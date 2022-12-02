Cuộc sống vợ chồng son của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang: Cô dâu mới có tin vui? phu quân áp lực khi làm chồng Hoa hậu

Ngày 23/10 vừa qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang tổ chức đám cưới, chính thức về chung nhà sau 2 năm hẹn hò.

Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang trong chuyến đi Thái Lan hưởng tuần trăng mật. Có thể thấy, sau hôn lễ, cả hai thoải mái công khai tình cảm trên mạng xã hội. Anh chàng còn rũ bỏ hình ảnh doanh nhân, chiều chuộng nàng hậu hết cỡ khi cùng Mỹ Linh thực hiện những clip Tik Tok.

Kể từ sau khi làm dâu hào môn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu có sự tham gia của CLB bóng đá Hà Nội - đội bóng doanh nhân Đỗ Vinh Quang giữ chức chủ tịch. Gần đây nhất, cô có mặt tại SVĐ Hàng Đẫy trong ngày đội bóng thủ đô nâng chức vô địch Cúp Quốc gia 2022. Trước đó, cô cũng xuất hiện chung vui trong ngày CLB bóng đá Hà Nội nhận danh hiệu vô địch V-league.

Nàng hậu luôn xuất hiện chung vui trong ngày CLB của ông xã vô địch.

Mỗi lần xuất hiện trên sân bóng, Đỗ Mỹ Linh đều ghi điểm với trang phục giản dị, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn xinh đẹp hút hồn. Mới đây nhất, khi Đỗ Mỹ Linh đến sân để theo dõi CLB bóng đá Hà Nội tham dự trận Chung kết Cúp quốc gia 2022 thì mọi người đã nhận thấy vóc dáng của nàng hậu có phần là lạ. Trong một số bức ảnh chụp nghiêng, vòng 2 của Đỗ Mỹ Linh nhô lên khá rõ giống như đang có tin vui. Trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều lời khẳng định nàng hậu đang mang thai 4 tháng. Trước loạt tin đồn này, Đỗ Mỹ Linh không trả lời trực tiếp mà chỉ thả nhẹ tấm ảnh cô đang dẫn chương trình thể thao trên truyền hình và khoe khéo thân hình thon thả trong bộ váy chiết eo.

Về phía Đỗ Vinh Quang, khi được hỏi về việc "có áp lực" khi là con trai bầu Hiển, Đỗ Vinh Quang bật cười cho biết ngoài điều đó, anh còn "áp lực" khi là "chồng của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh".

"Khi là con của một người cha, người mẹ có địa vị, danh tiếng trong xã hội luôn có áp lực. Cái tên của mình khi nhắc tới, sẽ được bị đặt sau cái chức danh của bậc sinh thành. Ví dụ như tôi luôn được gọi là con của bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang.

Vì thế, trong cuộc sống, công việc, tôi luôn phải suy nghĩ để cư xử, hành động đúng với tính cách, nhưng không thể để ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng mà bố tôi và gia đình đã gây dựng trong 40 năm qua. Nói đơn giản, nhưng làm rất khó. Trong xã hội có nhiều góc cạnh, mỗi người lại có tính cách riêng, tôi rất may mắn được bố mẹ kèm cặp, theo sát nên cũng chưa từng “lạc lối”.

Hiện tại tôi có thêm một chức danh mới nữa là “chồng của Hoa hậu” nên càng áp lực. Tôi sẵn sàng đón nhận những áp lực, bởi nó là động lực trong cuộc sống. Tôi coi như đó là may mắn của mình, đâu phải ai cũng có niềm vinh dự đó đâu" - Vinh Quang chia sẻ.