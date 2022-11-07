Na Tra “đáng yêu nhất màn ảnh” dậy thì thành công, xinh như “thần tiên tỷ tỷ” nhưng vẫn gây thất vọng với điểm này

Mới đây, mạng xã hội “rần rần” đào lại những hình ảnh cô bé Na Tra vào năm 2001, theo đó, bức ảnh nhận được vô vàn lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Được biết, đó là diễn viên Tống Tổ Nhi năm 7 tuổi, hiện tại cô nàng đã 24 tuổi và sở hữu nhan sắc xinh xắn như búp bê không khác lúc nhỏ là bao.

Trong làng giải trí xứ Trung có nhiều minh tinh xuất thân là sao nhí, tham gia con đường nghệ thuật từ khi còn bé. Tuy nhiên, bước qua tuổi dậy thì, nhiều diễn viên khiến fan thất vọng vì không còn giữ được nét xinh xắn thuở bé, chính vì vậy, con đường sự nghiệp không thuận lợi như trước.

Năm đó, Tống Tổ Nhi từng gây sốt nhờ gương mặt đáng yêu, đôi mắt linh động toát lên sự đáng yêu, lém lỉnh. Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi môi nhỏ chúm chím của cô bé khiến ai cũng phải cảm thán: "Đáng yêu quá đi mất". Sở hữu ngoại hình long lanh như giọt sương, nhờ visual đỉnh cao này mà cô bé còn được ưu ái gọi bằng cái tên “ Na Tra đẹp nhất màn ảnh ”.

Tống Tổ Nhi năm đó sở hữu nhan sắc trong veo, đôi mắt to tròn long lanh.

Bẵng đi một thời gian, cô bé Na Tra ít khi xuất hiện trên màn ảnh, nhiều netizen tò mò về nhan sắc của cô sau khi trải qua quá trình dậy thì sẽ như thế nào. Giờ đây, Tống Tổ Nhi quyết định theo con đường nghệ thuật một cách chuyên nghiệp và bài bản hơn. Cô nàng lại tiếp tục khuynh đảo mạng xã hội vì vẻ ngoài xinh đẹp trong trẻo như sương mai của mình. Nữ diễn viên tham gia loạt phim như: Thời đại niên thiếu của chúng ta, Những đứa con nhà họ Kiều,... Nhan sắc của Tống Tổ Nhi hoàn toàn vẹn nguyên như xưa, các nét đẹp thậm chí còn được nâng tầm hơn sau khi cô nàng "dậy thì thành công". Cùng với đó, thần thái, khí chất của nữ diễn viên nhí một thời "lên hương" ngoạn mục. Nhiều người còn so sánh cô với “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi và tin rằng rất có thể cô sẽ nối gót vị tiền bối của mình trở thành một "thần tiên tỷ tỷ" thứ 2.

Cô bé Na Tra năm nào đã có màn dậy thì vô cùng thành công.

Cô nàng diễn viên Gen Z đẹp bất chấp “cam thường”, dù chỉ là những tấm ảnh chụp vội của người qua đường nhưng Tống Tổ Nhi vẫn tỏa sáng nhờ làn da trắng như sứ và đôi chân thẳng tắp.

Tuy nhiên, dù sở hữu một nhan sắc hoàn hảo như thế nhưng mỹ nhân xứ Trung cho biết, cô vẫn có 1 điểm không hài lòng ở ngoại hình của mình. Đó chính là chiều cao. Cô từng thừa nhận: "Tôi từng mong mình có thể cao khoảng 1,7m. Nhưng không ngờ chỉ dừng ở 1,65m".

Mỹ nhân xứ Trung chia sẻ cô khá thất vọng về chiều cao của mình.

Thực tế, nữ giới sau tuổi 18, việc cải thiện chiều cao sẽ có phần khó khăn hơn, tuy nhiên điều này không có nghĩa là không có cách, vẫn có một số trường hợp thực hiện đều đặn những cách tăng chiều cao cho người trưởng thành và đã giúp cải thiện chiều cao hiệu quả. Cùng tìm hiểu nhé!

Chế độ dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng là một trong những yếu tố quyết định quan trọng ảnh hưởng đến vóc dáng của con người. Trong cách tăng chiều cao cho người trưởng thành, cần phải đảm bảo khẩu phần ăn hàng ngày phải có đầy đủ dinh dưỡng, đa dạng các loại thực phẩm đặc biệt là những loại thực phẩm giàu vitamin D và canxi để kích xương dài ra.

Thời gian biểu khoa học

Nói không với rượu, bia, thuốc lá và nước ngọt: Soda, nước ngọt có chứa nhiều photpho làm cho xương bị yếu đi và hạn chế xương phát triển. Chất nicotin và cadimi có trong thuốc lá sẽ khiến cho các các tế bào xương bị phá hủy, thậm chí có thể gây loãng xương. Cuối cùng, uống nhiều rượu bia sẽ gây ức chế quá trình hình thành các tế bào xương mới.

Ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày: Từ khoảng 22h chính là thời điểm xương phát triển tốt nhất, vì vậy trong cách tăng chiều cao hiệu quả cho người trưởng thành, bạn cần phải thực hiện nghiêm túc thói quen ngủ trước 22h và ngủ đủ 7h - 9h mỗi đêm. Và trong thời gian bạn ngủ, cơ thể sẽ kích thích các hormone tăng trưởng và tái tạo tế bào mới, từ đó sẽ giúp cho xương được chắc khỏe và sẽ kéo dài dần theo thời gian.

Uống đủ nước: Nước không chỉ có tác dụng giúp cho cơ thể đào thải hết độc tố mà còn giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Trong các cách tăng chiều cao cho người trưởng thành từ 25 đến 30 tuổi hiệu quả, khuyên bạn nên uống đủ 2 - 2,5 lít nước mỗi ngày và khoảng 3 lít nước mỗi ngày.

Tắm nắng: Ánh nắng mặt trời là một trong những nguồn tự nhiên giúp cung cấp vitamin D cho cơ thể. Vitamin D là một dưỡng chất góp phần lớn vào quá tăng trưởng chiều cao vì nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của xương.

Tập luyện các bài tập tăng chiều cao

Gợi ý một số bài tập giúp cải thiện chiều cao cho người trưởng thành từ 25 tuổi đến 30 tuổi hiệu quả:

Đu xà đơn: Đu xà đơn là một trong những bài tập giúp tăng chiều cao hiệu quả mà bạn có thể cân nhắc. Khi treo cơ thể lơ lửng không chạm đất, các khớp xương sẽ được kéo giãn thay vì bị nén lại do tác dụng của trọng lực như bình thường.

Các bài tập stretching kéo giãn xương khớp: Các bài tập kéo giãn cơ thể trong bộ môn yoga thường được sử dụng để làm giảm đau nhức và thư giãn cơ thể. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian luyện tập, nhiều người trưởng thành lại nhận thấy rằng chiều cao của mình được cải thiện hơn.

Các bộ môn chạy bộ, bóng rổ, nhảy dây, bơi lội: Khi chạy bộ, cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng. Khi nhảy dây, cơ thể được kéo giãn giúp xương khớp phát triển. Bóng rổ là bộ môn yêu cầu chạy và nhảy nhiều. Chính vì vậy, chơi bóng rổ là một cách tăng chiều cao ở tuổi 20 hữu hiệu.