Người mẫu nội y gốc Việt sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đang làm “mẹ ỏng”, có 2 cô con gái xinh xắn như búp bê

Michelle Nhu là một người mẫu nội y gốc Việt, hiện đang sinh sống tại Mỹ, cô mang 2 dòng máu Việt và Philippines. Cô sở hữu nhan sắc mang nét Tây nhưng cũng pha hơi hướng Á Đông. Michelle từng có những shoot hình táo bạo với những trang phục gợi cảm, thậm chí là không mặc nội y. Từ khi lập gia đình và làm mẹ, cô nàng tạm gác lại sự nghiệp mẫu ảnh của mình, tuy nhiên, mỗi bức ảnh cô đăng tải luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong khi bé lớn mang nhiều nét phương Tây thì bé nhỏ dường như lại có hơi hướng Á Đông nhiều hơn. Phong cách thời trang của 3 mẹ con khi lên hình nhận được vô vàn lượt “thả tim” bởi 3 mẹ con thường xuyên mặc đồ giống nhau, không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ cần chung khung hình là sẽ tạo ra những bức ảnh hút hồn.

Cô khiến cộng đồng mạng chú ý nhiều hơn khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chụp cùng 2 cô con gái xinh xắn. Con gái của Michelle bé lớn tên là Kennedy với mái tóc xoăn xù mì vô cùng đáng yêu còn bé nhỏ hơn là Jayla. Hai cô bé đều có mái tóc đen óng ả giống mẹ.

Cả 3 mẹ con gây chú ý trên mạng xã hội với phong cách thời trang "chất lừ".

Ở độ tuổi 32, đã trải qua 2 lần sinh nở, Michelle Nhu vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng mái tóc bồng bềnh óng ả. Trong những bức hình chụp cùng 2 con, trông cô nàng chẳng khác gì một người chị của 2 con. Hiện tại, cô đang mang thai bé thứ 3 và trong những tháng cuối cùng của thai kỳ, điều đặc biệt là cả sắc vóc và gương mặt của cô nàng đều vẫn duy trì như trước và không hề bị “bể dáng” hay “bể nét”.

Vóc dáng thon gọn của Michelle khi mang thai khiến nhiều chị em ghen tỵ.

Cô vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn, vẫn thường xuyên chăm sóc và chơi đùa cùng các con. Được biết, cô thường xuyên tập yoga để có cơ thể dẻo dai và vóc dáng thon gọn trong suốt quá trình mang thai, thậm chí cô còn rèn luyện 2 cô con gái thói quen tập yoga này. Bên cạnh việc tập yoga để duy trì vóc dáng cân đối, Michelle chia sẻ cô còn ăn theo chế độ Keto để dễ dàng kiểm soát cân nặng.

Nhiều chị em không chỉ ngưỡng mộ với Michelle bởi vóc dáng thon gọn dù đang bầu bí mà còn ghen tỵ với mái tóc dài và bồng bềnh không khác gì công chúa của cô nàng. Tính đến hiện tại, cô nàng đã trải qua 3 lần mang thai nhưng có thể thấy, mái tóc của cô không hề “hao mòn”, thậm chí càng đẹp bồng bềnh. Chia sẻ về cách để có mái tóc bồng bềnh và chắc khỏe, bà mẹ bỉm cho biết cô uống biotin mỗi ngày và bôi thêm dầu hạnh nhân để dưỡng tóc sau mỗi lần gội đầu.

Mái tóc "cực phẩm" của Michelle khiến nhiều người ước ao.

Có lẽ, suối tóc cực phẩm của Michelle Như là một “gen trội” của cô. Bằng chứng là 2 nhóc tỳ Kennedy và Jayla – 2 cô con gái của Michelle đều sở hữu mái tóc dài chẳng thua kém mẹ. Cô con gái nhỏ Jayla dù mới hơn 4 tuổi nhưng đã sở hữu mái tóc đen, dày và dài hơn khối chị em. Bà mẹ bỉm sữa thường xuyên “làm điệu” cho con gái với nhiều kiểu tóc đáng yêu.

Cả Kennedy và Jayla đều sở hữu mái tóc dài y hệt mẹ.

Một số thông tin về chế độ ăn Keto

Chế độ ăn Keto (Ketogenic) là chế độ ăn ít carbohydrate (carb) và nhiều chất béo tốt. Thực đơn Keto giúp cơ thể đốt cháy năng lượng nhiều hơn mà không cần phải kiêng khem nghiêm ngặt.

Khi bạn thường xuyên cắt giảm lượng carb trong khẩu phần ăn, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái “Ketosis”. Lúc này, cơ thể tăng cường đốt cháy năng lượng. Đồng thời, tuyến tụy cũng sẽ chuyển hóa chất béo thành ketone, cung cấp năng lượng cho não bộ. Chế độ ăn Ketogenic có thể làm giảm đáng kể lượng đường máu và nồng độ insulin. Việc này có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn.

Thực đơn Keto với nhiều chất béo có lợi, ít carbohydrate có thể làm giảm lượng đường máu và nồng độ insulin, tác động đến quá trình chuyển hóa của cơ thể và hạn chế việc dự trữ chất béo.

Chế độ ăn Keto đem lại cho bạn rất nhiều lợi ích như: giúp giảm cân, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, đặc biệt chế độ ăn Keto giúp cơ thể đốt cháy mỡ, giảm lượng calo và làm tăng cảm giác no hơn so với những thực đơn giảm cân khác.