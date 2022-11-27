Hoa hậu Mai Phương gây sốt cộng đồng mạng khi thông báo đã lên chức "làm mẹ" ở tuổi 24, lộ mặt mộc xứng danh "thần tiên tỷ tỷ"

Vừa qua, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương làm mạng xã hội như bùng nổ khi công khai có con ở tuổi 24 ngay trong nhiệm kỳ hoa hậu rực rỡ của cô. Thông tin lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt bởi nếu có con, việc mỹ nhân sinh năm 1999 đại cho Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp đình đám nhất thế giới là Miss World là không thể. Tuy nhiên, được biết, đây là cô bé được Mai Phương nhận làm con nuôi vì cô bé bị mất bố do đại dịch Covid-19. Vì quá thương cho hoàn cảnh của bé, nên nàng hậu mới đưa ra quyết định nhận cô bé làm con gái nuôi.

Nàng hậu chia sẻ thêm: "Sáng nay, Phương đến nhận bảo trợ bé Tường An ở Bình Dương (gia đình bị mất cha do Covid, chỉ còn mẹ và hai anh chị em nhỏ tuổi", "Vậy là Mai Phương chính thức có con nuôi rồi nhé. Thuở sinh viên, lúc đi làm thiện nguyện tui cũng lóe lên suy nghĩ sau này sẽ nhận nuôi trẻ mồ côi, khổ nỗi lúc đó điều kiện chưa cho phép. Thật hạnh phúc khi bây giờ mình đã làm được. Chỉ mong bé luôn khỏe mạnh và lớn lên ngoan thôi".

Bên cạnh đó, nhan sắc đời thường mộc mạc của cô trong những bức ảnh đi nhận con nuôi cũng làm dân tình trầm trồ. Netizen đều cho rằng Mai Phương là một trong những nàng hậu có tấm lòng nhân ái lẫn sắc đẹp toả sáng bên ngoài.

Trước đó, Mai Phương còn gây xúc động khi quyết định đấu giá chiếc vương miện của mình với số tiền 3 tỷ đồng với mục đích quyên góp tiền giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em. Với vẻ đẹp tài sắc vẹn toàn lại còn có những dự án nhân ái đầy ý nghĩa, mỹ nhân 9X được xem là một ứng viên mạnh nhất nhì tại đấu trường Miss World sắp tới.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương 24 tuổi, cao 1,7 mét, số đo ba vòng 82-63-92 cm. Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Đồng Nai năm 2018, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài nhan sắc, cô còn có nền tảng học vấn tốt. Cô tốt nghiệp ngành Tiếng Anh thương mại, Đại học Đồng Nai, hiện theo học Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP HCM, điểm IELTS 8.0.

Không chỉ đa tài và có thành tích học tập ấn tượng, Mai Phương được đánh giá là một trong những biểu tượng sắc đẹp có gương mặt tiệm cận tỷ lệ vàng khiến khán giả càng tấm tắc khen ngợi nàng hậu sở hữu nhan sắc rất ngọt ngào, các đường nét đều rất thanh tú và nổi bật.

Nàng hậu sở hữu gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng.

Không dừng lại ở đó, cô nàng còn sở hữu gương mặt mộc hoàn mỹ nhất nhì làng hương sắc. Theo đó, khi không trang điểm, Mai Phương được đánh giá cao với làn da trắng, mịn màng. Nhờ gương mặt mộc đẹp và làn da mịn màng, nụ cười tươi tắn rạng ngời mà nàng hậu luôn "đốn tim" người hâm mộ.