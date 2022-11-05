Vợ chồng diễn viên Vân Trang hạnh phúc đón 2 bé gái sinh đôi, xem kỹ ngày giờ tốt để hạ sinh

Được biết, hai em bé sinh đôi nhà Vân Trang tên là Quinisha và Quianna. Mặc dù là sinh đôi nhưng 2 bé khá khác nhau, đều có gương mặt xinh xắn như công chúa và mang nhiều nét đẹp giống mẹ. Khi nhìn vào những hình ảnh Vân Trang đăng tải mỗi ngày có thể rõ ràng nhận ra trong khi một bé gái sở hữu gương mặt bầu bĩnh, cằm thon gọn, môi xinh duyên dáng, tóc đen và dày, sống mũi thấp, gương mặt hao hao giống chị gái Queenie thì một bé còn lại tóc thưa, bầu mặt thon thả hơn, sống mũi cao và môi cong.

Mới đây, nhân dịp 2 bé song sinh tròn 1 tuổi, diễn viên Vân Trang đã xúc động kể lại hành trình đi sinh cặp song sinh, đồng thời tiết lộ cả bố và mẹ đều đã lựa chọn ngày đẹp, giờ tốt để đón các con.

Nữ diễn viên chia sẻ trên trang facebook cá nhân rằng: “Vì là song thai nên bác sĩ chỉ định mổ cho trường hợp của 3 mẹ con mình, mẹ cho ba lựa ngày đón các con, ba chọn ngày đặc biệt 01.11.2021, mẹ và các con đã cùng cố gắng chờ để con được ở trong bụng mẹ lâu nhất có thể. Rồi cũng đến ngày đón con, lúc mang bầu mẹ rảnh lắm mà, mẹ lướt đủ trang mạng tử vi xem ngày giờ nào là tốt nhất cho bé tuổi trâu sinh tháng 9 Âm lịch, giờ tốt nhất là 15h - 17h, nhưng mẹ thì thích 9h - 11h hơn....

Nhưng hông có được, bác sĩ biểu là mổ 7h sáng. Dạ, con được ạ! Hông sao, mỗi người sinh ra trên đời số phận đều đã được an bài sẵn rồi!”

Thế là đêm qua 1 năm trước là 1 đêm nôn nao không thể tả khi sáng sớm hôm sau 3 mẹ con mình cùng khăn gói vào bệnh viện lúc 4h30 sáng để kịp thủ tục cho ca mổ lúc 7h. Đến nơi, làm đủ các xét nghiệm để an toàn nhất cho mẹ và con và kết quả, chúng ta được chẩn đoán là 1 ca khó khi mẹ bị giảm tiểu cầu. Thế là loay hoay với đủ các bước cuối cùng 3 mẹ con mình cũng leo lên bàn mổ lúc 9h sáng. Trong bụng mừng thầm mà hông có dám nói với ai.....vì hay hông bằng hên ... cuối cùng rồi cũng rơi ngay vào cái giờ mẹ thích "VDTH" - tử vi bảo vậy - này thì mẹ con mình tâm sự với nhau thôi nhé!" - Vân Trang kể.

Vân Trang kể thêm về khoảnh khắc lên bàn mổ và chuẩn bị chào đón sự xuất hiện của hai con rằng: "Mà thật ra hên hay không hên ở thời khắc chúng ta lên bàn mổ mẹ cũng chẳng biết nữa. Mẹ luôn lạc quan rằng chúng ta luôn ở bên nhau, dù đối với 1 người chưa bao giờ bị đứt cái tay cái chân nào quá sâu thì việc phải rạch 1 đường dài và sâu quắm ở bụng là một chuyện mẹ chưa bao giờ dám đối diện dù là trong suy nghĩ, lạc quan với tâm niệm "điếc hông sợ súng" cứ thế mà chúng ta đã mạnh mẽ vác nhau nằm trên cái bàn mổ lạnh ngắt, mọi thứ với mẹ lúc đó thật lạnh lẽo, tiếng dao kéo được chuẩn bị thiệt làm mẹ quéo hết cả người.

Và vì giảm tiểu cầu nên buộc phải gây mê khi mổ chứ không gây tê như những ca khác nên mẹ nói với bác sĩ rằng: "Bác ơi, chừng nào thuốc ngấm vào người con, bác gọi con hông trả lời nữa thì hãy mổ con nha! Chứ không con đau chết!". Bác nói: "Yên tâm, ngủ rồi mới mổ".

Ba tiểu công chúa đáng yêu nhà Vân Trang.

Mẹ nhớ chính xác vừa kịp nghe xong câu đó là mẹ thiếp đi luôn đến khi được lay tỉnh dậy mới biết là mình đã ra nằm phòng hồi sức được chừng mấy mươi phút rồi - công nhận thuốc tốt thiệt, cái bụng to bự đã không còn nữa rồi, mẹ mới bất giác nghĩ rằng nếu mà lỡ có xui rủi nào đó trong 1 tiếng vừa qua, có lẽ mẹ cũng chẳng biết gì... rồi cứ thế nhẹ nhàng mà đi luôn thôi, chỉ có những người ở lại mới thật sự nặng nề đau khổ đến tận cùng khi nếu phải ly biệt...

Mẹ nhớ mẹ của mẹ, nhớ chị 2 Nì nhớ mọi người trong gia đình mình rồi mẹ khóc... quả thật "lối đi này" mẹ chưa bao giờ "định được", khóc đã rồi mẹ mừng vì mẹ sắp được gặp 2 em bé của mẹ, 2 em bé dễ thương đã cùng ngồi ngủ với mẹ suốt 2 tháng cuối thai kỳ khi 8 cái chi với 40 cái ngón nhỏ xíu cứ cào cấu đấm đá mẹ vì cái bụng bự nhưng vẫn rất chật với cả 2 chị em.

Và nếu hỏi ớn nhất giai đoạn nào mẹ sẽ trả lời là giai đoạn tháng thứ 2-3, khi cái nghén kinh khủng khiếp nhất hệ mặt trời chiếu rọi ngay mẹ - mẹ chỉ có thể lết từ giường lếch xuống sàn rồi lếch lại lên giường thôi, ngày qua ngày đêm lại qua đêm, thời gian trôi thật chậm chạp, chưa bao giờ mẹ cảm thấy mình tệ hại như lúc đó dù đã có chuẩn bị tinh thần so với lần nghén chị 2 Nì. Nhưng quả thật lần sau gấp 10 lần trước".

Giờ đây khi đã trải qua tất cả những quãng thời gian vất vả đó cùng 1 năm ròng rã chăm sóc các bé, Vân Trang cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời và xứng đáng. "Giờ đây âu yếm 2 con trên tay mà thấy thời gian bầu có cực mấy cũng có xá gì, 2 em bé của mẹ yêu quá mà. Con ơi, con trâu mà sanh tầm sáng là làm cực thấy tía luôn con ạ, ông bà mình hay nói vậy.

Vợ chồng Vân Trang làm mâm cúng thôi nôi vào cuối tháng 10.

Nhưng nếu ai hỏi mẹ rằng muốn con mình sướng nhưng hông biết làm gì hay giỏi mà cực nhọc thì thật tâm mẹ chỉ muốn con của mẹ giỏi giang, không ngại cực khổ, gì cũng tự mình làm được. Hơi tội nghiệp hé, nhưng con sẽ vui vì mình được là chính mình, có thể làm được những điều mình thích, con nhé! Chúc 2 bé yêu của mẹ luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc trong sự yêu thương của gia đình to lớn của chúng ta".

Cuối bài chia sẻ, Vân Trang còn dành lời cảm ơn đến những người thân yêu đã yêu thương, quan tâm và giúp đỡ mẹ con cô trong suốt 1 năm qua.

