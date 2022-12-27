Con gái Elly Trần được mẹ cho “can thiệp” làm đẹp, trổ mã lớn phổng phao hoá thiên thần vạn người mê

Theo dõi hành trình trưởng thành của Cadie Mộc Trà, không ít mẹ bỉm sữa khen ngợi Elly Trần có cách chăm sóc và dạy dỗ con vô cùng khéo léo. Giờ đây, Cadie Mộc Trà đã lên 8 tuổi ngày càng xinh đẹp và ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Chính em cũng là người ở bên cạnh động viên mẹ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mỗi lần xuất hiện, Caide lại nhận về hàng loạt bình luận khen ngợi về ngoại hình xinh xắn, như bản sao của mẹ Elly.

Không chỉ nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng sau nhiều ồn ào về hôn nhân với chồng Tây, Elly Trần vốn cũng được nhiều người quan tâm khi có 2 người con lai vô cùng xinh xắn. Trong đó, cô con gái Cadie Mộc Trà có lẽ là nhân vật nhận được sự quan tâm chẳng thua mẹ khi từ nhỏ, cô nhóc được nhiều người ưu ái đặt cho danh hiệu "Em bé lai Tây xinh nhất Vbiz".

Mới đây, Elly Trần vừa chia sẻ khoảnh khắc dẫn con gái đi làm đẹp khiến nhiều người xuýt xoa. Sinh con gái là chỉ mong hai mẹ con có những giây phút như thế này, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau làm đẹp, chăm sóc bản thân.

Cụ thể, Cadie được mẹ đưa đến salon tóc để “tút tát” lại mái tóc của mình tại salon. Nhóc tỳ được gội đầu và chăm sóc tóc kỹ càng. Nhìn hình ảnh con gái Elly Trần tựa nhẹ vào ghế để lộ ra mái tóc dài óng ả khiến ai nấy đều xuýt xoa. Dù vậy, người hâm mộ lại chú ý đến góc nghiêng cực phẩm của nhóc tỳ Cadie. Sở hữu chiếc mũi thanh tú, dù không quá cao nhưng rất cân đối cùng làn da trắng sứ.

Elly Trần cho con gái "tút tát" tại salon.

Bên dưới bình luận, có người phát hiện ra điểm khác lạ trong ngoại hình của Cadie. Theo đó, người này rất tinh tế khi nhớ kỹ rằng trước đây Cadie vốn sở hữu mái tóc hơi xoăn nhẹ chứ không quá thẳng như trong ảnh. Elly Trần cũng đã chia sẻ là do: "Kẹp ra đó e, nếu để khô bình thường thì dợn nhẹ". Elly cho biết tóc của con gái mình nếu để bình thường sẽ hơi xoăn nhẹ. Vì Cadie còn ít tuổi nên Elly Trần cũng không để con gái tạo kiểu tóc nhiều hay dùng hóa chất sẽ không tốt cho da đầu. Bình thường tóc cô bé hơi xoăn nhẹ nên được duỗi thẳng để dễ chăm sóc và nuôi tóc dài hơn.

Elly phản hồi bình luận của người hâm mộ về thay đổi nhỏ của Cadie.

Có thể thấy, không chỉ sở hữu ngoại hình vạn người mê, cô nhóc Cadie sở hữu mái tóc khá đẹp. Vừa thừa hưởng "gen trội" tóc đẹp từ mẹ Elly, Cadie lại mang nét lai khi màu tóc của cô nhóc không đen mà có màu nâu sáng. Bà mẹ 2 con Elly Trần cũng rất thích cho con để tóc dài thướt tha để tạo nhiều kiểu tóc "điệu đà".

Mái tóc của Cadie được "biến hoá" vô cùng đa dạng với nhiều phong cách khác nhau.

Gần đây, bà mẹ 2 con còn khiến cõi mạng chao đảo khi cùng dắt con gái cưng đi làm. Đáng nói, ái nữ Elly Trần cũng được trang điểm làm tóc chỉn chu hệt mẹ. Elly Trần uốn tóc xoăn xù nên Cadie cũng được tạo kiểu hệt mẹ. Trông 2 mẹ con hệt như bản sao.

Cadie rất tích cực đi làm cùng mẹ.

Hiện tại dù mới 8 tuổi nhưng Cadie đã cao lớn phổng phao hơn các bạn cùng trang lứa. Cô bé cũng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và luôn động viên mẹ.