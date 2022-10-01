Mẹ đơn thân Hương Giang tập trung nuôi con vẫn bị gạ tình 10 tỷ vì quá xinh đẹp, nóng bỏng

Nuôi dạy con 01/10/2022 16:38

Hậu chia tay Đình Tú, Hương Giang tập trung nuôi con, đăng ảnh khoe vóc dáng nóng bỏng dù đã trải qua một lần sinh nở, cô nhận về nhiều lời bình luận khiếm nhã.

Yêu cái đẹp, yêu bản thân mình, hằng ngày chăm sóc bản thân đẹp hơn là nhu cầu cần thiết và là điều hiển nhiên của người phụ nữ. Đặc biệt là những người phụ nữ, những người mẹ càng phải chỉn chu về mọi thứ bao gồm cả vẻ ngoài để con cái noi theo và học tập. Tuy nhiên, chính vì quá xinh đẹp mà không ít các bà mẹ phải nhận về vô số những comment tiêu cực, khiếm nhã từ cánh đàn ông, và Hương Giang cũng không ngoại lệ.

Mẹ đơn thân Hương Giang tập trung nuôi con vẫn bị gạ tình 10 tỷ vì quá xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh 1
Hương Giang cùng con gái nhỏ có vẻ ngoài xinh xắn.

Mới đây, single mom Hương Giang đã nhận phải một bình luận kém duyên của một cư dân mạng khiến nhiều người thấy bức xúc. Cụ thể, Hương Giang đăng tải một đoạn video TikTok nhảy theo một điệu nhạc quyến rũ, kèm theo đó là khoe vóc dáng “vòng nào ra vòng nấy” trong bộ đồ đen ôm sát cơ thể. Hương Giang khoe trọn cơ thể nóng bỏng khiến người netizen vào khen nức nở dù đã trải qua sinh nở nhưng vóc dáng vẫn “chuẩn không cần chỉnh”.

Mẹ đơn thân Hương Giang tập trung nuôi con vẫn bị gạ tình 10 tỷ vì quá xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh 2
Bình luận khiếm nhã dưới video mà Hương Giang đăng tải.

Tuy nhiên, một người đàn ông bất ngờ đã để lại một comment bên dưới video với nội dung rằng: “Giang à anh cho em 10 tỷ anh làm vk anh nhé”. Thế nhưng nữ diễn viên cũng không hề ngó lơ bình luận khiếm nhã này mà có cách đáp trả đầy thông minh: “Em rẻ vậy sao anh”. Bà mẹ cho hay bản thân cô đáng giá nhiều lần hơn con số 10 tỷ, đặc biệt là với những người đàn ông kém duyên thì cô còn đáng giá gấp nhiều lần. 

Hương Giang là gương mặt quen thuộc trên các bộ phim truyền hình. Cô là từng tham gia diễn xuất các bộ phim  Mùa Tinh Khôi, Phía Cuối Con Đường, Trái Tim Kiêu Hãnh,... và đặc biệt là vai Trâm trong Sống Chung Với Mẹ Chồng (2017).

Mẹ đơn thân Hương Giang tập trung nuôi con vẫn bị gạ tình 10 tỷ vì quá xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh 3

Sau đó, cô liên tiếp tham gia các bộ phim Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Cô Gái Nhà Người Ta, Mùa Hoa Tìm Lại,... và đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp. Ngoài ra, Hương Giang còn nổi tiếng với vai trò MC của một số chương trình truyền hình.

Thời gian vừa qua, chuyện tình 5 năm của Hương Giang và nam diễn viên điển trai Đình Tú tan vỡ lại càng khiến nhiều người tiếc nuối. Tài giỏi, thành công trong sự nghiệp là thế nhưng đường tình duyên của Hương Giang lại vô cùng lận đận. Bởi trước khi đến với Đình Tú, Hương Giang đã 1 lần kết hôn nhưng tan vỡ, hiện tại cô làm mẹ đơn thân của một cô con gái.

Mẹ đơn thân Hương Giang tập trung nuôi con vẫn bị gạ tình 10 tỷ vì quá xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh 4

Mẹ đơn thân Hương Giang tập trung nuôi con vẫn bị gạ tình 10 tỷ vì quá xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh 5
Mối tình đẹp của Hương Giang - Đình Tú từng được nhiều người ngưỡng mộ.

"Tôi kết hôn lúc 21 tuổi, khi còn đại học năm 4. Lúc đó tôi đã đi làm và tôi tự kiếm được tiền, không phụ thuộc vào bố mẹ, nên tôi thấy mình đã tự lập rồi. Tôi nhìn mọi thứ rất màu hồng, trẻ con. Sau 6 năm, chúng tôi ly hôn. Sau giai đoạn 5 năm, chúng tôi có những khúc mắc không thể giải quyết. Tôi mất 1 năm để suy nghĩ và đưa ra quyết định" - nữ diễn viên chia sẻ lại cuộc hôn nhân của mình.

Mẹ đơn thân Hương Giang tập trung nuôi con vẫn bị gạ tình 10 tỷ vì quá xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh 6

Khoảng thời gian đầu sau ly hôn, Hương Giang nhường quyền nuôi con cho chồng vì  bản thân không đủ tài chính để chăm lo cho con.

"Tôi không phải nuôi con, vì như đã nói ở thời điểm ly hôn, tôi không có gì cả và chồng cũ có điều kiện hơn nên anh ấy nuôi con. May mắn, anh ấy là người rất yêu con, biết cách chăm sóc nên tôi cảm thấy yên tâm khi anh ấy nuôi con. Chúng tôi, ly hôn trong hòa bình, văn minh nên không có chuyện cấm cản như con không được ở với mẹ. Bất cứ khi nào con muốn đều được ở với mẹ" - Hương Giang kể

Mẹ đơn thân Hương Giang tập trung nuôi con vẫn bị gạ tình 10 tỷ vì quá xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh 7

Bà mẹ đơn thân vực dậy kinh tế sau ly hôn, giờ đây Hương Giang không chỉ được nhiều người biết đến qua các vai diễn thành công mà còn có tài kinh doanh mát tay. Cô nhanh chóng tậu nhà, mua xe và những tài sản cá nhân như váy vóc, túi xách hàng hiệu đắt tiền. Mặc dù vậy bà mẹ cho hay cô không muốn đảo lộn cuộc sống hiện tại của con gái nên không ép con về chung sống với mình. Tuy nhiên con gái Hương Giang vẫn đi lại giữa bố và mẹ thường xuyên.

Con gái Hương Giang ít khi xuất hiện trên mạng xã hội của mẹ. Chia sẻ về vấn đề này, bà mẹ đơn thân cho hay cô muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư của con, khi nào con muốn con sẽ tự xuất hiện. Một vài hình ảnh, đoạn video mới đây cho thấy con gái Hương Giang giờ đã lớn, được nhận xét là một đứa trẻ ngoan, lễ phép và ăn nói nhẹ nhàng.

Mẹ đơn thân Hương Giang tập trung nuôi con vẫn bị gạ tình 10 tỷ vì quá xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh 8

Cô nhóc cũng tập tành quay video TikTok giống mẹ, dạn dĩ trước ống kính máy quay. Chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con gái, nữ diễn viên chia sẻ: "Bình thường thì tôi rất yêu và chiều con, nhưng lúc nào cần nghiêm khắc để dạy con thì tôi cũng rắn lắm (cười). Tôi rèn con nề nếp, thói quen sinh hoạt, tự lập từ lúc sơ sinh nên bé nhà tôi khá ngoan, làm gì cũng xin phép bố mẹ trước.

Đương nhiên, trẻ con thì phải nghịch và hiếu động nhưng con “quậy phá” trong phạm vi cho phép, không bao giờ đòi hỏi hay ăn vạ quá đáng. Tôi quan điểm, nói chuyện với con đều phải có đầu có cuối thì con sẽ hiểu ra vấn đề chứ không bao giờ phải quát mắng hay ra lệnh".

Mẹ đơn thân Hương Giang tập trung nuôi con vẫn bị gạ tình 10 tỷ vì quá xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh 9
Con gái nhỏ hiếu động, tinh nghịch của Hương Giang.

Có thể thấy, cuộc sống hiện tại của Hương Giang không có bóng dáng của người đàn ông nhưng cô đang sống rất hạnh phúc với con nhỏ, dành thời gian chăm sóc và nuôi dạy con.

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