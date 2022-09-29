Mẹ Việt gây xuýt xoa khi đi họp phụ huynh vì quá đẹp, biết danh tính thì hóa ra người quen

Mẹ một con sở hữu nhan sắc xinh đẹp đi họp khiến các phụ huynh khác phải xuýt xoa
- Tự tay chăm sóc con của Ngô Kiến Huy, Thanh Thảo chia sẻ quan điểm nuôi trẻ em chuẩn Mỹ khiến nhiều người phải gật gù đồng tình
- Nhìn xoáy tóc để đoán tương lai của trẻ, bé 2 xoáy sở hữu nhiều tố chất của một thiên tài
Mới đây, trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh một người mẹ đi họp phụ huynh khiến cộng đồng mạng phải ồ lên vì nhan sắc quá đỗi trẻ trung, xinh đẹp. Nhiều bình luận đã tỏ ý khen ngợi nhan sắc đằm thắm, phong cách thanh lịch của người mẹ trẻ này.
Danh tính của người mẹ này nhanh chóng được khui ra và không ai xa lạ chính là diễn viên Tú Vi, nữ diễn viên đình đám của làng điện ảnh Việt. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến bởi chuyện tình đẹp như mơ với Văn Anh, cũng là một "nam thần" của làng phim Việt Nam.
Hai vợ chồng đã có một cô con gái 4 tuổi rất đáng yêu, lanh lợi tên là bé Cún. Hiện cô bé đang học mầm non tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Buổi họp phụ huynh hôm đó cũng là ngày mà Vi Anh đi họp lớp mẫu giáo của con gái.
Không chỉ được biết đến là một bà mẹ trẻ xinh đẹp, Tú Vi còn khiến mọi người trầm trồ vì phương pháp giáo dục con rất khoa học. Cô chia sẻ cả hai vợ chồng đều thống nhất việc tôn trọng quan điểm của con, không ép con làm theo ý của ba mẹ. Đồng thời, Tú Vi cũng sớm dạy con cách bảo vệ bản thân, không để người lạ đụng chạm đến cơ thể của mình.
Thời gian có con, Tú Vi cũng dần hạn chế đóng các bộ phim có cảnh nóng bỏng hay ăn mặc sexy. Cô tâm sự mình làm điều này vì muốn giữ hình ảnh mẹ thật đẹp trong mắt của con gái.