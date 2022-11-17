Sau 8 năm “làm mưa làm gió” mạng xã hội, cuộc sống hiện tại của Lệ Rơi giờ ra sao?

Năm 2014, Lệ Rơi là cái tên nổi lên như một hiện tượng mạng với những video "hát dở nhưng bất chấp". Anh nổi tiếng qua các clip cover bài hát như Em của ngày hôm qua, Kiếp đỏ đen, Anh không đòi quà… Thời điểm đó, dù không hoạt động trong showbiz nhưng Lệ Rơi vẫn sở hữu lượng fan hâm mộ chẳng khác gì các ngôi sao nổi tiếng.

Thời điểm đó, Lệ Rơi gây chú ý bởi giọng hát dở nhưng hát "bất chấp".

Sau đó không lâu, "hiện tượng mạng" Lệ Rơi quyết định Nam tiến và lấn sân sang showbiz. Thời điểm đó, với mong muốn được bước chân vào showbiz Việt, chàng trai gốc Hải Dương không ngần ngại chỉnh sửa nhan sắc. Song, với sự vô tư cùng giọng hát quá dở khiến Lệ Rơi không thể nổi tiếng được lâu. Sau đó, anh chàng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh và thành lập một công ty truyền thông, hai quán ăn tại Sài Gòn nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn.