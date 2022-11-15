Cuộc sống “sướng như tiên” của các sao Việt khi lấy được chồng Tây vừa giàu có vừa hết mực yêu vợ thương con

Thời gian qua, cuộc hôn nhân ồn ào, tai tiếng giữa Elly Trần và chồng Tây gây sự chú ý lớn đến cư dân mạng. Đa phần mọi người đều phẫn nộ vì ông xã Tây của Elly Trần không làm tròn trách nhiệm của người cha, người chồng. Vô hình trung, nhiều người có ác cảm về việc lấy chồng ngoại quốc , nhất là khi nhiều chị em phụ nữ cũng có cái kết không trọn vẹn khi lấy chồng Tây vì sự khác biệt văn hoá.

Lan Phương là nghệ sĩ có nhiều hoạt động nổi bật ở cả lĩnh vực phim truyền hình, điện ảnh, hài kịch và MC. Từng bén duyên với nhiều chàng trai ngoại quốc, nhưng sau cùng những mối tình ấy đều dang dở, không đến được bến bờ hạnh phúc. Mọi chuyện thay đổi cho đến khi cô gặp được Duffy - một doanh nhân thành đạt người ngoại quốc. Chuyện tình giữa cô nàng và ông xã Tây cao 2m luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng. Đến nay, họ đã trải qua 4 năm bên nhau mặn nồng và một cô con gái xinh xắn tên là Lina Linh Duffy.

Lan Phương thường xuyên dành cho người chồng ngoại quốc của mình những lời khen có cánh: "Anh ấy là người phương Tây nên việc chăm sóc con cùng vợ là hết sức bình thường. Khi mình không có ở nhà thì anh ấy sẽ chăm sóc con. Kể cả khi vợ ở nhà nhưng vợ mệt, anh ấy cũng thay mình chăm con. Với anh ấy thì đó là một chuyện bình thường và đương nhiên là anh ấy làm rất tốt".

Tổ ấm viên mãn của Lan Phương.

Bên cạnh đó, bà mẹ một con cũng cho biết, nhờ vào chiều cao "khủng", ông xã thường xuyên bày những trò vui chỉ con gái có ông bố "khổng lồ" mới được trải nghiệm. Lan Phương chia sẻ, nhờ sự hỗ trợ của chồng, cô nàng có thể cân bằng việc làm mẹ vừa có thể theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Đặc biệt, cô nàng còn từng tiết lộ chuyện không giỏi việc nội trợ, bếp núc, nên cô thường xuyên được đích thân chồng nấu cho ăn, rửa bát… những lúc rảnh rỗi.

Ông xã ngoại quốc của Lan Phương hết mực yêu vợ chiều con.

Đoan Trang

Người bạn đời của Đoan Trang gốc Thụy Điển, tên Johan Wicklund và là tổng giám đốc của một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Sau khi kết hôn, để đồng hành cùng chồng trên con đường sự nghiệp, cô nàng đã theo chồng sang Singapore định cư.

Đoan Trang nhiều lần dành cho ông xã ngoại quốc nhiều lời khen có cánh trước truyền thông, đồng thời thừa nhận mình cảm thấy may mắn khi kết hôn cùng Johan, vì anh vừa là chồng, vừa là người bạn thân và là ông bố tốt của con gái mình - bé Sol. Nữ ca sĩ hết lời khen ngợi chồng: "Anh Johan là một người chồng rất tuyệt vời, biết nhường nhịn. Với Trang, sự nhường nhịn rất quan trọng. Người đàn ông phải là một người chồng, một người cha, một người anh, một người bạn thân - và may mắn, Trang có được điều đó.

Bé Sol là kết quả tình yêu của nữ ca sĩ cùng ông xã Thuỵ Điển.

Đối với Sol, ba là một người vô cùng tâm lý, vô cùng hài hước, vô cùng đĩnh đạc. Ba dạy cho Sol nhiều bài học, đồng thời có thể chơi với Sol, làm cho Sol cười cho nên Sol rất quý ba. Quý ở đây có nghĩa là ngoài việc tôn trọng người cha của mình, Sol có thể quý mến ba như một người bạn.

Đối với Sol, ba là một người vô cùng tâm lý, vô cùng hài hước, vô cùng đĩnh đạc và còn là một người bạn thân thiết.

Vì khi ba đi làm về, Sol tâm sự ngay ngày hôm nay ở trường như thế nào. Sol có thể chia sẻ với ba những nỗi lòng của mình, nhất là những lúc Sol nhớ Thuỵ Điển, nhớ những ngày được chơi trên tuyết, những ngày Giáng Sinh ở bên gia đình nội,... Sol đều cởi mở kể cho ba nghe. Trang thấy đó là những mảnh ghép tạo nên một bức tranh gia đình ấm áp. Với tư cách một người mẹ, một người vợ, Trang thấy mình có được những ngọn nến rất ấm cúng trong mái ấm gia đình".

Hiện tại sau hơn 7 năm chung sống, Đoan Trang và ông Tây vẫn giữ lửa tình yêu và cùng nhau vun vén tổ ấm, chăm sóc cô con gái đang độ tuổi khôn lớn.

Siêu mẫu Hà Anh

Hà Anh là một trong những siêu mẫu đình đám của làng thời trang Việt. Năm 2016, cô kết hôn với Olly Dowden, một thầy giáo tiểu học người Anh kém cô 2 tuổi.

Mối tình đẹp như truyện cổ tích giữa Hà Anh và chồng Tây.

"Trái ngọt" hôn nhân của Hà Anh và chồng Tây là cô con gái Myla đáng yêu. Sau 4 năm xây dựng tổ ấm, cặp đôi vẫn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, tình cảm. Hôn nhân của họ cũng đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc khi chứng kiến con gái Myla lớn lên từng ngày. Gia đình nhỏ thường xuyên đi du lịch khắp thế giới, giáo dục con gái khéo léo và tinh tế. Hà Anh cho biết: "Chúng tôi đều bận rộn với sự nghiệp riêng, tuy nhiên Myla vẫn là điều quan trọng nhất của cả hai. Hiện tại mọi quyết định của hai vợ chồng đều vì con gái bé bỏng. Cả hai muốn đưa Myla đi du lịch thật nhiều, trải nghiệm những điều thú vị về cuộc sống, giúp con hình thành tính cách và sự tự tin trước khi đi học mẫu giáo. Mỗi chuyến đi, Myla ngày càng dạn dĩ và điều đó khiến hai vợ chồng rất hạnh phúc".

Myla được bố mẹ đưa đi du lịch nhiều nơi để trải nghiệm cuộc sống.

Trong một lần chia sẻ về ông xã, Hà Anh khẳng định mình đã chọn đúng người: "Khi ngày càng trưởng thành và xác định được cần gì trong cuộc sống chúng ta càng ý thức người đàn ông gắn bó với mình trong cuộc sống sẽ phải có những tiêu chuẩn gì. Và khi gặp ông xã, tôi thấy đây là người đàn ông đạt rất nhiều tiêu chuẩn mình đang tìm kiếm". Đặc biệt, trong gia đình, ông xã Hà Anh nắm giữ vai trò nội trợ chính, có thể làm tốt công việc dọn dẹp, giặt giũ, chăm con và nấu ăn. Khi Hà Anh bận rộn công việc hay muốn đi chơi với bạn bè, ông xã không ngần ngại xung phong nhận nhiệm vụ trông con.

Cô cho biết: "Myla dậy rất sớm, khi Hà Anh mệt mỏi thì ông xã sẽ bảo con không tạo tiếng ồn để cho mẹ ngủ. Ông xã thường xuyên cập nhật hình ảnh của con gái cho Hà Anh, gửi những tin nhắn "Con yêu mẹ". Những cử chỉ nhỏ như thế giúp Hà Anh yên tâm, dù đi xa nhưng biết bé có người bố chăm sóc con rất tốt". Hà Anh cảm thấy rất cảm kích khi ông xã là "hậu phương" vững chắc để mình tiến xa trong sự nghiệp.

Tổ ấm viên mãn của Hà Anh và ông xã ngoại quốc.

Có ông xã ngoại quốc điển trai và hết mực yêu chiều vợ con, chắc hẳn cả Lan Phương, Đoan Trang và Hà Anh đều có một tổ ấm nhỏ vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Dù vậy, trong quá trình nuôi một đứa trẻ trưởng thành sẽ luôn có những khó khăn, đặc biệt là những khác biệt về văn hoá cũng như thống nhất được cách dạy con với chồng ngoại quốc.

Vấn đề đầu tiên ắt hẳn là vấn đề về ngôn ngữ khác biệt. Thông thường, khi đứa trẻ có bố hoặc mẹ là người ngoại quốc thì sẽ được tập nói 2 ngôn ngữ cùng lúc. Tuy vậy, trẻ có thể sẽ gặp phải những vấn đề như rối loạn ngôn ngữ, chậm nói hoặc không rành cả hai ngôn ngữ,... Vì thế, bố mẹ cần lưu ý cách dạy ngôn ngữ cho con, có thể dạy con một ngôn ngữ trước hoặc có một phương pháp phù hợp trong việc dạy song song cả hai ngôn ngữ.

Vấn đề thứ hai đó chính là tôn trọng sự khác biệt. Do những vấn đề khác biệt về văn hoá, cả bố và mẹ đều sẽ có những cách dạy con của riêng mình. Điều cần thiết khi kết hôn với người ngoại quốc đó là đối phương phải biết tôn trọng lẫn nhau và biết dung hoà sự khác biệt. Hãy cho những đứa trẻ tiếp cận cả hai nền văn hoá khác nhau, tạo một môi trường tốt nhất để bé có thể phát triển bản thân một cách hoàn thiện nhất.