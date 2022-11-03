Cả bố và mẹ đều giàu có, cậu ấm Thiên Từ nhanh chóng chứng tỏ độ chịu chơi của những rich kids nhí của làng giải trí Việt như có công ty riêng từ khi mới tròn 3 tuổi. Đồng thời, cậu bé còn được mẹ cho đi học golf từ khi còn bé - một bộ môn thể thao được xem chỉ dành cho giới nhà giàu. Ngoài học phí và phí duy trì thẻ hội viên cao ngất ngưởng, Thiên Từ còn được đầu tư dụng cụ chơi golf cũng như trang phục lên đến hàng chục triệu.

Mẹ Thiên Từ từng chia sẻ: “Thiên Từ rất mê đồ thể thao nên tôi cũng đổi phong cách cho con luôn. Bây giờ, tủ đồ của con toàn trang phục chơi golf, bé mặc hàng ngày thay vì street style”. ​​ Theo tiết lộ, cô thường sắm cho con quần áo, giày, mũ từ các thương hiệu đắt đỏ với giá khoảng 4-5 triệu đồng mỗi món. Cậu bé thường xuyên được mẹ sắm sửa cây hàng hiệu đắt tiền của các thương hiệu danh tiếng như Gucci, Moschino, Burberry, mỗi món trên người Thiên Từ có trị giá từ 100 đến 800 USD (tương đương 2,4 đến 18,5 triệu đồng).

Phong cách thời trang trên sân không trùng lặp của quý tử nhà Đan Trường.

Thuỷ Tiên chia sẻ chơi Golf mang lại rất nhiều điều có lợi cho Thiên Từ trong cuộc sống, vì thế cô không ngại chi tiền cho con trong quá trình học và chơi bộ môn thể thao đắt đỏ này. Vợ cũ Đan Trường cho biết: "Tiên là người kỹ tính trong việc nuôi dạy Thiên Từ, vì thế mọi việc hiện nay là do Tiên lo cho Thiên Từ và cũng nhờ vậy Tiên mới nhìn thấy sự thay đổi của con. Ở lớp học golf gần đây, Tiên phát hiện chơi golf rèn luyện tính kiên nhẫn và sự tập trung cho Thiên Từ. Là con trai, ít khi chịu ngồi yên và thường sẽ rất nghịch phá, nhưng chơi golf phải cần kỹ năng tập trung và kiên nhẫn và nhờ thế cậu nhóc Thiên Từ không có như khỉ con như trong lớp học hip hop dance nữa rồi".

Những chiếc siêu xe đắt đỏ của Thiên Từ.

Trước đó, vợ cũ Đan Trường từng chia sẻ cô tốn khoảng 6.500 USD (khoảng hơn 148 triệu đồng thời điểm đó) trả cho tất cả bảo mẫu và giúp việc. Trong 1 năm, gia đình nam ca sĩ bỏ ra 1,7 tỷ đồng để chi trả khoản này. Thuỷ Tiên từng phải thay 10 bảo mẫu trong vòng vài tháng vì không ưng ý, tiêu chuẩn của bảo mẫu cũng rất cao. Điều khiến mẹ Thủy Tiên vô cùng tự hào là Thiên Từ có nhiều khả năng nổi bật, chị cho biết: "Thấy Thiên Từ mê hát mê nhảy, Tiên luôn nghĩ Thiên Từ sẽ không học tốt ở những môn học ở trường vì Tiên luôn có một suy nghĩ rằng: "Ông trời sẽ không cho ai tất cả". Vậy mà ở độ tuổi này mọi môn học, Thiên Từ làm rất xuất sắc. Ngoài những thời gian Thiên Từ học ở trường, Thiên Từ học rất giỏi ở những môn học thêm, từ học nhảy, học chơi đàn, học võ, và học golf, môn nào Thiên Từ cũng học rất xuất sắc. Làm cho người mẹ như Tiên đây luôn tự hào về con mình".

Đích thị là "con nhà nòi" khi cậu đam mê ca hát từ bé.

Cậu ấm Bo - Con trai Lệ Quyên

Có bố là đại gia giàu có, mẹ là nữ ca sĩ hàng đầu làng nhạc Việt nên ngay từ nhỏ, Lê Kỳ Anh hay còn được gọi là Bo đã được "ngậm thìa vàng" từ nhỏ, mặc đồ hiệu, học trường quốc tế đắt đỏ, được chơi golf, học bắn cung, đi du lịch trên máy bay hạng thương gia.

Bé Bo và bố có những sở thích giống nhau.

Sau khi bố mẹ ly hôn, được biết cậu bé đang ở với bố tại căn biệt thự lớn ở TP. HCM. Đức Huy từng chia sẻ đã có lần dẫn cậu con trai đi xem căn nhà 200 tỷ làm quà trong tương lai khi con xây dựng gia đình. Không chỉ dừng lại ở đó, Đức Huy không ngại chi tiền tỷ để mua những chiếc xe sang tặng con trai. Trong năm 2021, bé Bo đã liên tiếp nhận hai siêu xe Bentley trị giá 20 tỷ đồng và Ferrari trị giá trên 30 tỷ đồng làm quà tặng từ bố. Theo người bán chiếc siêu xe cho doanh nhân Đức Huy tiết lộ, cậu cả còn đam mê và hiểu xe còn hơn cả bố.

Hai chiếc siêu xe đắt tiền bé Bo được ba tặng.

Mặc dù yêu chiều con hết mực nhưng về quan điểm dạy con, Lệ Quyên lại tỏ ra hết sức cứng rắn. Cô cho biết mình luôn đóng vai mẹ ác với mong muốn con trở nên mạnh mẽ, trưởng thành và tự lập hơn. Sống trong một cuộc sống đầy đủ, ko hề thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, nhưng không vì thế mà Kỳ Anh trở nên tự cao mà trái lại cậu bé rất ngoan ngoãn, khiêm tốn và hòa đồng. "Nữ hoàng phòng trà" tâm sự : "Một đứa trẻ được giáo dục kỹ càng, cẩn thận ngay từ khi còn bé thì lớn lên nó sẽ có tư duy khác biệt. Còn cứ dạy cho nó mình chảnh lắm, mình như thế này, thế kia thì tôi không bao giờ làm". Cô tâm sự: "Giống ông bà ngoại ngày trước, nhất là bà ngoại, mẹ nên người như ngày hôm nay là do sự nghiêm khắc của bà. Vì vậy, mẹ cũng sẽ luôn nghiêm khắc với con vì mẹ mong con cũng giống như mẹ vậy. Càng yêu con, mẹ sẽ càng chấp nhận đóng vai ác. Nhưng mẹ tin con trai mẹ sẽ hiểu vì con là cậu bé rất nhạy cảm và tinh tế". Có lẽ vì thế mà dù không sống cùng mẹ nhưng con trai Lệ Quyên luôn chứng tỏ sự trưởng thành, hiểu chuyện và yêu thương mẹ.

Bé Bo càng lớn càng điển trai và sành điệu.

Maximus - con trai Phạm Hương

Maximus là con trai đầu lòng của Hoa hậu Phạm Hương với người chồng bí mật. Cậu bé tận hưởng cuộc sống đầy đủ, giàu có từ khi chào đời. Phạm Hương đã bắt đầu cho con đi học từ năm cậu bé 2 tuổi. Với mức học phí trên 300 triệu/năm, ngôi trường cậu bé theo học cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em từ sáu tuần tuổi đến 12 tuổi với nhiều chương trình chất lượng cao.

Ngoài được học ở trường xịn, con trai Hoa hậu Phạm Hương còn bắt đầu làm quen với thú chơi nhà giàu. Vốn có người mẹ mê golf nên Maximus nhanh chóng thể hiện khả năng cầm gậy khéo léo trên sân cỏ. Trong loạt ảnh vui chơi cuối tuần trên đất Mỹ của mình, Hoa hậu Phạm Hương khoe con trai theo chân mẹ đi đánh golf tận hưởng cuối tuần, cả hai mẹ con đều hết sức sang chảnh trong trang phục đắt tiền của bộ môn thể thao xa xỉ này. Việc cậu bé biết và yêu thích đánh golf khi chỉ còn nhỏ tuổi khiến ai nấy không khỏi bất ngờ. Ngoài ra qua hình ảnh người đẹp chia sẻ trước đó, có thể thấy Maximus khá giỏi thể thao khi có thể trượt tuyết một cách thành thạo. Cô nàng chia sẻ, để con được phát huy khả năng của mình, Phạm Hương không ngại đầu tư cho cậu con trai mọi thứ.

Maximus biết chơi golf từ khi còn bé.

Cậu bé còn yêu thích các bộ môn thể thao ngoài trời.

Maximus thừa hưởng gen chiều cao từ bố mẹ nên phát triển vượt trội. Hiện tại, cậu bé quay trở lại trường học mẫu giáo ở gần nhà. Phạm Hương kể cô rèn luyện cho con nhiều nếp sinh hoạt tốt từ nhỏ giúp hình thành thói quen của con sau này, bên cạnh đó, dù còn ít tuổi nhưng Maximus đã tỏ ra rất đàn anh, biết giúp đỡ bố mẹ bớt việc nhà. Cô từng chia sẻ, "Tôi cho con ngủ riêng từ lúc sáu tháng tuổi nên cháu rất ngoan khoản này. Buổi tối, con có thể ngủ sâu, thẳng giấc. Sáng dậy, Max vui vẻ, tỉnh táo đến trường. Nhờ vậy, giờ tôi nhàn hơn trong việc chăm con".

Vivian - con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh

Vivian là con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Cô bé sinh ra ở Mỹ và sau này cùng gia đình về Việt Nam sinh sống. Cô bé sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất, tình yêu nghệ thuật giống mẹ và được mẹ đầu tư cho học rất nhiều bộ môn từ nhỏ như: múa ballet, đàn, bơi lội, cưỡi ngựa… Từ bé Vivian đã được nuôi dạy như một nàng công chúa đích thực. Cô bé sống trong căn biệt thự sang trọng rộng 500m2 ở quận 2, được tham gia nhiều hoạt động thể thao và nghệ thuật từ bé. Hà Kiều Anh cho biết cô muốn con gái được trải nghiệm đủ các môn học để có kỹ năng, sau này con yêu thích hoặc có năng khiếu ở môn nào, gia đình sẽ tạo điều kiện để bé phát triển sở trường.

Vivian được mẹ cho đi học cưỡi ngựa từ khi còn nhỏ.

Dù giàu có, Hà Kiều Anh vẫn chú trọng dạy con khiêm tốn, lễ phép và biết yêu thương mọi người xung quanh. Ngoài ra, cô bé cũng sớm thể hiện năng khiếu với diễn xuất, nghệ thuật và rất tự tin khi lên sàn diễn cùng mẹ. Nhờ sự đầu tư tốt của gia đình mà Vivian không chỉ được khen ngợi bởi nhan sắc mà còn có chiều cao vượt trội, hứa hẹn sẽ sớm trở thành hoa hậu tương lai. Thậm chí, “Bà trùm hoa hậu” Kim Dung dự đoán: “11 năm nữa, truyền thông Việt Nam sẽ dậy sóng khi có một Hoa hậu Việt Nam là con của một Hoa hậu Việt Nam”.

Cô bé được học rất nhiều môn thể thao quý tộc.

Khi được hỏi về việc cho con gái thi Hoa hậu, mẹ Hà Kiều Anh cho biết: "Trở thành Hoa hậu Việt Nam là điều tuyệt vời và là niềm hãnh diện lớn của một người con gái. Tuy nhiên trên con đường này mình phải có bản lĩnh và trí tuệ để vượt qua nhiều thử thách. Là một người mẹ, Kiều Anh chỉ mong con gái mình có một cuộc sống êm đềm, không sóng gió, không muốn con phải giống như mình luôn chịu nhiều áp lực của xã hội khi làm người nổi tiếng".