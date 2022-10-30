2 công chúa Hoàng gia Tây Ban Nha sở hữu nhan sắc đẹp tuyệt phẩm, style đúng chuẩn “lá ngọc cành vàng”

Chắn hẳn Đức vua Felipe sẽ luôn tự hào vì ông không chỉ có được người vợ xinh đẹp, trang nhã và sở hữu gu thời trang ấn tượng như Hoàng hậu Letizia, mà hai người họ còn sinh được hai cô công chúa vô cùng đáng yêu, đó là Leonor và Sofia , hứa hẹn trở thành những đại mỹ nhân trong tương lai.

Công chúa Leonor hiện nay 17 tuổi, gây ấn tượng với nhan sắc rạng ngời và thần thái khí chất hơn người. Từ khi chào đời, Leonor đã định sẽ sớm trở thành người kế vị tiếp theo của Hoàng gia Tây Ban Nha, đồng thời là nữ vương tương lai nhỏ tuổi nhất Châu Âu. Trong khi đó, cô công chúa Sofia hiện nay 15 tuổi lại có gương mặt thon gầy, sở hữu nước da trắng cùng mái tóc vàng hoe ấn tượng.

Nếu như Hoàng gia Anh có Kate Middleton thì Hoàng gia Tây Ban Nha cũng có Hoàng hậu Letizia là “đối thủ” xứng tầm. Người phụ nữ quyền lực sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nụ cười quyền lực cùng với phong cách quý phái.

Công chúa Leonor sở hữu vẻ ngoài rạng ngời.

Công chúa Sofia có gương mặt cương nghị, toát lên vẻ thông minh.

Ngay từ khi còn nhỏ, công chúa Leonor và Sofia đã chiếm được tình cảm của người dân Tây Ban Nha cũng như người dân trên thế giới vì vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu. Đặc biệt, nhiều người đã dành tặng Leonor những lời khen có cánh và cho rằng cô bé chính là "vị cứu tinh" Hoàng gia Tây Ban Nha.

Công chúa Leonor sở hữu nét đẹp hoàn hảo, đáng yêu như một thiên thần và được ví như “Công chúa ngủ trong rừng” ngay từ khi chào đời. Dù bé xíu, cặp chị em mỗi khi xuất hiện cùng nhau đều gây ấn tượng với vẻ ngoài toát lên vẻ thông minh và khí chất hơn người hiếm thấy.

Vì chỉ cách nhau 2 tuổi nên Leonor và Sofia mỗi khi xuất hiện cùng nhau đều khiến nhiều người lầm tưởng là chị em sinh đôi bởi gương mặt hao hao. Đặc biệt là cả 2 nàng công chúa đều đồng điệu từ trang phục đồng điệu và tạo kiểu tóc giống nhau. Càng trưởng thành, nhan sắc của 2 nàng công chúa càng trở nên xinh đẹp và thần thái hơn. Không còn nét bụ bẫm như hồi bé, cả Leonor và Sofia đều trổ mã phổng phao cùng với style đúng chuẩn "lá ngọc cành vàng" khiến người lớn cũng phải say mê, ngưỡng mộ.

2 cô công chúa sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và gu thời trang sành điệu.

Trong lần xuất hiện gần đây nhất cùng mẹ, cả 2 nàng công chúa đều gây chú ý bởi vẻ ngoài cùng gu thời trang sành điệu của mình. Công chúa Leonor thu hút mọi ánh nhìn khi diện váy màu xanh da trời, khoe đôi vai trần, tóc búi cao kết hợp với bông tai hình giọt nước đơn giản, mọi thứ đều toát lên vẻ quý phái và thần thái của người kế vị tiếp theo của Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong khi đó, em gái Sofia lại diện jumpsuit trắng kết hợp cùng áo choàng dài, mái tóc bồng bềnh suôn dài thả tự nhiên. Sofia không chỉ có gương mặt sáng, thần thái rạng ngời mà còn sở hữu đôi mắt đầy vẻ thông minh, tinh tế và nét cương nghị.

Trong khung ảnh chụp cùng bố mẹ trong những dịp đi du lịch, Leonor và Sofia “gây sốt” với chiều cao vượt trội. Đôi chân dài thẳng tắp của 2 nàng công chúa cũng là ưu điểm nổi bật mà nhiều người cho rằng được thừa hưởng trọn vẹn từ Hoàng hậu và Vua. Khi cả 3 mẹ con Hoàng hậu Letizia chung một khung ảnh, công chúng ai cũng phải thốt lên kinh ngạc trước sắc vóc quá đỗi rực rỡ cùng phong cách ăn mặc cực thanh lịch và sang trọng của gia đình Hoàng gia này.

Leonor và Sofia có chiều cao vượt trội cùng đôi chân dài thẳng tắp.