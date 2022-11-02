Bi kịch sao nhí 2 tuổi nổi tiếng khắp Châu Á bị bố mẹ coi như “cỗ máy in tiền”, cuộc sống hiện tại gây ngỡ ngàng cực độ

Tiểu Tiểu Bân tên thật là Ôn Huyền Diệp (sinh năm 2014), con trai của Ôn Triệu Vũ, từng là một sao nhí đình đám ở Đài Loan giai đoạn thập niên 1990. Ngay khi còn nhỏ, Tiểu Tiểu Bân đã được bố kỳ vọng nối tiếp ước mơ trở thành diễn viên nổi tiếng của mình. Ở thời điểm đó, Ôn Triệu Vũ đã cho Tiểu Tiểu Bân tham gia diễn xuất trong bộ phim "Ngôi sao hiểu lòng tôi", sau đó cậu bé nhận về nhiều quan tâm bởi gương mặt dễ thương và tài năng diễn xuất nổi trội. 2 tuổi bước chân vào làng giải trí , cho đến 5 tuổi, Tiểu Tiểu Bân đã nổi tiếng khắp châu Á khi xuất hiện trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng như "Trạm kế tiếp của hạnh phúc", "Trời sinh một cặp"...

Dù còn nhỏ tuổi, song lợi nhuận Tiểu Tiểu Bân mang về rất cao. Lúc đó, Tiểu Bân từng kiếm được hàng chục triệu NDT/năm, là khoản thu nhập mà nhiều người lớn cũng phải mơ ước. Đằng sau ánh hào quang, Tiểu Bân dần mất đi tuổi thơ, khi thấy tiềm năng kiếm tiền của con trai, ba cậu bắt đầu đưa con đến các trường quay, thậm chí bắt cậu nghỉ học để chuyên tâm làm ngôi sao nhí. Cũng vì vậy mà gia đình cậu bắt đầu lục đục, bất đồng về cách giáo dục con cái. Năm Tiểu Bân 3 tuổi, bố mẹ ly hôn, bố cậu sau đó lấy ngay vợ kế. Từ đó cuộc sống của Tiểu Bân càng khổ sở hơn khi bị bố và mẹ kế coi là "cây ATM di động".

Nhờ khả năng diễn xuất, Tiểu Bân nổi lên nhanh chóng và mang về thu nhập cực khủng.

Dần dần, Tiểu Bân đóng phim nhiều đến mức từng phải vào bệnh viện vì quá mệt nhưng bố lại tỏ ra không hài lòng. Quá quắt hơn, Ôn Triệu Vũ ngày càng lười lao động, mà sống dựa vào sức lao động của con. Được biết, ông dùng số tiền mà cậu bé kiếm được để sống cuộc sống xa hoa, mua xế hộp đắt tiền, biệt thự sang trọng, còn người mẹ kế thì dùng số tiền để đi làm đẹp, mua mỹ phẩm. Không chỉ vậy, Tiểu Bân còn phải gánh vác những khoản tiền ăn chơi sa đọa của bố và mẹ kế.

Từng có thời điểm được coi là "thần đồng diễn xuất", thế nhưng khi lớn lên, tên tuổi của Tiểu Bân không còn giữ được độ nổi tiếng như trước. Nhan sắc khi trưởng thành của cậu mất đi vẻ đáng yêu, trông cứng cáp và già dặn hơn nên những hợp đồng cũng vì vậy mà ít hơn. Lúc này cũng là lúc mẹ kế của cậu bỏ đi. Chưa kể, Tiểu Bân còn mắc một căn bệnh khiến da bị hoại tử, thậm chí có thông tin còn cho rằng vì tiền thuốc đắt mà Ôn Triệu Vũ không cho con đi điều trị. Vì không được điều trị đúng cách nên các vùng da trên người cậu bé bị lở loét nghiêm trọng, ảnh hưởng cả sức khoẻ và thẩm mỹ.

Tay chân của Tiểu Bân chi chít những vết sẹo do di chứng của căn bệnh quái ác.

Trong quá trình trưởng thành, Tiểu Bân đã không còn giữ được độ nổi tiếng như trước, ngoại hình cũng mất dần đi nét đáng yêu lúc nhỏ.

Đến năm cậu 12 tuổi, vì không còn là sao nhí được săn đón như trước, Tiểu Bân quyết định rời xa showbiz, rút khỏi con đường nghệ thuật. Cậu được đi học, và từ lúc này mới chính thức có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác.

Hiện tại, Tiểu Bân đã 18 tuổi, những năm qua, cậu thường phụ giúp quán ăn của ba để trang trải thêm thu nhập, không còn là sao nhí, Tiểu Bân lăng xăng bê đồ, chạy bàn ăn như bao người bình thường khác. Trong những bức ảnh chia sẻ gần đây, có thể thấy Tiểu Bân đã trưởng thành hơn, cậu để râu, trông già dặn hơn nhiều so với lứa tuổi của mình.

Về phía Ôn Triệu Vũ, ông đã nhận thấy lỗi sai của mình, vẫn đang và sẽ bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho Tiểu Bân, tâm nguyện lớn nhất của ông hiện tại là chăm sóc thật tốt cho Tiểu Bân.

Tiểu Bân và cha đã lấy lại sự thân thiết sau nhiều năm.

Hiện nay, dưới sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, không thể phủ nhận rằng mạng xã hội đã mang đến cho con người sự nổi tiếng ngay từ khi còn nhỏ. Việc nổi tiếng chắc hẳn ít nhiều đem đến cho con người những lợi ích về mặt vật chất. Tuy nhiên, dù thế nào, đối với những đứa trẻ, việc nổi tiếng quá sớm tựa như một “con dao hai lưỡi”, cha mẹ cần phải tạo cho con cái một môi trường lành mạnh để con cái có thể phát triển bản thân một cách toàn diện. Con cái vốn dĩ không phải là một “công cụ” kiếm tiền của cha mẹ, phụ huynh cũng cần phải tôn trọng sở thích, lắng nghe những nguyện vọng, ước mơ của con mình thay vì chỉ nhìn những lợi ích vật chất trước mắt mà làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của con cái.