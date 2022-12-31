Tình bạn đẹp giữa Tăng Thanh Hà - Thân Thuý Hà: thân thiết, gắn bó hơn 15 năm, mỗi lần hội ngộ là bùng nổ visual “khuynh đảo” cộng đồng mạng

Mới đây, Thân Thúy Hà vừa đăng tải những hình ảnh mới nhất về cuộc hội ngộ của mình cùng hội bạn thân nhân dịp Giáng Sinh. Và Tăng Thanh Hà là một trong những thành viên không thể vắng mặt mỗi dịp đặc biệt với người bạn thân cùng tên. Và cả hai lại tiếp tục khiến nhiều fan trầm trồ về nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian của mình.

Cùng xuất thân từ vùng đất miền Tây sông nước - Tiền Giang, hai người đẹp tên Hà đều từng là những ngọc nữ "khuynh đảo" làng điện ảnh Việt. Không những thế, cả 2 cũng có nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp dù đều đã làm mẹ và bước vào độ tuổi U40 - 50.

Cả hai nữ diễn viên xuất hiện cùng nhau trong những bộ trang phục đơn giản. Trong khi Thân Thúy Hà diện cho mình áo sơ mi gọn gàng thì Tăng Thanh Hà lại chọn chiếc váy rộng rãi trong lần xuất hiện này. Đây không phải là lần đầu nữ diễn viên “Bỗng dưng muốn khóc” xuất hiện cùng với người bạn thân với chiếc váy đơn giản thoải mái. Tuy ăn mặc giản dị nhưng cả hai không thể nào ngăn được sự bùng nổ visual theo năm tháng.

Cư dân mạng dành nhiều lời khen về sự trẻ đẹp của cặp bạn thân. Tăng Thanh Hà hiện ở tuổi 36 và làm mẹ 3 con những sở hữu sắc vóc vạn người mê, trong khi đó, bà mẹ đơn thân Thân Thuý Hà đã bước sang tuổi 44 nhưng vẫn giữ phong độ nhan sắc chẳng kém đàn em. Dù để mặt mộc cũng không thể làm giảm đi độ tỏa sáng của Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà khi đứng chung khung hình.

Đặc biệt, nếu so sánh với hình ảnh thời cả 2 con trẻ, dễ dàng thấy rằng hai nàng ngọc nữ màn ảnh chẳng khác xưa là mấy. Kể từ khi bắt đầu thân thiết với nhau, đến nay đã được gần 20 năm, Thân Thuý Hà và Tăng Thanh Hà đều giữ được nhan sắc trẻ trung và đặc biệt là làn da căng mịn, rất ít khuyết điểm.

Nhan sắc của cặp bạn thân không hề lu mờ theo thời gian.

Đến thời điểm hiện tại, cặp bạn thân này đều đã là mẹ bỉm sữa, trải qua 2-3 lần sinh con nhưng từ sắc vóc cho đến diện mạo, ai cũng trẻ trung, tươi tắn. Sau khi có em bé, Thân Thuý Hà từng có thời điểm tăng cân nhẹ nhưng sau đó, nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhờ chăm chỉ tập luyện và có chế độ ăn lành mạnh, toàn rau xanh. Nên dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng cô vẫn sở hữu vóc dáng vạn người mê, cùng làn da trắng hồng, căng bóng không tì vết. Thậm chí, cô còn sẵn sàng để mặt mộc, chụp hình zoom cận cảnh, mà vẫn không thể soi ra dấu hiệu lão hoá nào.

Trong khoảnh khắc để mặt mộc giản dị, 2 mỹ nhân gốc Tiền Giang khiến nhiều người trầm trồ với làn da gần như không tì vết.

Có thể thấy, cả Tăng Thanh Hà và Thân Thuý Hà không chỉ có những sở thích giống nhau mà còn có một điểm chung là luôn biết cách chăm sóc ngoại hình, đặc biệt là làn da của mình. Đó là lý do tại sao cả 2 luôn sở hữu làn da mịn màng, ít khuyết điểm.

Cùng tìm hiểu một vài bí quyết giữ gìn làn da đầy mịn màng, tươi trẻ của 2 nàng “ngọc nữ” này nhé!

Bí quyết làm đẹp của Thân Thuý Hà

Với Thân Thuý Hà, nói về chăm sóc, giữ da thì bà mẹ đơn thân cho biết yếu tố quan trọng hàng đầu vẫn là chế độ dinh dưỡng. Vì theo cô, dù các loại mỹ phẩm có tốt đến đâu đi chăng nữa nhưng chế độ dinh dưỡng không hợp lý thì cũng không thể có làn da đẹp được. Để chăm sóc cho da mặt vào ban đêm, cô chọn cách rửa mặt sạch bằng nước ấm, sau đó dùng kem giữ ẩm thoa đều lên mặt trước khi đi ngủ để đảm bảo da không bị khô, thiếu nước. Nhờ duy trì thói quen ăn uống cùng sinh hoạt khoa học, Thân Thuý Hà giữ được làn da trắng mịn ở độ tuổi U50.

Đặc biệt, Thân Thuý Hà rèn cho mình thói quen tốt là ăn nhiều rau quả, uống nhiều nước và mỗi ngày đều uống một ly nước ép trái cây. Khẩu phần ăn mỗi ngày của cô chủ yếu bao gồm cá, rau các loại và nước ép trái cây như: cà rốt, bưởi, cà chua, dâu tránh ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ, thực phẩm dạng nướng vì những món này làm cơ thể khó tiêu hóa và da cũng bị ảnh hưởng xấu. Người đẹp Tiền Giang cũng cố gắng không thức khuya vì giấc ngủ có ảnh hưởng nhiều đến sắc đẹp và làn da của phụ nữ.

Bí quyết dưỡng da của Tăng Thanh Hà

Nếu theo dõi Tăng Thanh Hà thường xuyên, có thể dễ dàng nhận ra việc giữ gìn một làn da trẻ đẹp của Tăng Thanh Hà chủ yếu là nhờ cô luôn có chế độ ăn uống cùng sinh hoạt khoa học. Tăng Thanh Hà thường theo chế độ ăn uống rất healthy với những khẩu phần nhiều rau củ và trái cây, người đẹp cũng tự trồng các loại rau quả tại nhà để dùng.

Tăng Thanh Hà cũng duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh khi đi ngủ sớm và thường dậy sớm lúc 5 giờ sáng để tập yoga. Bên cạnh đó, bà mẹ 3 con cũng có một thói quen ăn uống rất tốt đó là thường dùng các loại sữa hạt tự làm. Chúng giúp vừa có tác dụng giảm cân, giữ dáng vừa giúp làn da luôn trong trạng thái căng mịn, hồng hào.

Đối với các dòng sản phẩm chăm sóc da, người đẹp ưu tiên chọn những sản phẩm có thành phần thuần tự nhiên, organic. Những sản phẩm organic có thành phần chủ yếu là dược mỹ phẩm, rất lành tính, an toàn cho cả làn da nhạy cảm. Các sản phẩm Hà Tăng thường sử dụng là dầu jojoba, vitamin E và dầu nụ tầm xuân. Đây đều là những thành phần dưỡng ẩm và chống lão hóa da rất hữu hiệu.