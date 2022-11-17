Sau 8 năm “làm mưa làm gió” mạng xã hội, cuộc sống hiện tại của Lệ Rơi giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 17/11/2022 07:43

Sau 8 năm “nổi như cồn”, Lệ Rơi hiện tại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Năm 2014, Lệ Rơi là cái tên nổi lên như một hiện tượng mạng với những video "hát dở nhưng bất chấp".  Anh nổi tiếng qua các clip cover bài hát như Em của ngày hôm qua, Kiếp đỏ đen, Anh không đòi quà… Thời điểm đó, dù không hoạt động trong showbiz nhưng Lệ Rơi vẫn sở hữu lượng fan hâm mộ chẳng khác gì các ngôi sao nổi tiếng.

Sau 8 năm “làm mưa làm gió” mạng xã hội, cuộc sống hiện tại của Lệ Rơi giờ ra sao? - Ảnh 1
Thời điểm đó, Lệ Rơi gây chú ý bởi giọng hát dở nhưng hát "bất chấp".

Sau đó không lâu, "hiện tượng mạng" Lệ Rơi quyết định Nam tiến và lấn sân sang showbiz. Thời điểm đó, với mong muốn được bước chân vào showbiz Việt, chàng trai gốc Hải Dương không ngần ngại chỉnh sửa nhan sắc. Song, với sự vô tư cùng giọng hát quá dở khiến Lệ Rơi không thể nổi tiếng được lâu. Sau đó, anh chàng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh và thành lập một công ty truyền thông, hai quán ăn tại Sài Gòn nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn.

Sau 8 năm “làm mưa làm gió” mạng xã hội, cuộc sống hiện tại của Lệ Rơi giờ ra sao? - Ảnh 2

Sau 8 năm “làm mưa làm gió” mạng xã hội, cuộc sống hiện tại của Lệ Rơi giờ ra sao? - Ảnh 3
Anh chàng quyết định Nam tiến và lấn sân vào showbiz.

 

Sau 8 năm “làm mưa làm gió” mạng xã hội, cuộc sống hiện tại của Lệ Rơi giờ ra sao? - Ảnh 4
Anh không ngần ngại "dao kéo" để trở nên đẹp trai hơn.

Bước qua mọi ồn ào, thị phi và cả ánh hào quang, chàng trai trẻ giờ đây đã chọn cuộc sống bình yên tại quê nhà. Về ngoại hình ở tuổi 35, hiện tượng mạng Hải Dương được nhận xét ngày càng chững chạc, trưởng thành. Hiện tại, Lệ Rơi cho hay đang làm việc ở phòng nhân sự của một công ty tại quê nhà Hải Dương. Fanpage của anh vẫn thu hút lượng theo dõi lớn. Song các bài đăng không còn nhiều tương tác. Trong một diễn biến khác, ở một số bài đăng, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ muốn Lệ Rơi trở lại showbiz. Tuy nhiên, anh khẳng định thời điểm hiện tại chỉ muốn có một cuộc sống ổn định mà thôi. Về đời tư, kể từ khi lui về "ở ẩn", anh chưa từng công khai tìm hiểu hay hẹn hò cùng cô gái nào.

Sau 8 năm “làm mưa làm gió” mạng xã hội, cuộc sống hiện tại của Lệ Rơi giờ ra sao? - Ảnh 5

Sau 8 năm “làm mưa làm gió” mạng xã hội, cuộc sống hiện tại của Lệ Rơi giờ ra sao? - Ảnh 6
Hiện tại, anh trở về với cuộc sống bình dị nơi quê nhà.
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