Mẹ Việt gây xuýt xoa khi đi họp phụ huynh vì quá đẹp, biết danh tính thì hóa ra người quen

Mới đây, trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh một người mẹ đi họp phụ huynh khiến cộng đồng mạng phải ồ lên vì nhan sắc quá đỗi trẻ trung, xinh đẹp. Nhiều bình luận đã tỏ ý khen ngợi nhan sắc đằm thắm, phong cách thanh lịch của người mẹ trẻ này.

Tú Vi trẻ trung, xinh đẹp trong buổi họp phụ huynh khiến cư dân mạng trầm trồ. Ảnh minh họa

Danh tính của người mẹ này nhanh chóng được khui ra và không ai xa lạ chính là diễn viên Tú Vi, nữ diễn viên đình đám của làng điện ảnh Việt. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến bởi chuyện tình đẹp như mơ với Văn Anh, cũng là một "nam thần" của làng phim Việt Nam.