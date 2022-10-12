Lộ diện hotgirl nhí là “đối thủ Hoa hậu” của con gái Quyền Linh: vừa xinh vừa thông minh, gia thế khủng khiến netizen sốt “rần rần”

Con gái MC Quyền Linh - Mai Thảo Linh vốn không còn là gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng. Cô được gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật cả về nhan sắc lẫn trí thông minh. Không ít netizen còn khẳng định, nếu cô nàng đi thi hoa hậu ắt sẽ nằm trong top cao.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, con gái của diễn viên Mạnh Trường còn thông thạo “cầm kỳ thi hoạ”. Mới đây, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh bé Chíp trổ tài vẽ bức tranh bình hoa hướng dương trên trang facebook cá nhân. Bài viết nhận được vô vàn lời khen có cánh, nhìn thoáng qua chẳng nhận biết được đâu là thật, đâu là giả. Đến chính ông bố U40 cũng bày tỏ sự bất ngờ về tài năng của con gái. "Bố cháu hơi bị ngỡ ngàng luôn các cô chú ạ" - Mạnh Trường chia sẻ.

Nếu con gái Quyền Linh gây chú ý ở phía Nam thì ở phía Bắc, con gái của diễn viên Mạnh Trường - bé Chíp Nguyễn Phương Anh cũng gây chú ý không kém. Được biết, bé Chíp năm nay 13 tuổi, sở hữu chiều cao 1m60, gương mặt khả ái, xinh xắn cùng mái tóc dài thướt tha.

Nhiều netizen khuyên Mạnh Trường nên đem bức tranh đi triển lãm, đồng thời cho cô bé phát triển toàn diện năng khiếu hội hoạ để phát huy hết khả năng sáng tạo của bé Chíp.

Được biết, vợ chồng Mạnh Trường có điều kiện về kinh tế rất tốt nên đầu tư cho con gái phát triển tài năng, năng khiếu ở nhiều lĩnh vực. Theo đó bé Chíp được học đàn piano từ nhỏ, thoải mái bộc lộ khả năng nhảy, chăm chỉ học tập các môn văn hóa và ngoại ngữ.

Đầu tiên về đàn piano, nam diễn viên luôn khích lệ tinh thần học của con và thường tự hào khoe thành tích mà bé đạt được: "Cứ thích bài gì là bảo nàng, khoảng 3 ngày là nàng xong 1 bài và mỗi bài phải cho nàng 100 nghìn để bỏ lợn. Đến giờ nợ nàng tầm 500 nghìn chưa trả, nàng cứ nhắc suốt".

Ông bố chia sẻ thêm: "Hồi Chíp 5 tuổi xem tivi và nói con thích học đàn, mình đầu tư cho con học và thấy con có năng khiếu. Từ đó mình để con tự đam mê thôi, chỉ khuyên con chứ không bắp ép hay định hướng. Mình cũng định cho con theo học đàn chuyên nghiệp nhưng mình vẫn theo dõi vài năm nữa xem con thực sự có năng khiếu vượt trội không mới tính tiếp".

Ngoài đàn, vẽ tranh, Chíp còn có năng khiếu nghệ thuật về diễn xuất giống bố và rất đam mê nhảy. Bà xã Mạnh Trường nhiều lần đăng tải những đoạn video con gái đáng yêu tập nhảy các động tác hiện đại theo nền nhạc xu hướng mạng xã hội. Cô bé rất tự tin mỗi khi xuất hiện trước ống kính, nhiều cư dân mạng trầm trồ rằng Chíp quả đúng là "con nhà nòi". Ngoài ra, Chíp còn hợp tác với mẹ diễn những tiểu phẩm hài với phần diễn xuất xuất sắc từ biểu cảm gương mặt đến ngôn ngữ hình thể, được nhiều người khen ngợi.

Bé Chip tự tin nhảy trên TikTok.

Ngoài ra, Mạnh Trường còn cho con gái phát triển thể chất thông qua các môn thể thao như bơi lội, chạy bộ... mà cô bé vô cùng yêu thích. Đặc biệt cách đây không lâu, nam diễn viên còn khiến khán giả ngỡ ngàng khi chia sẻ ảnh con gái đang chơi golf. Dù còn nhỏ nhưng bé Chíp đã có dịp thử sức với bộ môn thể thao được mệnh danh là chỉ dành cho giới nhà giàu này.

Về tính cách, Chíp từng được bố nhận xét là hơi "già đời", rất quan tâm đến những bộ phim bố đóng và hay "tra khảo" mỗi khi bố âu yếm bạn diễn. Những lúc đó Mạnh Trường chỉ biết trả lời qua loa hoặc đánh lạc hướng sang chuyện khác vì không muốn con biết về chuyện tình cảm của người lớn quá sớm.

Bên cạnh đó, Chíp rất yêu thương em và rất ra dáng làm chị. "Hầu hết trẻ con có tính tị nạnh nhau, chơi đùa nghịch ngợm nhưng mình may mắn vì Chíp và Bon hơn nhau 5 tuổi. Chíp là cô bé rất già dặn nên việc tị nạnh, tranh giành với em rất ít. Mình nghĩ vai trò của Chíp rất quan trọng vì Chíp là chị gái nên nhường em. Dù tính Bon nghịch và khá ngang bướng nhưng vẫn không đành hanh với chị. Hai chị em chơi với nhau rất dí dỏm, rất ít khi xảy ra tranh giành, đánh cãi nhau" - ông bố dành lời khen ngợi cho con gái.

Được biết, ngoài phát triển văn hoá nghệ thuật, bé Chíp còn được đầu tư học tiếng Anh từ bé. Hiện tại bé Chíp có thể nghe nói đọc viết rất thuần thục. Thậm chí mỗi ngày, Chíp và em trai nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh vô cùng lưu loát, tự tin.

Xinh đẹp, giỏi giang và đam mê nghệ thuật, bé Chíp mong ước lớn lên sẽ theo nghiệp diễn giống bố. Còn việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp, nam diễn viên cho biết sẽ cho bé Chíp tự quyết định.