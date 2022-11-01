Hai nữ đại gia chăm chỉ thả dáng bốc lửa bên siêu xe trăm tỷ được chồng tặng khiến dân mạng "mắt tròn mắt dẹt"

Mina Phạm được biết tới là một hot girl, sau đó cô kết hôn với Minh Nhựa và trở thành nữ đại gia nổi đình đám. Vợ đại gia Minh Nhựa thường xuyên xuất hiện bên siêu xe đắt đỏ cùng chồng trong những trang phục khoe trọn cơ thể nóng bỏng. Ngoài đời, Mina Phạm có phong cách thời trang sành điệu, hàng hiệu đầy người, đặc biệt, cô nàng còn có nhiều bộ ảnh chụp bên siêu xe đẹp như bìa tạp chí khiến nhiều người trầm trồ. Bên cạnh đó, outfit của cô nàng không thể thiếu những chiếc túi hiệu đắt đỏ trị giá vài chục tỷ đồng, cô còn được chồng đại gia tặng cho đồng hồ với phiên bản giới hạn giá hàng tỷ đồng.

Mina có những bộ ảnh thời trang bên siêu xe đẹp như hình tạp chí.

Ngoài Mina Phạm, một trong những người đẹp lấy được chồng đại gia có thú chơi xe nức tiếng là Đoàn Di Băng. Nói về độ chơi xe và giàu có, Đoàn Di Băng và chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ cũng gây chú ý không kém các tay chơi nổi tiếng ở Việt Nam như Minh Nhựa. Vợ chồng Đoàn Di Băng hiện có bộ sưu tập xe sang: Mercedes-Maybach S450, Volvo XC90, Porsche Taycan, Mercedes-AMG G63 và nổi bật nhất là Lamborghini Huracan.

Dàn siêu xe trăm tỷ của gia đình đại gia Đoàn Di Băng.

Chính vì có nhiều siêu xe chục tỷ như vậy nên hình ảnh cô nàng chụp cùng những chiếc xế hộp là nhiều vô kể. Nữ đại gia có phong cách trẻ trung, tinh nghịch mỗi lần check-in cạnh siêu xe. Ngay cả những lần chụp hình bên siêu xe, cô mặc áo thun, đồ bộ ở nhà cũng nhận được tương tác cao trên trang cá nhân. Dù đã là mẹ 3 con nhưng Đoàn Di Băng vẫn sở hữu vẻ ngoài tươi trẻ như gái đôi mươi. Những hình ảnh cô nàng đăng tải nhận được nhiều lượt tương tác tích cực và “bão like” từ netizen.