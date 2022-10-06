Bất ngờ lộ diện ảnh con gái Công Vinh - Thuỷ Tiên: 9 tuổi thướt tha xinh đẹp như thiếu nữ

Mới đây, trên facebook của cô ruột, bé Bánh Gạo vô tình được gây chú ý bởi vẻ ngoài thướt tha như thiếu nữ mặc dù chỉ mới 9 tuổi. Được biết đây là lần hiếm hoi Lê Khánh Chi - em gái ruột Công Vinh chia sẻ bức hình có mặt người thân lên mạng xã hội khi cả gia đình đi ăn mừng sinh nhật.

Từ khi mang thai đến khi sinh bé Bánh Gạo , vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên đều giấu kín diện mạo con gái với truyền thông và người hâm mộ. Kể cả khi đăng ảnh, họ cũng lựa chọn góc nghiêng khuất mặt hoặc sau lưng Bánh Gạo. Chính vì điều này, khán giả luôn tò mò về diện mạo của con gái Thuỷ Tiên - Công Vinh.

Trong bức ảnh, hai nhóc tỳ nhà Công Vinh và Khánh Chi thu hút sự chú ý của mọi người. Cả hai nhóc tỳ được cựu hotgirl khéo léo che mặt nhưng vẫn khiến mọi người không ngừng xuýt xoa khen ngợi bởi vẻ ngoài lớn phổng phao trông thấy. Trong khi bé Ruby - con của Khánh Chi sở hữu vóc dáng khá bụ bẫm, gương mặt bầu bĩnh thì Bánh Gạo - cô bé mặc váy hồng (ngồi cạnh Thủy Tiên) dáng người mảnh mai, thừa hưởng chiều cao từ bố mẹ.

Bé Bánh Gạo có vẻ ngoài mảnh mai thướt tha như thiếu nữ.

Tuy không lộ mặt nhưng Bánh Gạo được khen ngợi dịu dàng, nhẹ nhàng như thiếu nữ dù mới 9 tuổi được bộc lộ qua dáng ngồi e ấp. Bánh Gạo thân thiết với em gái Ruby.

Được biết không chỉ lần đăng tải này Khánh Chi khéo léo che mặt cháu gái Bánh Gạo mà những bức ảnh hiếm hoi cô đăng tải trước đó cũng giấu kín mặt nhóc tỳ nhà anh trai. Điều đó cho thấy Khánh Chi vẫn âm thầm thực hiện "quy tắc ngầm" từ chị dâu Thủy Tiên mặc dù rất muốn khoe cháu gái.

Nói về lý do giấu mặt con gái suốt gần 10 năm qua, Công Vinh cho biết: “Từ khi sinh bé Bánh Gạo, vợ chồng tôi luôn ý thức phải giữ hình ảnh cho con bởi công việc của cả hai được nhiều người biết đến, nếu bé lộ mặt, con sẽ được quan tâm hơn mức bình thường. Bánh Gạo còn nhỏ lắm, con cần không gian để học tập, lớn lên một cách hồn nhiên. Tôi nghĩ càng ít được quan tâm sẽ càng tốt cho bé”.

Mặc dù ít khi lộ diện bé Bánh Gạo nhưng Thủy Tiên vẫn thường xuyên chia sẻ những thông tin cuộc sống hằng ngày của bé trên trang facebook cá nhân. Được biết, bé Bánh Gạo hiện đang được theo học tại trường Quốc tế có tiếng ở TP.HCM. Thậm chí, ngôi trường mà bé Gạo đang học vừa được nâng cấp lên thành trường IB toàn phần. Được biết, trường này cũng là 1 trong 6 trường Quốc tế đào tạo theo chương trình IB toàn phần tại Việt Nam.

Gương mặt trực diện của bé Bánh Gạo luôn được nhà Công Vinh - Thuỷ Tiên giữ kín.

"Với chương trình quốc tế IB toàn phần thì tấm bằng tú tài tốt nghiệp lớp 12 của con sẽ được tất cả các trường đại học danh giá hàng đầu trên toàn thế giới công nhận và ưu tiên xét tuyển thẳng trực tiếp. Làm cha mẹ không có niềm vui hạnh phúc nào hơn..." - Thủy Tiên chia sẻ. Với tấm bằng có giá trị tuyệt vời như vậy, vợ chồng Thủy Tiên cũng phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ đến con gái theo học tại đây với khoảng 500 triệu đồng/ năm học.

Bên cạnh đó, Thủy Tiên rất yêu thương con gái nhưng lại dạy con rất nghiêm khắc. Cô muốn con gái sống tự lập. Bà xã Công Vinh cho rằng một đứa trẻ độc lập lớn lên sẽ mạnh mẽ. Ngoài ra, Thủy Tiên cũng luôn dạy con phải có lòng nhân ái, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Nữ ca sĩ từng kể lại câu chuyện một lần đang cùng mẹ đi trên đường nhưng thấy bà cụ nghèo, Bánh Gạo đã nằng nặc xin bố mẹ cho xuống xe để hỏi thăm và chia sẻ với cụ. Đặc biệt, khi đưa chút tiền biếu cụ, cô bé đưa bằng hai tay, người cúi xuống.

Bé Bánh Gạo có tấm lòng nhân hậu.

Cuối cùng, với những ông bố, bà mẹ có con đang bước vào tuổi dậy thì, đây là giai đoạn vô cùng quan trọng. Chính vì thế, bên cạnh việc học văn hoá, các bậc phụ huynh cũng cần chú ý đến các vấn đề sau đây: