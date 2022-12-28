Tài không đợi tuổi: ái nữ nhà siêu mẫu Thuý Hạnh mới 14 tuổi đã biết trang điểm thuần thục, tự thiết kế váy

Sao Việt 28/12/2022 07:13

Suti hiện đã có khả năng makeup điêu luyện khi có thể trang điểm thuần thục cho chị gái Suli của mình.

Là một fan cứng của “Bố ơi mình đi đâu thế”, khán giả không thể quên loạt khoảnh khắc đáng yêu hết nấc của con gái nhạc sĩ Anh Khang và siêu mẫu Thúy Hạnh. Từ một cô bé có phần nũng nịu và "mèo nheo" khi liên tục khóc quấy bố, Suti ra dáng thiếu nữ ở tuổi 14, không chỉ sở hữu chân dài chuẩn người mẫu mà còn tập tành trang điểm cho chị khiến mẹ vô cùng yên lòng.

Tài không đợi tuổi: ái nữ nhà siêu mẫu Thuý Hạnh mới 14 tuổi đã biết trang điểm thuần thục, tự thiết kế váy - Ảnh 1
Suti để lại ấn tượng với hình ảnh một em bé mũm mĩm đáng yêu nhưng lại hay khóc nhè trong “Bố ơi mình đi đâu thế”

Cô nàng được dự đoán sẽ sớm nối nghiệp mẹ khi vừa có năng khiếu về thời trang lẫn làm đẹp. Tài không đợi tuổi, Suti hiện đã có khả năng makeup điêu luyện khi có thể trang điểm thuần thục cho chị gái Suli của mình. Khoảnh khắc này được bà mẹ 2 con Thúy Hạnh ghi lại và đăng tải lên trang cá nhân. 

Siêu mẫu Hà Thành tự hào chia sẻ khoảnh khắc ái nữ của mình đã sớm bộc lộ tiềm năng. Cô hàng hứng chia sẻ: "Các nàng tự make up cho nhau thế này thì mình đỡ tốn tiền mỗi lần cần trang điểm đi công việc". Hơn thế nữa, khi nhìn thấy sự chăm sóc lẫn nhau của hai bé, chắc hẳn Thúy Hạnh và ông xã có thể yên tâm.

Tài không đợi tuổi: ái nữ nhà siêu mẫu Thuý Hạnh mới 14 tuổi đã biết trang điểm thuần thục, tự thiết kế váy - Ảnh 2

Có thể thấy, dù mới 14 tuổi nhưng Suti đã khá thành thục những bước trang điểm. Từ những bước cơ bản như đánh nền, highlight đến đánh mắt, viền mí dưới,... cô công chúa nhỏ không bỏ qua bất kì bước nào.

Bên dưới phần bình luận người hâm mộ để lại mưa lời khen về năng khiếu làm đẹp của con gái út nhà Thúy Hạnh. Nhiều người cũng không khỏi xuýt xoa khi cả 2 cô bé đều có góc nghiêng "thần thánh" quá đẹp. Suli và Suti đều thừa hưởng chiếc mũi cao, thanh tú từ mẹ.Tài không đợi tuổi: ái nữ nhà siêu mẫu Thuý Hạnh mới 14 tuổi đã biết trang điểm thuần thục, tự thiết kế váy - Ảnh 3

Có thể thấy, dù mới bước vào độ tuổi dậy thì nhưng 2 cô con gái của nhạc sĩ Minh Khang khiến nhiều người bất ngờ với nhan sắc trổ mã xinh đẹp. Đặc biệt là cô con gái út Suti. Cô bé gần như "lấn át" chị gái về cả chiều cao lẫn ngoại hình. Mới 14 tuổi nhưng Suti cao vượt ngưỡng 1m63. Không những thế, cô bạn cũng thừa hưởng từ mẹ những đường nét xinh đẹp cùng những tiềm năng về thời trang và làm đẹp. Cũng chính vì vậy mà Suti được dự đoán sẽ sớm "vượt mặt" mẹ trong tương lai. 

Tài không đợi tuổi: ái nữ nhà siêu mẫu Thuý Hạnh mới 14 tuổi đã biết trang điểm thuần thục, tự thiết kế váy - Ảnh 4

Tài không đợi tuổi: ái nữ nhà siêu mẫu Thuý Hạnh mới 14 tuổi đã biết trang điểm thuần thục, tự thiết kế váy - Ảnh 5
Cả hai sở hữu chiều cao khá ấn tượng dù chỉ mới cấp 2.

Được biết, không chỉ thừa hưởng gen siêu mẫu từ mẹ, nhân tố giúp chị em nhà Suli và Suti đạt chiều cao ấn tượng là nhờ vào việc vận động thường xuyên. Ngay từ nhỏ, 2 chị em đã được bố mẹ cho luyện tập môn thể thao "nhà giàu". 2 ái nữ nhà Minh Khang còn được mẹ xây dựng chế độ ăn uống khoa học, Thúy Hạnh cho biết Suli và Suti hiện đều theo chế độ eat-clean cùng mẹ. Có lẽ nhờ vậy mà không chỉ có vóc dáng thon gọn, cả hai đều sở hữu làn da trắng mịn, không khuyết điểm dù đang ở độ tuổi dậy thì. 

Tài không đợi tuổi: ái nữ nhà siêu mẫu Thuý Hạnh mới 14 tuổi đã biết trang điểm thuần thục, tự thiết kế váy - Ảnh 6

Tài không đợi tuổi: ái nữ nhà siêu mẫu Thuý Hạnh mới 14 tuổi đã biết trang điểm thuần thục, tự thiết kế váy - Ảnh 7
Suli và Suti đều sở hữu vóc dáng thon gọn, làn da trắng mịn không khuyết điểm

Có mẹ hoạt động trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, Suli và Suti cũng được "làm điệu". Những lần xuất hiện trong những sự kiện cùng bố mẹ, 2 cô công chúa đều được lựa chọn trang phục chỉn chu cùng những layout makeup kỹ lưỡng nhưng vẫn rất phù hợp với lứa tuổi. Có lẽ cũng nhờ tiếp xúc với những công cụ làm đẹp từ sớm nên Suti đã có thể tự makeup cho mình và chị gái thuần thục. 

Tài không đợi tuổi: ái nữ nhà siêu mẫu Thuý Hạnh mới 14 tuổi đã biết trang điểm thuần thục, tự thiết kế váy - Ảnh 8
Suti tự mình thiết kế một bộ váy để tham dự một sự kiện ở trường.

Đặc biệt, so với chị gái, Suti có phần nhỉnh hơn về thiên hướng làm nghệ thuật khi cô bạn đã sớm định hình phong cách. Suti bộc lộ gu thẩm mỹ đặc biệt, thậm chí còn tự mình thiết kế một bộ váy để tham dự một sự kiện ở trường. Với tài năng và nhan sắc như hiện tại, nhiều người cũng dự đoán Suti sẽ sớm trở thành một mỹ nhân trong tương lai nếu tham gia hoạt động trong làng giải trí.

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