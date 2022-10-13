Cưng con như Cường Đôla: công khai ngủ cùng con và cho bà xã mỹ nhân nằm một mình

Nuôi dạy con 13/10/2022 08:12

Mới đây, Cường Đôla chia sẻ trạng thái trên trang facebook cá nhân khiến nhiều netizen quan tâm.

Sau khi về chung một nhà với Đàm Thu Trang, doanh nhân trẻ Cường Đôla đứng vào danh sách những người yêu vợ nghiện con bậc nhất. Cuộc sống anh chia sẻ trên trang facebook cá nhân xoay quanh tổ ấm gia đình nhỏ được netizen dành nhiều sự quan tâm.

Mới đây, ông bố Cường Đôla “công khai ngủ cùng” đối tượng khác và cho người mẫu xứ Lạng ra rìa khiến nhiều người bật cười. Theo đó, Cường Đôla công khai ngủ chung với 2 con Subeo và Suchin và quyết tâm cho bà xã ngủ một mình: “Tối nay 3 cha con quyết định ngủ chung nên sorry mẹ Đàm Thu Trang chịu khó ngủ một mình nhé”.

Cưng con như Cường Đôla: công khai ngủ cùng con và cho bà xã mỹ nhân nằm một mình - Ảnh 1

Khung cảnh ấm áp giữa 3 bố con khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ai nấy cũng đều xuýt xoa và hết lời khen ngợi doanh nhân Cường Đôla đúng là người bố nghiện con bậc nhất. Bên cạnh đó, cũng không ít người hài hước cho rằng chắc chắn với một người mê vợ như Cường Đôla anh sẽ không có thể dễ dàng để bà xã ngủ một mình tủi thân như thế, ông bố sẽ dành thời gian cho Đàm Thu Trang sau khi các con say giấc.

Cưng con như Cường Đôla: công khai ngủ cùng con và cho bà xã mỹ nhân nằm một mình - Ảnh 2
Bài viết của Cường Đôla thu hút nhiều sự chú ý của netizen.

Được biết, Cường Đôla vốn là doanh nhân đào hoa, ăn chơi có tiếng ở Sài Gòn. Thế nhưng anh như một “chú ngựa hoang” bị Đàm Thu Trang thu phục kể từ khi quen biết, yêu và kết hôn với cô. Đặc biệt, khi có bé Suchin chào đời, anh lại chuyên tâm làm người đàn ông của gia đình hơn. 

Cưng con như Cường Đôla: công khai ngủ cùng con và cho bà xã mỹ nhân nằm một mình - Ảnh 3

Ở ngoài, Cường Đôla là một người đàn ông quyền uy, là một sếp lớn được người người kính trọng, nhưng khi về nhà, anh trở về đúng nghĩa một người chồng mê vợ và ông bố đảm đang vô cùng cưng chiều con. Không ít lần nam doanh nhân khoe bà xã xinh đẹp trên mạng xã hội và khẳng định chủ quyền, dùng những lời nịnh khéo. Các bức ảnh mà Đàm Thu Trang đăng tải luôn có bóng dáng Cường Đôla bình luận ở đó, anh thể hiện tài nịnh vợ hoặc chứng minh tình yêu với bà xã mọi lúc mọi nơi. Hành động của Đàm Thu Trang khiến nhiều chị em phụ nữ khác cũng phải ghen tỵ.

Cưng con như Cường Đôla: công khai ngủ cùng con và cho bà xã mỹ nhân nằm một mình - Ảnh 4

Trong vai trò làm bố, anh khiến mọi người phải nể phục hơn nữa bởi anh luôn dành thời gian cho các con. Bắt đầu từ cậu nhóc Subeo, ngay từ khi Subeo còn nhỏ, khi mà anh chưa chia tay Hồ Ngọc Hà, Cường Đôla đã luôn ở bên cạnh, che chở bảo vệ cho con trai. 

Đến khi lập gia đình cùng Đàm Thu Trang, chính Cường Đôla là người khéo léo kết nối con riêng với vợ mới của mình. Thậm chí anh dành chính tình yêu dành cho con trai để chinh phục trái tim người đẹp. Người đẹp Đàm Thu Trang từng có lần chia sẻ rằng: "Trang đã bị anh Cường thu hút bởi những lần anh chơi đùa và cách anh ở bên cạnh Subeo, sự vụng về của một người cha khi chăm sóc từng li từng tí cho cậu con trai của mình. Anh Cường có thể bỏ hết mọi công việc ở lại và chạy thẳng về nhà chỉ sau cuộc điện thoại của Subeo hỏi ba rằng: "Khi nào ba về với con? Con đợi ba về rồi mới đi ngủ"… Chính vì những điều đó mà Trang quyết định gắn bó với anh Cường".

Cưng con như Cường Đôla: công khai ngủ cùng con và cho bà xã mỹ nhân nằm một mình - Ảnh 5

Đến khi bé Suchin chào đời, Cường Đôla cũng dành thời gian chơi với bé y hệt giống Subeo. Anh không chỉ dành thời gian chăm sóc bé mà còn đưa Suchin đi chơi và luôn bên cạnh bé ở từng cột mốc trưởng thành. "Ngoài thời gian đi làm, ông xã gần như dành tất cả quỹ thời gian cho các con, chơi với Suchin, tới tối thì nằm tâm sự với Subeo về mọi chuyện diễn ra ở trường hôm nay như thế nào, quan tâm, nắm bắt cảm xúc của các con ra sao" - Đàm Thu Trang tiết lộ.

Cưng con như Cường Đôla: công khai ngủ cùng con và cho bà xã mỹ nhân nằm một mình - Ảnh 6

Cưng con như Cường Đôla: công khai ngủ cùng con và cho bà xã mỹ nhân nằm một mình - Ảnh 7
Cường Đôla dành nhiều thời gian cho con gái nhỏ Suchin.

Không chỉ vậy, Cường Đôla còn thống nhất được với Đàm Thu Trang về cách kết nối 2 anh em Subeo và Suchin, để 2 anh em gắn bó và yêu thương nhau hơn. Cường Đôla đang dần trở thành mẫu người đàn ông được nhiều phụ nữ yêu mến bởi vừa yêu vợ, vừa chiều con.

Cưng con như Cường Đôla: công khai ngủ cùng con và cho bà xã mỹ nhân nằm một mình - Ảnh 8

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