Em bé thấy mẹ tới mà mặt buồn so, không nói tiếng nào. Mẹ chỉ biết ôm xin lỗi rồi giải thích với em thôi. Chắc em sẽ tủi thân lắm, cảm giác cả trường về hết còn mỗi mình con chắc là con sợ lắm…

Bé Chaiko buồn bã vì mẹ đón trễ.

Tối ngủ ôm hỏi mẹ: “Sao mẹ đón con trễ quá vậy mẹ? Con muốn mẹ”… Ba mẹ day dứt từ chiều đến giờ, sợ con sẽ nhớ hoài, sợ con ám ảnh, buồn quá... Xin lỗi em bé của mẹ, nghĩ lại mà muốn khóc, tội lỗi nặng nề!”.

Phía dưới bài chia sẻ của Thảo Ngọc, nhiều comment của cư dân mạng đã bày tỏ sự an ủi dành cho cô cùng cô con gái nhỏ đáng yêu. Nhiều người đã từng ở trong trường hợp đó thì bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc.

Quang Vinh chụp cùng cháu gái Chaiko.

"Tội nghiệp Chaiko, mốt mẹ chừa luôn á", "Mong là bé Chaiko sẽ sớm quên được chuyện này", "Đúng là ám ảnh thật đó, thương Chaiko!", "Con nhà em đã từng bị vài lần, đến giờ lớn nó vẫn nhắc suốt, ám ảnh thật sự...".

Hotgirl Thảo Ngọc chắc hẳn không còn là cái tên quá xa lạ với netizen, được biết, cô thường xuyên xuất hiện cùng anh trai mình là ca sĩ Quang Vinh tại nhiều sự kiện. Thay vì đi theo con đường nghệ thuật như anh trai thì cô lại chọn yên bề gia thất bên người chồng điển trai là cơ trưởng của một hãng hàng không ở Việt Nam.

Gia đình hạnh phúc viên mãn của em gái Quang Vinh.

Tính đến nay, cô và chồng đã có hơn 10 năm bên nhau và có cùng nhau 2 đứa con 1 trai và 1 gái. Sau khi có cô con gái đầu lòng Chaiko, Thảo Ngọc hạ sinh con thứ 2 là một bé trai vào ngày 21/2 vừa qua. Cô thường xuyên khoe những hình ảnh đáng yêu của nhóc tỳ lên mạng xã hội, kèm theo đó là những câu chuyện hằng ngày trong cuộc sống. Ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi xen lẫn ghen tỵ bởi tổ ấm hạnh phúc đẹp như mơ của em gái Quang Vinh.

Chaiko ở nhà rất ngon, còn biết phụ mẹ chăm sóc em.

Việc đón con trễ ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý trẻ con?

Hiện nay, đa số các trường mầm non và cấp 1 đều tan học vào khoảng 4h - 5h, trong khi đó, giờ tan việc của các ông bố bà mẹ lại vào khoảng 5h - 7h. Nhiều trường hợp, bố mẹ vẫn còn trăm công, nghìn việc ở thời điểm tối muộn và chưa thể đến trường đón con hoặc cũng có những trường hợp nhầm lẫn như gia đình Thảo Ngọc. Vì vậy, việc quên đón con, đón con muộn xảy ra “như cơm bữa”.

Theo một khảo sát của nhà nghiên cứu người Anh, những đứa trẻ thường được đưa đón sớm sẽ tự tin hơn, và những đứa trẻ bị đón muộn có tâm lý nhạy cảm hơn. Tính cách này có thể sẽ không bộc lộ ngay, nhưng theo thời gian nó sẽ dần hiện hữu trong trẻ, thậm chí quá trình bộc lộ tính cách tâm lý này có thể tích tụ kéo dài đến 10 năm sau mới dần bộc phát.

Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, dù bé có thực sự yêu quý bạn bè và thầy cô, nhưng khi kết thúc buổi học, ánh mắt của trẻ chỉ trông chờ được ba mẹ đón mình sau một ngày dài. Ba mẹ đón muộn thường xuyên sẽ khiến bé cảm thấy tủi thân vì bạn được về trước, lâu dần dễ nảy sinh cảm giác và suy nghĩ rằng ba mẹ không thương mình, dần dần, nó có thể dẫn đến nỗi thất vọng trong trẻ.

Nguyên nhân vì sao việc đón sớm lại quan trọng với trẻ?

Trẻ em càng nhỏ, càng bị phụ thuộc và ba mẹ. Vì vậy, điều đầu tiên khiến trẻ xem việc đón đúng giờ quan trọng là vì sau một ngày học dài, không được gặp ba mẹ, các con đã bắt đầu cảm thấy nhớ. Chính vì thế, việc ba mẹ đến đón con muộn, trường học thưa dần, trẻ ở lại một mình sẽ khiến trẻ thiếu đi cảm giác an toàn.

Thực tế, tâm lý trẻ con luôn nhạy cảm hơn người lớn rất nhiều. Có rất nhiều đứa trẻ không muốn đi học vì không muốn rời xa vòng tay bố mẹ. Và các ông bố, bà mẹ sẽ luôn dùng câu nói: “Con cứ đi học đi, ba mẹ sẽ đến đón con sớm!” để “dụ dỗ” đứa trẻ đến lớp. Từ đó, chúng luôn hi vọng ba mẹ sẽ giữ lời hứa với mình. Hơn thế, nếu ba mẹ liên tục thất hứa và không xem trọng lời hứa với trẻ, trong mắt con lúc này, lời hứa là cái không cần thiết phải làm và sẽ ảnh hưởng đến quá trình nhận thức của trẻ con.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, khi thấy bạn bè được ba mẹ đón từ sớm, còn mình vẫn chưa được đón, lúc này, đứa trẻ sẽ tự có tâm lý mặc cảm và cho rằng ba mẹ không yêu thương mình.

Với tư cách là ba mẹ, ai cũng muốn con mình được lớn lên tự tin và mạnh mẽ. Vì vậy, các ông bố, bà mẹ, dù có bận trăm công nghìn việc, hãy luôn cố gắng đón các bé thật đúng giờ nhé!