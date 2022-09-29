Mẹ Việt gây xuýt xoa khi đi họp phụ huynh vì quá đẹp, biết danh tính thì hóa ra người quen

Nuôi dạy con 29/09/2022 16:42

Mẹ một con sở hữu nhan sắc xinh đẹp đi họp khiến các phụ huynh khác phải xuýt xoa

Mới đây, trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh một người mẹ đi họp phụ huynh khiến cộng đồng mạng phải ồ lên vì nhan sắc quá đỗi trẻ trung, xinh đẹp. Nhiều bình luận đã tỏ ý khen ngợi nhan sắc đằm thắm, phong cách thanh lịch của người mẹ trẻ này.

Mẹ Việt gây xuýt xoa khi đi họp phụ huynh vì quá đẹp, biết danh tính thì hóa ra người quen - Ảnh 1
Tú Vi trẻ trung, xinh đẹp trong buổi họp phụ huynh khiến cư dân mạng trầm trồ. Ảnh minh họa

Danh tính của người mẹ này nhanh chóng được khui ra và không ai xa lạ chính là diễn viên Tú Vi, nữ diễn viên đình đám của làng điện ảnh Việt. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến bởi chuyện tình đẹp như mơ với Văn Anh, cũng là một "nam thần" của làng phim Việt Nam.

Mẹ Việt gây xuýt xoa khi đi họp phụ huynh vì quá đẹp, biết danh tính thì hóa ra người quen - Ảnh 2
Tú Vi và Văn Anh là cặp đôi "trai tài gái sắc" của làng điện ảnh Việt. Ảnh minh họa

Hai vợ chồng đã có một cô con gái 4 tuổi rất đáng yêu, lanh lợi tên là bé Cún. Hiện cô bé đang học mầm non tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Buổi họp phụ huynh hôm đó cũng là ngày mà Vi Anh đi họp lớp mẫu giáo của con gái. 

Mẹ Việt gây xuýt xoa khi đi họp phụ huynh vì quá đẹp, biết danh tính thì hóa ra người quen - Ảnh 3
Hai vợ chồng đã có một cô con gái 4 tuổi rất đáng yêu, lanh lợi tên là bé Cún. Ảnh minh họa

Không chỉ được biết đến là một bà mẹ trẻ xinh đẹp, Tú Vi còn khiến mọi người trầm trồ vì phương pháp giáo dục con rất khoa học. Cô chia sẻ cả hai vợ chồng đều thống nhất việc tôn trọng quan điểm của con, không ép con làm theo ý của ba mẹ. Đồng thời, Tú Vi cũng sớm dạy con cách bảo vệ bản thân, không để người lạ đụng chạm đến cơ thể của mình.

Thời gian có con, Tú Vi cũng dần hạn chế đóng các bộ phim có cảnh nóng bỏng hay ăn mặc sexy. Cô tâm sự mình làm điều này vì muốn giữ hình ảnh mẹ thật đẹp trong mắt của con gái.

Mẹ Việt gây xuýt xoa khi đi họp phụ huynh vì quá đẹp, biết danh tính thì hóa ra người quen - Ảnh 4
Tú Vi khiến mọi người trầm trồ vì phương pháp giáo dục con rất khoa học. Ảnh minh họa

 

 

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