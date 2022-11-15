Con trai Thân Thuý Hà sở hữu chiều cao vượt trội 1m74 ở tuổi 13, vừa thông minh vừa đẹp trai khiến netizen khen ngợi nức nở

Thân Thúy Hà là gương mặt quen thuộc của khán giả yêu mến phim truyền hình miền Nam. Với nhan sắc mặn mà có phần sắc sảo, Thân Thúy Hà được “chọn mặt gửi vàng” cho những vai quý phu nhân nhà giàu, hay mẹ chồng quyền thế nhưng khó tính trên màn ảnh nhỏ Việt Nam. Những bộ phim cô đóng được đón nhận rộng rãi như Lục Vân Tiên, Cột mốc 23, Thám tử miệt vườn, Bụi đời Chợ Lớn,...

Trái nghiệp với sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống ngoài đời thực của cô khá lận đận, hiện tại cô đang là mẹ đơn thân nuôi hai con là Duy Anh và Hera. Trong đó, con trai đầu lòng của Thân Thúy Hà mới 13 tuổi đã cao 1m74.

Không chỉ điển trai, con trai Thân Thúy Hà còn có chiều cao lý tưởng. Trong một chia sẻ mới đây nhất của nữ diễn viên cho biết Duy Anh hiện tại đã cao 1m74 khiến nhiều netizen, trong đó có diễn viên Cát Phượng cũng trầm trồ. Tuy nhiên, Thân Thuý Hà cho biết quý tử đầu lòng mặc dù có chiều cao vượt trội so với các bạn đồng trang lứa nhưng tính cách vẫn còn khá trẻ con. Dù vậy, dưới sự uốn nắn của nữ diễn viên, bé Duy Anh rất lễ phép, tình cảm, quan tâm đến người khác, thể hiện tính cách mạnh mẽ của người đàn ông dù nhỏ tuổi.

Duy Anh có chiều cao vượt trội và sở hữu nhiều vẻ đẹp giống mẹ.

Duy Anh từ lúc 4-5 tuổi đã làm người mẫu nhí nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu bé ngày càng ngại xuất hiện trước ống kính. Mới đây nhất khi được mời cùng mẹ tham gia một talk show truyền hình, cậu nhóc cũng từ chối đầy thông minh. "Có chương trình talk show mời 2 mẹ con, trong đó con sẽ không hài lòng và mong muốn mẹ thay đổi thế nào, và mẹ có tật xấu gì con sẽ nói ra hết... Cái tui rủ Duy Anh con có muốn tham gia cùng với mẹ không? Ổng nghe nội dung chương trình xong, cái ổng nói dạ thôi đi, con không tham gia đâu, quay xong chương trình đó rồi về nhà thế nào con cũng bị cạo đầu. Cho con bình an đi mẹ" - Thân Thúy Hà kể. Câu trả lời của Duy Anh khiến không ít người cũng phải khen ngợi. Trong đó nữ diễn viên Tăng Thanh Hà - bạn thân của Thân Thúy Hà cũng phải thốt lên "Duy Anh giỏi quá".

Duy Anh nhận được "cơn mưa lời khen" về sự thông minh và hóm hỉnh.

Là con trai của ngôi sao, Duy Anh cũng từng chịu không ít dè bỉu, đặt điều khi có mẹ là người nổi tiếng. Có lần Duy Anh bị nói những lời không hay về giới tính, ngoại hình và miệt thị vì bố mẹ không ở cùng nhau của một cư dân mạng. Thân Thúy Hà không nén nổi sự phẫn nộ khi con trai bị tổn thương, nữ diễn viên chia sẻ: “Người ta nói con nít vô tội, không nên đem con nít vào cuộc trả thù của người lớn... Con tui đẹp trai lạnh lùng vậy mà nó đi nói con tui yếu đuối chèn ơi”, Thân Thúy Hà nói.

Nữ diễn viên sau đó cũng trò chuyện với con trai bởi sợ bé bị tổn thương từ vụ việc. Theo Thân Thúy Hà, con trai trưởng thành, hiểu chuyện và có phản ứng khiến cô bất ngờ. Câu chuyện mẹ đừng quan tâm đến những lời nói miệt thị: "Suốt 2 ngày qua tôi đều quan sát biểu cảm và cách sinh hoạt trò chuyện của con xem có gì khác thường không. Dù còn nhỏ tuổi nhưng bé rất tình cảm, luôn quan tâm tôi vì sợ mẹ buồn".

Là một diễn viên, Thân Thuý Hà thường phải đi diễn ở xa trong nhiều ngày, nhưng khi Duy Anh dần lớn khôn, nữ diễn viên có thể an tâm và yên lòng vì cậu cả trong nhà ngày càng hiểu chuyện. Không chỉ chăm sóc em gái thật tốt, Duy Anh còn khiến mẹ tự hào vì sự thông minh, hiểu chuyện là chỗ dựa cho mẹ và em.