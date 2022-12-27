Sở hữu làn da đen nhất thế giới, “viên ngọc trai đen” Nyakim Gatwech thách thức mọi quy chuẩn về cái đẹp, trở thành siêu mẫu đắt giá bậc nhất

Sở hữu làn da “đen như than” dù giúp người đẹp Nam Sudan trở nên nổi bật giữa làng mẫu. Tuy nhiên, trước đây, cũng chính vì màu da quá đỗi đặc biệt này mà cô từng phải hứng chịu sự lăng mạ từ những người xung quanh. Thậm chí khi đã là một người mẫu thành công, cô vẫn bị phân biệt bởi màu da của mình. Một lần, tài xế Uber hỏi: "Nếu được cho 10.000 USD, cô có tẩy trắng da không?".

Nyakim Gatwech , một cô gái 29 tuổi, đến từ Nam Sudan. Cô được mệnh danh là "Nữ hoàng bóng đêm" hay "Viên kim cương đen" bởi làn da đen hiếm có của mình. Tờ Bored Panda cho biết, hiện nay, Nyakim đang hoạt động trong làng người mẫu tại Minneapolis, Minnesota, Mỹ. Mặc dù còn trẻ nhưng cô đã gặt hái được khá nhiều thành công trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Nyakim chỉ cười và hỏi người tài xế tại sao lại gợi ý như vậy. Anh ta nói màu da sáng hơn sẽ giúp cô có cuộc sống dễ dàng hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, nhiều cơ hội việc làm hơn. Cô trả lời rằng: "Tẩy da có thể mang lại cuộc sống dễ dàng hơn nhưng tôi lại muốn đi trên con đường khó khăn". "Bạn sẽ không thể biết được những câu nói mà người ta thường nhận xét về làn da của tôi đâu. Nhưng điều đó không hề khiến tôi bị tổn thương", cô nói.

Người đẹp luôn tự hào về làn da của mình, theo cô, đó là biểu hiện của một sức mạnh phi thường. Nyakim Gatwech tự hào chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Làn da sôcôla của tôi rất đẹp. Đó là những gì tôi thể hiện… Một đất nước của những chiến binh".

Luôn luôn chịu áp lực từ người xung quanh là vậy nhưng Nyakim vẫn quyết tâm gạt bỏ đi những lời đàm tiếu ấy để có thể đạt được mục đích cũng như sống đúng với đam mê của mình. Tưởng chừng như cô gái ấy đã bỏ cuộc không thể theo đuổi ước mơ trở thành một người mẫu nhưng bằng thực lực, sự cố gắng và ý chí của mình, cô trở thành một siêu mẫu. Sở hữu làn da đặc biệt cùng vóc dáng quyến rũ, thần thái đỉnh cao, Nyakim nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý trong ngành mẫu.

Nyakim Gatwech có những bước tiến lớn về cuộc sống và sự nghiệp trong thời gian gần đây.

Người đẹp gốc Nam Sudan gắn với hình tượng quyến rũ khi sở hữu đường cong nóng bỏng, 3 vòng săn chắc. Sở hữu vóc dáng nổi trội, với Nyakim việc diện các bộ đồ thời trang đa dạng phong cách cũng không làm khó được cô siêu mẫu này. Cô nàng luôn cho thấy thần thái hết sức thu hút, sang chảnh và chuyên nghiệp.

Nyakim Gatwech gắn hình tượng quyến rũ khi sở hữu đường cong nóng bỏng, 3 vòng săn chắc.

Với ngoại hình đặc biệt cũng sự phấn đấu bền bỉ khẳng định bản thân của mình, "viên ngọc trai đen" đã thành công khi tạo ra một chuẩn mực mới về cái đẹp. Điều quan trọng nhất không phải là vẻ đẹp của bạn phải đi theo số đông mà nằm ở chính sự tự tin và yêu thương bản thân của chính bạn. Nyakim Gatwech đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn phụ nữ trên thế giới về cách chấp nhận và yêu thương bản thân mình.