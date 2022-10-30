Người mẫu nội y gốc Việt sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đang làm “mẹ ỏng”, có 2 cô con gái xinh xắn như búp bê

Chăm sóc con 30/10/2022 08:15

Dù đang mang bầu nhưng mỹ nhân gốc Việt vẫn đang sở hữu vóc dáng vô cùng nóng bỏng khiến nhiều chị em ghen tỵ.

Michelle Nhu là một người mẫu nội y gốc Việt, hiện đang sinh sống tại Mỹ, cô mang 2 dòng máu Việt và Philippines. Cô sở hữu nhan sắc mang nét Tây nhưng cũng pha hơi hướng Á Đông. Michelle từng có những shoot hình táo bạo với những trang phục gợi cảm, thậm chí là không mặc nội y. Từ khi lập gia đình và làm mẹ, cô nàng tạm gác lại sự nghiệp mẫu ảnh của mình, tuy nhiên, mỗi bức ảnh cô đăng tải luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Người mẫu nội y gốc Việt sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đang làm “mẹ ỏng”, có 2 cô con gái xinh xắn như búp bê - Ảnh 1

Người mẫu nội y gốc Việt sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đang làm “mẹ ỏng”, có 2 cô con gái xinh xắn như búp bê - Ảnh 2
Cô sở hữu nhan sắc mang nét phương Tây pha lẫn Á Đông.

Cô khiến cộng đồng mạng chú ý nhiều hơn khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chụp cùng 2 cô con gái xinh xắn. Con gái của Michelle bé lớn tên là Kennedy với mái tóc xoăn xù mì vô cùng đáng yêu còn bé nhỏ hơn là Jayla. Hai cô bé đều có mái tóc đen óng ả giống mẹ.

Trong khi bé lớn mang nhiều nét phương Tây thì bé nhỏ dường như lại có hơi hướng Á Đông nhiều hơn. Phong cách thời trang của 3 mẹ con khi lên hình nhận được vô vàn lượt “thả tim” bởi 3 mẹ con thường xuyên mặc đồ giống nhau, không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ cần chung khung hình là sẽ tạo ra những bức ảnh hút hồn.

Người mẫu nội y gốc Việt sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đang làm “mẹ ỏng”, có 2 cô con gái xinh xắn như búp bê - Ảnh 3

Người mẫu nội y gốc Việt sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đang làm “mẹ ỏng”, có 2 cô con gái xinh xắn như búp bê - Ảnh 4

Người mẫu nội y gốc Việt sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đang làm “mẹ ỏng”, có 2 cô con gái xinh xắn như búp bê - Ảnh 5
Cả 3 mẹ con gây chú ý trên mạng xã hội với phong cách thời trang "chất lừ".

Ở độ tuổi 32, đã trải qua 2 lần sinh nở, Michelle Nhu vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng mái tóc bồng bềnh óng ả. Trong những bức hình chụp cùng 2 con, trông cô nàng chẳng khác gì một người chị của 2 con. Hiện tại, cô đang mang thai bé thứ 3 và trong những tháng cuối cùng của thai kỳ, điều đặc biệt là cả sắc vóc và gương mặt của cô nàng đều vẫn duy trì như trước và không hề bị “bể dáng” hay “bể nét”.

Người mẫu nội y gốc Việt sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đang làm “mẹ ỏng”, có 2 cô con gái xinh xắn như búp bê - Ảnh 6

Người mẫu nội y gốc Việt sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đang làm “mẹ ỏng”, có 2 cô con gái xinh xắn như búp bê - Ảnh 7
Vóc dáng thon gọn của Michelle khi mang thai khiến nhiều chị em ghen tỵ.

Cô vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn, vẫn thường xuyên chăm sóc và chơi đùa cùng các con. Được biết, cô thường xuyên tập yoga để có cơ thể dẻo dai và vóc dáng thon gọn trong suốt quá trình mang thai, thậm chí cô còn rèn luyện 2 cô con gái thói quen tập yoga này. Bên cạnh việc tập yoga để duy trì vóc dáng cân đối, Michelle chia sẻ cô còn ăn theo chế độ Keto để dễ dàng kiểm soát cân nặng.

Người mẫu nội y gốc Việt sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đang làm “mẹ ỏng”, có 2 cô con gái xinh xắn như búp bê - Ảnh 8

Nhiều chị em không chỉ ngưỡng mộ với Michelle bởi vóc dáng thon gọn dù đang bầu bí mà còn ghen tỵ với mái tóc dài và bồng bềnh không khác gì công chúa của cô nàng. Tính đến hiện tại, cô nàng đã trải qua 3 lần mang thai nhưng có thể thấy, mái tóc của cô không hề “hao mòn”, thậm chí càng đẹp bồng bềnh. Chia sẻ về cách để có mái tóc bồng bềnh và chắc khỏe, bà mẹ bỉm cho biết cô uống biotin mỗi ngày và bôi thêm dầu hạnh nhân để dưỡng tóc sau mỗi lần gội đầu.

Người mẫu nội y gốc Việt sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đang làm “mẹ ỏng”, có 2 cô con gái xinh xắn như búp bê - Ảnh 9
Mái tóc "cực phẩm" của Michelle khiến nhiều người ước ao.

Có lẽ, suối tóc cực phẩm của Michelle Như là một “gen trội” của cô. Bằng chứng là 2 nhóc tỳ Kennedy và Jayla – 2 cô con gái của Michelle đều sở hữu mái tóc dài chẳng thua kém mẹ. Cô con gái nhỏ Jayla dù mới hơn 4 tuổi nhưng đã sở hữu mái tóc đen, dày và dài hơn khối chị em. Bà mẹ bỉm sữa thường xuyên “làm điệu” cho con gái với nhiều kiểu tóc đáng yêu.

Người mẫu nội y gốc Việt sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đang làm “mẹ ỏng”, có 2 cô con gái xinh xắn như búp bê - Ảnh 10

Người mẫu nội y gốc Việt sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đang làm “mẹ ỏng”, có 2 cô con gái xinh xắn như búp bê - Ảnh 11
Cả Kennedy và Jayla đều sở hữu mái tóc dài y hệt mẹ.

Một số thông tin về chế độ ăn Keto

Chế độ ăn Keto (Ketogenic) là chế độ ăn ít carbohydrate (carb) và nhiều chất béo tốt. Thực đơn Keto giúp cơ thể đốt cháy năng lượng nhiều hơn mà không cần phải kiêng khem nghiêm ngặt.

Khi bạn thường xuyên cắt giảm lượng carb trong khẩu phần ăn, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái “Ketosis”. Lúc này, cơ thể tăng cường đốt cháy năng lượng. Đồng thời, tuyến tụy cũng sẽ chuyển hóa chất béo thành ketone, cung cấp năng lượng cho não bộ. Chế độ ăn Ketogenic có thể làm giảm đáng kể lượng đường máu và nồng độ insulin. Việc này có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn.

Người mẫu nội y gốc Việt sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đang làm “mẹ ỏng”, có 2 cô con gái xinh xắn như búp bê - Ảnh 12

Thực đơn Keto với nhiều chất béo có lợi, ít carbohydrate có thể làm giảm lượng đường máu và nồng độ insulin, tác động đến quá trình chuyển hóa của cơ thể và hạn chế việc dự trữ chất béo.

Chế độ ăn Keto đem lại cho bạn rất nhiều lợi ích như: giúp giảm cân, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, đặc biệt chế độ ăn Keto giúp cơ thể đốt cháy mỡ, giảm lượng calo và làm tăng cảm giác no hơn so với những thực đơn giảm cân khác.

Cô bé Châu Phi sở hữu nhan sắc phá vỡ mọi quy chuẩn về cái đẹp của thế giới gây tiếc nuối với nhan sắc hiện tại

Cô bé Châu Phi sở hữu nhan sắc phá vỡ mọi quy chuẩn về cái đẹp của thế giới gây tiếc nuối với nhan sắc hiện tại

Được mệnh danh là “cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới”, sau 4 năm nổi tiếng, diện mạo và gương mặt của Jare giờ trông khác hẳn.

Xem thêm
Từ khóa:   Michelle Nhu mỹ nhân gốc Việt chăm sóc con cái

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 5 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?