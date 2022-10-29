Cuộc sống hiện tại của các sao nhí một thời: “bé” Xuân Nghi, Phương Mỹ Chi trổ mã phổng phao, Xuân Mai làm mẹ 3 con ở tuổi 24 tuổi

Từng nổi đình đám được các bạn nhỏ, thậm chí là các bậc phụ huynh yêu thích, các sao nhí một thời giờ đây đã trưởng thành, thậm chí có bé đã lên chức mẹ và ngày ngày cho con nghe lại những bản nhạc thuở xưa của mình.

Xuân Mai sinh năm 1995, là con gái của ca sĩ Tuấn Cảnh. Vào những năm 2000, Xuân Mai là cái tên nhà nhà đều biết. Bắt đầu đi hát từ năm 2 tuổi, Xuân Mai nhanh chóng gây sốt và “càn quét” thị trường âm nhạc thiếu nhi lúc bấy giờ. Các video như “Con cò bé bé”, “Cháu yêu bà”, “Chú ếch con”,... đã giúp cô nổi tiếng nhanh chóng, các băng nhạc được bán chạy khủng khiếp và mọi show diễn của cô bé đều “cháy vé”. Lên 5 tuổi, Xuân Mai đã có liveshow, biểu diễn riêng trước hàng nghìn khán giả. Khi Xuân Mai lên 9 tuổi, ba mẹ ly dị nên Xuân Mai sang Mỹ sống cùng mẹ. Từ đó, cô ít hoạt động nghệ thuật, tập trung thời gian đi học và làm thêm để phụ giúp mẹ.

"Bé" Xuân Mai nổi đình đám vào những năm 2000.

So với các sao nhí cùng thời, Xuân Mai là người lập gia đình và lên chức mẹ sớm nhất. Cô làm mẹ 3 con khi chỉ mới 24 tuổi, hiện tại ở độ tuổi 27, cô đang có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.

Cả 3 bé đều giống Xuân Mai như đúc. Và bà ngoại của các bé chính là người chăm sóc các bé để Xuân Mai và chồng tập trung đi làm. "Ngoài giờ làm, vợ chồng Xuân Mai có cuộc sống vui vẻ, thoải mái bên người thân. Những kỳ nghỉ, gia đình chúng tôi còn cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng giữa các bang ở Mỹ. Vì vậy Xuân Mai không hề gặp bất cứ áp lực gì cả" - cô Thu Thu, Mẹ Xuân Mai chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Gia đình hạnh phúc viên mãn của Xuân Mai hiện tại.

Ở thời điểm hiện tại, ngoại hình Xuân Mai thay đổi khá nhiều, cô có phần đầy đặn hơn sau khi trải qua 3 lần sinh nở. Tuy nhiên, cô chia sẻ rằng, ngoại hình không còn quan trọng với mình, bản thân được thực hiện trọn vẹn thiên chức làm mẹ thiêng liêng là điều khiến cô hạnh phúc vô bờ.

Xuân Nghi

Cùng thời với Xuân Mai, Xuân Nghi cũng là ca sĩ nhí được đông đảo người yêu mến thời bấy giờ. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, Xuân Nghi bộc lộ khả năng ca hát khi mới 2 tuổi, đến năm 5 tuổi, cô đã nhận nhiều giải thưởng danh giá và đã có album cá nhân đầu tiên của mình khi mới 9 tuổi. Trước khi đón sinh nhật 16 tuổi, Xuân Nghi đã có trong tay 5 album riêng của mình. Ngoài ca hát, cô nàng còn tham gia diễn xuất, góp mặt trong nhiều bộ phim như: Hoa ngũ sắc, Lối rẽ,...

Bé Xuân Nghi sở hữu vẻ ngoài xinh xắn cùng với giọng hát trong veo.

Hiện tại, ở độ tuổi 28, Xuân Nghi đã có sự thay đổi nhiều về ngoại hình, so với nét dễ thương, đáng yêu lúc nhỏ thì hiện tại cô nàng đã trở nên xinh đẹp và sắc sảo hơn nhiều.

Ở thời điểm hiện tại, Xuân Nghi giờ đây đã xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều.

Được biết, vào năm 2010, cô tạm dừng việc ca hát để đi du học Mỹ. Sau đó, cô trở về Việt Nam để tiếp tục theo đuổi việc ca hát. Hiện tại, cô đang sản xuất âm nhạc và đào tạo các tài năng, đồng thời cũng làm marketing cho nhiều nhãn hàng.

Phương Mỹ Chi

Xuất phát điểm giống Xuân Mai và Xuân Nghi, Phương Mỹ Chi nổi lên từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí và tạo nên được tiếng vang lớn. Mỹ Chi được cộng đồng mạng ưu ái đặt cho cái tên “Cô bé dân ca” khi sở hữu giọng hát “ngọt như mía lùi” với loạt ca khúc quen thuộc như: Quê em mùa nước lũ, Chim trắng mồ côi, Lòng mẹ, Áo mới Cà Mau,.. Ngoài giọng hát, Phương Mỹ Chi còn ghi điểm trong lòng người hâm mộ bởi vẻ ngoài đậm chất “em bé quê”.

"Cô bé dân ca" chiếm được cảm tình bởi giọng hát và vẻ ngoài giản dị.

Hiện tại, cô nàng đã 18 tuổi, sở hữu vẻ ngoài phổng phao, trưởng thành và xinh đẹp hơn xưa, đồng thời nhờ có thu nhập tốt mà cuộc sống cũng sang chảnh hơn nhiều.

Cô được giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ nên trưởng thành ngoan ngoãn, song song với việc đi hát là học văn hoá. Gu thời trang hiện tại của “Cô bé dân ca” được nhiều người nhận xét là phù hợp với lứa tuổi, không hở hang nhưng vẫn mang đậm cá tính riêng của cô nàng.

Hiện tại, Phương Mỹ Chi vô cùng xinh đẹp và có gu thời trang sành điệu hơn.

Ngoài ra, nhiều người còn nể phục sao nhí này khi 12 tuổi cô bé đã tích góp được tiền để mua nhà cho bố mẹ. "Trước khi tôi nổi tiếng, ba mẹ đã quá cực khổ. Nhớ đến những khó khăn đó, tôi càng phải cố gắng hơn", Phương Mỹ Chi chia sẻ về động lực cố gắng kiếm tiền của mình. Đồng thời, cô còn dự định mua nhà to hơn và mua thêm xe: “Tôi còn muốn mua cho gia đình căn nhà bự hơn hay mua thêm xe. Phải có nhà bự, có hầm xe mới tính tới mua xe được. Nhưng hiện tại, những điều đó chưa quá cần thiết nên tôi chăm lo cho sự nghiệp của mình trước”.

Bích Huyền

Trịnh Bích Huyền là sao nhí được đông đảo khán giả cả nước biết đến khi góp mặt diễn xuất với vai em gái Minh “tổ cú” trong phim "Đội Đặc nhiệm nhà C21". Nhiều năm liền, Bích Huyền nổi lên khi gắn liền với các tựa phim "quốc dân" thời đó như: "Hoa cỏ may", "Nhà có nhiều cửa sổ", "Vòng nguyệt quế",... Lối diễn xuất thực lực, linh hoạt, đài từ tự nhiên cùng vẻ ngoài xinh xắn giúp sao nhí hoàn toàn thuyết phục người xem, được đông đảo khán giả yêu mến.

Bích Huyền chiếm trọn cảm tình của khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên và vẻ ngoài dễ thương.

Lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Bích Huyền bất ngờ kết hôn với doanh nhân người Thuỵ Điển hơn 10 tuổi. Sau hôn lễ, cô tiếp tục đóng phim nhưng thưa dần. Vào năm 2018, Bích Huyền chính thức rút lui khỏi showbiz, chuyên tâm chăm lo cho gia đình và đời sống cá nhân. "Sau khi lập gia đình, tôi có em bé nên dành toàn bộ thời gian chăm sóc chồng con, quyết định rời xa showbiz", Bích Huyền chia sẻ.

Bích Huyền ở thời điểm hiện tại vô cùng hạnh phúc bên chồng và 2 con ngoan.

Ở thời điểm hiện tại, cô thỉnh thoảng chia sẻ một số hình ảnh về tổ ấm lên mạng xã hội khiến ai nấy xuýt xoa. Ở tuổi 34, Bích Huyền vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh xắn. Có thể thấy, không chỉ giữ được những đường nét dễ thương, tươi tắn mà nữ diễn viên sinh năm 1988 còn trông ngày càng trẻ trung, năng động và pha chút quyến rũ hơn.