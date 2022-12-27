Không thua kém chị cả Lọ Lem, con gái út nhà Quyền Linh ngày càng trổ sắc xinh đẹp như Hoa hậu, chiếm luôn spotlight của chị gái

Càng lớn, Thảo Ngọc - con gái út của Quyền Linh càng xinh xắn không kém chị hai Thảo Linh.

Quyền Linh có hai cô con gái là Thảo Linh (Lọ Lem) và Hạt Dẻ (Thảo Ngọc). Được biết, Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2005; Hạt Dẻ tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008 và có chiều cao 1m68. Hai cô con gái xinh đẹp của MC Quyền Linh luôn trở thành tâm điểm mọi sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Nếu như cô cả Thảo Linh thường được khen có nhan sắc như Hoa hậu dù mới 17 tuổi thì cô út Thảo Ngọc cũng càng ngày càng "trổ mã", ngoại hình xinh đẹp không kém chị gái. Cô nàng càng ngày càng đẹp rực rỡ và tỏa sáng chẳng kém cạnh chị gái được xem là nữ thần học đường thế hệ mới với vẻ đẹp tinh khôi.

Hạt Dẻ gây ấn tượng với nét đẹp dịu dàng, trong trẻo. Hai cô con gái nhà Quyền Linh được đánh giá là mỹ nhân thế hệ mới nếu tham gia hoạt động giải trí. Gương mặt hài hoà, bừng sáng ở độ tuổi thanh xuân giúp cho hai cô bé trở thành tâm điểm mọi sự chú ý mỗi khi bố mẹ đăng ảnh hay cùng xuất hiện với gia đình tại các sự kiện đình đám trong làng giải trí. Hai chị em được nhận xét càng lớn càng xinh đẹp và ngọt ngào cũng như rất ra dáng thiếu nữ. Mới đây, Thảo Ngọc đăng lên trang cá nhân loạt ảnh đời thường, với phong cách tiểu thư điệu đà, nữ tính, con gái út nhà Quyền Linh nhận được nhiều lời khen ngợi. Hạt Dẻ có khuôn mặt tròn, đôi mắt đen luôn rạng rỡ và đặc biệt sở hữu má lúm đồng tiền khiến ai nhìn vào cũng có thiện cảm. Gương mặt bầu bĩnh nhưng các đường nét thì khá sắc sảo đã khiến cô nàng 14 tuổi trở nên thu hút.

Vẻ đẹp hiện đại với đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím hồng xinh và gương mặt đầy đặn giúp Hạt Dẻ ngọt ngào và toả sáng hơn trong những shoot ảnh. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh xắn, Thảo Ngọc còn có chiều cao ấn tượng 1m68 dù mới 14 tuổi. Trước đây, Thảo Ngọc được nhận xét mang nét đẹp cá tính, sắc sảo, năng động hơn chị gái Thảo Linh, nhưng gần đây cô bạn đã thử sức với phong cách ngọt ngào, nữ tính, điệu đà hơn. Nhiều khán giả nhận xét, trong tương lai có thể con gái của Quyền Linh sẽ sở hữu nhan sắc và vóc dáng của một mỹ nhân Vbiz không thua kém chị gái Lọ Lem của mình. Nhiều người hâm mộ khuyến khích Quyền Linh cho con gái tham dự các cuộc thi sắc đẹp hay lấn sân vào showbiz, nhưng nam MC vẫn muốn các con chú tâm vào việc học trước tiên. Chia sẻ về ý kiến trên, Quyền Linh chia sẻ: "Tôi chỉ muốn con mình học giỏi, không bị áp lực bởi ánh đèn sân khấu, bởi showbiz có quá nhiều áp lực chứ không phải đơn giản. Tôi không muốn con bị áp lực như thế". Netizen tin rằng Hạt Dẻ cũng sẽ là một Hoa hậu nếu đăng kí ghi danh trong tương lai.

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