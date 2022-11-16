Con gái Đàm Vĩnh Hưng 24 tuổi làm bà chủ, vừa xinh đẹp vừa sống sang chảnh khiến cư dân mạng ngưỡng mộ

Nuôi dạy con 16/11/2022 07:01

Không dựa vào sự nổi tiếng của bố Đàm Vĩnh Hưng nhưng Huỳnh Như cũng có những thành công nhất định khiến Đàm Vĩnh Hưng phải tự hào.

Đàm Vĩnh Hưng là nam ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, vì thế nên cuộc sống đời tư của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng rất được mọi người quan tâm. Thời gian gần đây nhất, Đàm Vĩnh Hứng chính thức công khai cậu con trai ruột Polo nhận được nhiều lời khen ngợi bởi cậu nhóc khôi ngô, tuấn tú và rất giống bố. Trước đó, Mr Đàm chỉ thường xuyên nhắc đến 2 người con nuôi cùng huyết thống là cu Tin và Huỳnh Như. Được biết 2 bé chính là con của em gái ruột Đàm Vĩnh Hưng - Huỳnh Minh Hạnh. 

Con gái Đàm Vĩnh Hưng 24 tuổi làm bà chủ, vừa xinh đẹp vừa sống sang chảnh khiến cư dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh 1

Mới đây ông bố 3 con hào hứng khoe những hình ảnh chúc mừng sinh nhật tuổi 24 của Huỳnh Như. Anh gửi lời chúc mừng tới con gái: "Happy birthday bé Huỳnh Như! Thương chúc con gái yêu quý của ba lúc nào cũng mạnh khoẻ, thật nhìu may mắn, nhìu bình an, nhìu niềm vui, nhìu hạnh phúc! Thương con, yêu con, quý con, cần con mãi mãi!".

Con gái Đàm Vĩnh Hưng 24 tuổi làm bà chủ, vừa xinh đẹp vừa sống sang chảnh khiến cư dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh 2

Con gái Đàm Vĩnh Hưng 24 tuổi làm bà chủ, vừa xinh đẹp vừa sống sang chảnh khiến cư dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Huỳnh Như đón sinh nhật tuổi 24.

Kèm theo đó là những hình ảnh xinh đẹp của con gái lớn Đàm Vĩnh Hưng chụp bên bố nuôi và em trai út Polo. Huỳnh Như được khen ngợi nhiều khi sở hữu nét đẹp dịu dàng, duyên dáng với mái tóc dài thướt tha chuẩn con gái Việt. Cô gái vẫn nụ cười tươi tắn tạo thiện cảm với mọi người và dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều ở tuổi 24. Được biết, Huỳnh Như được Đàm Vĩnh Hưng nhận nuôi từ khi mới chào đời và hết lòng yêu thương, cưng nựng. Thời điểm cô chào đời, bác Đàm Vĩnh Hưng chưa có con ruột nên anh nhận nuôi bé Huỳnh Như từ thuở lọt lòng.

Con gái Đàm Vĩnh Hưng 24 tuổi làm bà chủ, vừa xinh đẹp vừa sống sang chảnh khiến cư dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh 4

Trên giấy khai sinh của Huỳnh Như cũng có tên Đàm Vĩnh Hưng là cha. “Em gái tôi sinh ra là đã sang tên cho tôi luôn rồi, giấy khai sinh tôi làm cha 2 bé. Tôi có cách dạy con riêng của mình, tôi chưa bao giờ chửi con, mạt sát con. Tôi thích làm bạn với con, nói chuyện với con theo cách văn minh nhất” - nam ca sĩ cho hay. Đặc biệt, nhiều người còn nhầm lẫn Huỳnh Như là con ruột của Đàm Vĩnh Hưng do sở hữu gương mặt "giống như lột" từ mắt, mũi, miệng... và những cử chỉ yêu thương của một người bố dành cho con. 

Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần tự hào khoe con gái trên trang cá nhân: “Con tôi rất ngoan, hiền lành, đạo đức, ý thức, lễ phép, học giỏi, viết chữ đẹp, không đua đòi, tình cảm, tự lập, khiêm nhường, thật thà, không ỷ lại vào sự nổi tiếng của ba. Dễ thương không mọi người”. Chính vì lẽ đó, ở tuổi 18, Huỳnh Như đã tự mở cửa hàng kinh doanh mà không cần đến sự giúp đỡ của bố. Chỉ đến hoàn thiện mọi thứ, Huỳnh Như mới báo tin để bố đến ủng hộ, tham quan.

Con gái Đàm Vĩnh Hưng 24 tuổi làm bà chủ, vừa xinh đẹp vừa sống sang chảnh khiến cư dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh 5

Là một người cha, Đàm Vĩnh Hưng luôn muốn giúp đỡ con gái của mình, chính vì thế khi thấy con trưởng thành, anh cảm thấy xúc động, nghẹn ngào nhưng cũng đầy tự hào về con gái. "Nếu ba lấy ra được niềm vui và lòng hãnh diện về con như lấy 1 cái bánh cái kẹo ra thì ba sẽ mở tung cả nhà máy bánh kẹo đó cho mọi người nhìn thấy. Ba cũng tự tập “cứng lòng” để cho con lao vào với cuộc đời để con sẽ vững vàng và bản lĩnh từng ngày từng giờ trên con đường đời của mình… Ba phải tự đấu tranh với mình dữ lắm và quyết định viết những dòng chữ này, ba chúc con sẽ thành công, suôn sẻ vui vẻ trong từng đơn hàng, những nụ cười và những cái nhìn nhau thật hạnh phúc ở mỗi cuối ngày sẽ luôn luôn theo các con suốt hành trình mà các con chọn… Ba đang khóc trên xe đây bé Như ơi, ba yêu con nhiều”, Đàm Vĩnh Hưng xúc động nói.

Con gái Đàm Vĩnh Hưng 24 tuổi làm bà chủ, vừa xinh đẹp vừa sống sang chảnh khiến cư dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh 6

Cũng nhờ giỏi giang, tháo vát và sự duyên dáng, công việc kinh doanh của Huỳnh Như ngày càng phát triển. Cô hiện đang có cuộc sống vô cùng tốt từ chính những đồng tiền mà cô kiếm ra được. Huỳnh Như sử dụng một phần vào cho cuộc sống của mình bằng việc chăm sóc bản thân xinh đẹp hơn, mua nhiều đồ hiệu và những chuyến du lịch sang chảnh.

Con gái Đàm Vĩnh Hưng 24 tuổi làm bà chủ, vừa xinh đẹp vừa sống sang chảnh khiến cư dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh 7

Con gái Đàm Vĩnh Hưng 24 tuổi làm bà chủ, vừa xinh đẹp vừa sống sang chảnh khiến cư dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh 8
Huỳnh Như ngày càng xinh đẹp và có cuộc sống sang chảnh.

Đặc biệt hơn, một phần kinh tế kiếm được Huỳnh Như trích ra để đi làm từ thiện, trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn, vất vả. "Người nhỏ làm việc nhỏ. Con xin dành tặng chút quà nhỏ cho các cô các chú với mong muốn những cảnh đời khó khăn sẽ được sưởi ấm bằng những món quà tuy nhỏ nhưng mà sẽ tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy hơi ấm tình người" - Huỳnh Như chia sẻ trong một lần cùng những người bạn của mình đi làm từ thiện.

Con gái Đàm Vĩnh Hưng 24 tuổi làm bà chủ, vừa xinh đẹp vừa sống sang chảnh khiến cư dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh 9

Con gái Đàm Vĩnh Hưng 24 tuổi làm bà chủ, vừa xinh đẹp vừa sống sang chảnh khiến cư dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh 10
Cô nàng không chỉ giỏi giang, xinh đẹp mà còn có tấm lòng nhân hậu.
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Từ khóa:   con gái Đàm Vĩnh Hưng Huỳnh Như Đàm Vĩnh Hưng

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