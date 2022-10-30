Mỹ nhân “trăm năm có một” xứ chùa Vàng 29 tuổi vẫn trẻ măng cùng với vóc dáng nóng bỏng, tất cả là nhờ điều này

Nhịp sống trẻ 30/10/2022 12:45

Bella Ranee Campen sở hữu sắc vóc săn chắc và gợi cảm ở độ tuổi 29. Người đẹp được khán giả Việt Nam yêu mến qua bộ phim điện ảnh Ngược dòng thời gian để yêu anh.

Bella Ranee Campen là nữ diễn viên người Thái gốc Anh đình đám xứ chùa Vàng. Cô khiến khán giả mê mệt bởi nhan sắc tựa nàng thơ, vừa mang vẻ đẹp lai cuốn hút vừa mang hơi hướng nàng thơ cổ điển. Với xuất phát điểm ban đầu là người mẫu, không khó hiểu khi phong cách thời trang của cô nàng luôn cực kì “trendy” và được các nhãn hiệu lớn săn đón. Không chỉ được đánh giá cao bởi nhan sắc, khả năng diễn xuất của cô nàng cũng gây tiếng vang lớn khi cô nhập vai tốt và chuyên nghiệp. 

Mỹ nhân “trăm năm có một” xứ chùa Vàng 29 tuổi vẫn trẻ măng cùng với vóc dáng nóng bỏng, tất cả là nhờ điều này - Ảnh 1

Mỹ nhân “trăm năm có một” xứ chùa Vàng 29 tuổi vẫn trẻ măng cùng với vóc dáng nóng bỏng, tất cả là nhờ điều này - Ảnh 2
Bên cạnh nhan sắc “vạn người mê”, mỹ nhân U40 cũng ghi điểm bởi gu thời trang đẳng cấp sang trọng.

Bella gia nhập làng giải trí từ năm 2011, sau 11 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, giờ đây cô trở thành cái được tên được săn đón. Để duy trì được vóc dáng nóng bỏng và nhan sắc “trăm năm có một”, Bella đã chăm chỉ tập luyện thể thao trong nhiều năm liền để luôn có cơ thể quyến rũ và tràn đầy sức sống. 

Mỹ nhân “trăm năm có một” xứ chùa Vàng 29 tuổi vẫn trẻ măng cùng với vóc dáng nóng bỏng, tất cả là nhờ điều này - Ảnh 3

Mỹ nhân “trăm năm có một” xứ chùa Vàng 29 tuổi vẫn trẻ măng cùng với vóc dáng nóng bỏng, tất cả là nhờ điều này - Ảnh 4
Sở hữu đường cong cơ thể sexy, Bella thường chọn các dạng trang phục tôn dáng tối đa, khoe khéo ba vòng hoàn hảo của mình.

Yoga và pilates

Trên mạng xã hội, cô nàng mỹ nhân xứ chùa Vàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong phòng tập. Cô chuộng các bộ môn như yoga và pilates. Đặc biệt, cô còn có thể thực hiện được nhiều động tác có độ khó cao, đòi hỏi phải có một cơ thể dẻo dai.

Mỹ nhân “trăm năm có một” xứ chùa Vàng 29 tuổi vẫn trẻ măng cùng với vóc dáng nóng bỏng, tất cả là nhờ điều này - Ảnh 5

Bên cạnh yoga, Bella còn chăm tập pilates. Bộ môn này giúp nữ diễn viên cân bằng năng lượng, thư giãn sau những ngày lịch trình bận rộn. Các bài tập pilates giúp cải thiện tư thế, tăng cường sự linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng của cơ thể. Cô thường xuyên chăm chỉ luyện tập hàng giờ đồng hồ, đặc biệt, những động tác yêu cầu kỹ thuật cao cũng không làm khó được cô. 

Mỹ nhân “trăm năm có một” xứ chùa Vàng 29 tuổi vẫn trẻ măng cùng với vóc dáng nóng bỏng, tất cả là nhờ điều này - Ảnh 6

Mỹ nhân “trăm năm có một” xứ chùa Vàng 29 tuổi vẫn trẻ măng cùng với vóc dáng nóng bỏng, tất cả là nhờ điều này - Ảnh 7
Cô nàng dành nhiều giờ trong phòng tập với những động tác yêu cầu kĩ thuật cao.

Đi bộ

Bella luôn bắt đầu một ngày mới bằng cách đi bộ mỗi buổi sáng quanh khu nhà cô ở. Việc đi bộ buổi sáng giúp cô có hít thở không khí quang đãng trong lành, đây cũng là một cách hiệu quả để đánh thức cơ thể, giúp máu huyết lưu thông và khởi đầu cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Những ngày không tới phòng tập, cô nàng còn đạp xe ngoài trời, bài tập này giúp cô có vòng ba săn chắc và đôi chân cũng thon gọn hơn. 

Mỹ nhân “trăm năm có một” xứ chùa Vàng 29 tuổi vẫn trẻ măng cùng với vóc dáng nóng bỏng, tất cả là nhờ điều này - Ảnh 8

Đấm bốc

Bella chia sẻ, cô thường tập luân phiên nhiều bộ môn khác nhau để duy trì vóc dáng. Cô thích nhất là đấm bốc vì đây là bộ môn đòi hỏi phải di chuyển nhiều và phải dùng lực mạnh, vì vậy sẽ đốt cháy mỡ thừa nhanh hơn. Đây cũng là môn giúp cô xây dựng nền tảng thể lực tốt, góp phần hỗ trợ cô trong quá trình thực hiện những cảnh hành động trên màn ảnh. 

Mỹ nhân “trăm năm có một” xứ chùa Vàng 29 tuổi vẫn trẻ măng cùng với vóc dáng nóng bỏng, tất cả là nhờ điều này - Ảnh 9
Đấm bốc giúp cô nàng có một sức khoẻ dẻo dai.
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Từ khóa:   Bella Ranee Campen mỹ nhân Thái vóc dáng nóng bỏng

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