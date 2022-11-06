Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình cao gần 1m80 công khai yêu đồng giới khiến cộng đồng mạng “dậy sóng"

Mới đây, hai thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2020 đã quyết định công khai mối quan hệ tình cảm của họ, mối tình được chớm nở trong quá trình họ cùng tham dự cuộc thi. Đó là người đẹp Fabiola Valentin - Hoa hậu Hòa bình Puerto Rico 2020 và Mariana Varela - Hoa hậu Hòa bình Argentina 2020. Chia sẻ trên trang cá nhân, Fabiola Valentin viết: “Sau một thời gian giữ mối quan hệ riêng tư, chúng tôi quyết định công khai tình cảm vào ngày 28/10/2022. Đó là một ngày đặc biệt”.

Hai người đẹp còn chia sẻ hình ảnh nhẫn đính hôn.

Được biết, tại cuộc thi Miss Grand International 2020, người đẹp Argentina - Mariana Varela và người đẹp Puerto Rico - Fabiola Valentin đều là những thí sinh được đánh giá là tiềm năng, bằng chứng là đêm chung kết, hai đều được vào top 10. Được biết, Mariana Varela năm nay 26 tuổi, cao 1m8, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, là nhà hoạt động xã hội đấu tranh vì quyền bình đẳng giới. Còn Fabiola Valentin năm nay 24 tuổi, cao 1m78, cũng từng là sinh viên chuyên ngành báo chí đồng thời là một người mẫu nổi tiếng tại Puerto Rico. Cả hai từng là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc vương miện đắt giá của Miss Grand International cùng với Á hậu Ngọc Thảo của Việt Nam.