Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình cao gần 1m80 công khai yêu đồng giới khiến cộng đồng mạng “dậy sóng"

Nhịp sống trẻ 06/11/2022 13:13

Mới đây, hai Hoa hậu Hoà bình khiến cộng đồng mạng sốt “rần rần” khi công khai yêu nhau.

Mới đây, hai thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2020 đã quyết định công khai mối quan hệ tình cảm của họ, mối tình được chớm nở trong quá trình họ cùng tham dự cuộc thi. Đó là người đẹp Fabiola Valentin - Hoa hậu Hòa bình Puerto Rico 2020 và Mariana Varela - Hoa hậu Hòa bình Argentina 2020. Chia sẻ trên trang cá nhân, Fabiola Valentin viết: “Sau một thời gian giữ mối quan hệ riêng tư, chúng tôi quyết định công khai tình cảm vào ngày 28/10/2022. Đó là một ngày đặc biệt”. 

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình cao gần 1m80 công khai yêu đồng giới khiến cộng đồng mạng “dậy sóng' - Ảnh 1
Hai người đẹp còn chia sẻ hình ảnh nhẫn đính hôn.

Được biết, tại cuộc thi Miss Grand International 2020, người đẹp Argentina - Mariana Varela và người đẹp Puerto Rico - Fabiola Valentin đều là những thí sinh được đánh giá là tiềm năng, bằng chứng là đêm chung kết, hai đều được vào top 10. Được biết, Mariana Varela năm nay 26 tuổi, cao 1m8, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, là nhà hoạt động xã hội đấu tranh vì quyền bình đẳng giới. Còn Fabiola Valentin năm nay 24 tuổi, cao 1m78, cũng từng là sinh viên chuyên ngành báo chí đồng thời là một người mẫu nổi tiếng tại Puerto Rico. Cả hai từng là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc vương miện đắt giá của Miss Grand International cùng với Á hậu Ngọc Thảo của Việt Nam.

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình cao gần 1m80 công khai yêu đồng giới khiến cộng đồng mạng “dậy sóng' - Ảnh 2
Mariana Varela sở hữu vóc dáng nuột nà và tỷ lệ hình thể hoàn hảo giúp cô trở nên nổi bật vô cùng khi sải bước trên sân khấu.

 

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình cao gần 1m80 công khai yêu đồng giới khiến cộng đồng mạng “dậy sóng' - Ảnh 3
Fabiola Valentin là người mẫu nổi tiếng ở Puerto Rico, cô nàng luôn tự tin trong mỗi bước đi trên sân khấu.

Sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020, hai người đẹp thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch cùng nhau và cũng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ trên trang cá nhân. Việc hai mỹ nhân công bố yêu nhau nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bùng nổ, hai nàng hậu nhận được rất nhiều lời chúc phúc tốt đẹp từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình cao gần 1m80 công khai yêu đồng giới khiến cộng đồng mạng “dậy sóng' - Ảnh 4

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình cao gần 1m80 công khai yêu đồng giới khiến cộng đồng mạng “dậy sóng' - Ảnh 5

Sở hữu vóc dáng nuột nà không chút mỡ thừa cùng với phong cách hiện đại, gợi cảm và vô cùng nóng bỏng, cả hai người đẹp đều luôn được người hâm mộ chú ý và quan tâm mặc dù cuộc thi diễn ra đã lâu.

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình cao gần 1m80 công khai yêu đồng giới khiến cộng đồng mạng “dậy sóng' - Ảnh 6

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình cao gần 1m80 công khai yêu đồng giới khiến cộng đồng mạng “dậy sóng' - Ảnh 7
Cả hai không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh đi du lịch cùng nhau cực tình cảm.
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Từ khóa:   Fabiola Valentin Mariana Varela Hoa hậu Hoà bình Quốc tế yêu đương đồng giới

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