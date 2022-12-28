Hot TikToker Việt gây bão Trung Quốc với video 60 triệu view, vừa xinh đẹp vừa sở hữu body “rực lửa”

Bóng hồng Quỳnh Thi hiện đang là TikToker được yêu thích và được mọi người thường xuyên theo dõi. Không chỉ gây chú ý bởi những video “bắt trend” cực đỉnh, cô nàng còn khiến mọi người trầm trồ vì sắc vóc rực lửa.

Mới đây, một đoạn clip theo trend "biến hình" - Made You Look trên Tiktok của một cô gái Việt đã nhận về 60 triệu lượt xem và lan tỏa khắp toàn cầu. Điều gây ngạc nhiên hơn chính là mạng xã hội Douyin của Trung Quốc cũng đã đăng tải thông tin về cô gái này và chỉ sau một đêm, cái tên Quỳnh Thi trở nên nổi tiếng khắp cõi mạng. Video của Quỳnh Thi hiện thu về hơn 50,2 triệu lượt xem cùng 7,3 triệu lượt yêu thích trên TikTok. Quỳnh Thi là người dẫn đầu trào lưu biến hình "Made you look". Trên nền tảng Douyin, thông tin về Quỳnh Thi được chia sẻ rộng rãi. Netizen xứ Trung vô cùng bất ngờ trước độ đầu tư của các Hot TikToker Việt Nam trong xu hướng này. Sau Quỳnh Thi, nhiều video khác được chuẩn bị chỉn chu và hoành tráng hơn nhưng hiệu ứng cô nàng tạo ra vẫn khủng nhất. Biểu cảm đa dạng, linh hoạt, tạo hình nịnh mắt và nhan sắc tươi mới của Quỳnh Thi nhận về cơn mưa lời khen của cư dân mạng quốc tế.

Được biết, Quỳnh Thi tên đầy đủ là Nguyễn Thiên Quỳnh Thi, sinh năm 1998, tại TP.HCM sở hữu gương mặt xinh, dáng gợi cảm. Cô nàng được biết đến với vai trò là Beauty Blogger đình đám trên mạng xã hội với nhiều clip make up triệu view. Dù không tham gia showbiz, cô nàng vẫn sở hữu lượng người theo dõi "khủng". Một phần là bởi sự đối lập giữa nhan sắc trong trẻo và hình thể quyến rũ hết cỡ của 9X. Quỳnh Thi sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng với vóc dáng nóng bỏng. Làn da trắng đều màu và đặc biệt là da mặt căng bóng là ưu điểm lớn của Quỳnh Thi. Và là một beauty blogger, chắc hắn cô nàng cũng phải chăm chút làn da rất kỹ lưỡng để đạt được phong độ ấn tượng cỡ này.

Theo Quỳnh Thi chia sẻ, routine chăm sóc da của cô gồm rất nhiều gạch đầu dòng. Tuy nhiên, quan trọng nhất là cô nàng không lau mặt bằng khăn tắm mà dùng bông tẩy trang để tẩy sạch hoàn toàn bụi bẩn và lớp make up, sau đó lấy tiếp bông tẩy trang thấm toner và lau nhẹ nhàng lên mặt. Tuy nhiên, không dừng lại ở visual tươi trẻ hay làn da căng bóng, Quỳnh Thi còn sở hữu hình thể rất ra gì và này nọ. Cứ mỗi khi khoe ảnh ăn diện gợi cảm, 9X lại khiến cõi mạng "đứng ngồi không yên". Mặc dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m58 nhưng nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, Quỳnh Thi vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Không theo chuẩn"mình hạc xương mai", nàng Beauty Blogger 9X nổi bật với vóc dáng quyến rũ, vòng nào ra vòng nấy ấn tượng. Đặc biệt, nhờ khéo léo ăn mặc và khung xương đẹp, Quỳnh Thi tự tin chưng diện nhiều thiết kế "thách thức". Vòng một đẫy đà được cô nàng khoe khéo khi kết thân cùng nhiều loại váy áo cắt xẻ táo bạo. Body chuẩn chỉnh và tràn đầy sức sống của cô nàng khiến nhiều chị em phải trầm trồ. Với phong độ vóc dáng này, nhiều người cho rằng hẳn là Quỳnh Thi cũng phải rất chăm chút cho khoản ngoại hình rất kỹ lưỡng. Được biết, để giữ được vóc dáng cân đối, Quỳnh Thi không lựa chọn cách nhịn ăn hay uống thuốc giảm cân. Cô vẫn ăn uống bình thường nhưng chỉ ăn cho hết đói chứ không ăn cho no. Bữa ăn của cô thường hạn chế ăn mặn bởi việc ăn quá nhiều muối sẽ gây ra nhiều hậu quả khôn lường với sức khỏe lẫn vóc dáng.

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