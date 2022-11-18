Từ cô gái người Tày mờ nhạt, Đàm Thu Trang “lột xác” ngoạn mục như thế nào sau khi kết hôn với Cường Đô La?

Sao Việt 18/11/2022 16:08

Từ ngày kết hôn với Cường Đô La, cuộc sống của Đàm Thu Trang được netizen quan tâm nhiều hơn.

Đàm Thu Trang - bà xã đại gia Cường Đô La từng có khoảng thời gian tích cực hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, cô là một cái tên khá mờ nhạt trong làng giải trí

Từ cô gái người Tày mờ nhạt, Đàm Thu Trang “lột xác” ngoạn mục như thế nào sau khi kết hôn với Cường Đô La? - Ảnh 1

Từ cô gái người Tày mờ nhạt, Đàm Thu Trang “lột xác” ngoạn mục như thế nào sau khi kết hôn với Cường Đô La? - Ảnh 2

Dù cô từng có nhiều giải thưởng quan trọng tại các cuộc thi sắc đẹp như: Miss Teen 2008, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010, Top 6 Vietnam's Next Top Model 2010... Sau một thời gian làm người mẫu, Thu Trang chuyển sang làm ca sĩ. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm, song các ca khúc của người đẹp họ Đàm không tạo được hiệu ứng mạnh, nhanh chóng chìm vào quên lãng. Năm 2014, Thu Trang dần rút khỏi showbiz, ít tham gia sự kiện.

Từ cô gái người Tày mờ nhạt, Đàm Thu Trang “lột xác” ngoạn mục như thế nào sau khi kết hôn với Cường Đô La? - Ảnh 3

Từ cô gái người Tày mờ nhạt, Đàm Thu Trang “lột xác” ngoạn mục như thế nào sau khi kết hôn với Cường Đô La? - Ảnh 4
Cô nàng từng tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ nhưng không gây được tiếng vang.

Nhưng vào năm 2017, chỉ sau khi công khai mối quan hệ và kết hôn với doanh nhân Cường Đô la thì Đàm Thu Trang mới được nhiều người quan tâm. Sau 2 năm, người đẹp lên xe hoa và tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn đến hiện tại. Bước chân vào gia đình hào môn, Đàm Thu Trang luôn ghi điểm trước mắt công chúng vì phong cách nhẹ nhàng, tao nhã chuẩn phu nhân. Cô chưa bao giờ dùng tình yêu với chồng để đánh bóng hay lót đường trở lại showbiz. Người đẹp cũng được khán giả yêu mến vì có lối sống kín đáo, không thị phi.

Từ cô gái người Tày mờ nhạt, Đàm Thu Trang “lột xác” ngoạn mục như thế nào sau khi kết hôn với Cường Đô La? - Ảnh 5

Đặc biệt, Đàm Thu Trang được khen ngợi bởi cách cư xử vô cùng tinh tế dành cho con trai riêng của Cường Đô La. Sau khi Suchin - con gái cặp đôi chào đời vào tháng 8/2020, Đàm Thu Trang dành toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và tập trung cho công việc kinh doanh. Cặp đôi cùng nhau phát triển công ty, mở rộng hệ thống lớn hơn nhiều lần với chuỗi nhà hàng ẩm thực ở TP.HCM và Vũng Tàu.

Từ cô gái người Tày mờ nhạt, Đàm Thu Trang “lột xác” ngoạn mục như thế nào sau khi kết hôn với Cường Đô La? - Ảnh 6
Mỹ nhân người Tày được khen tinh tế trong mối quan hệ với con riêng của chồng.

Bên cạnh đó, phải công nhận rằng, so với trước đây, mỹ nhân người Tày này đã có sự thay đổi về thần thái và phong cách thời trang. Từ một cô nàng sến súa nay bà xã Cường Đô La đã sở hữu phong cách thời trang đẳng cấp và thời thượng. Cô nàng sau khi trải qua sinh nở vẫn giữ được thân hình cân đối, gọn gàng. Cô nàng đã trở thành một bà mẹ “bỉm sữa” và có một cuộc sống viên mãn bên đại gia phố núi.

Từ cô gái người Tày mờ nhạt, Đàm Thu Trang “lột xác” ngoạn mục như thế nào sau khi kết hôn với Cường Đô La? - Ảnh 7

Từ cô gái người Tày mờ nhạt, Đàm Thu Trang “lột xác” ngoạn mục như thế nào sau khi kết hôn với Cường Đô La? - Ảnh 8
Cô nàng hiện đang có cuộc sống sang chảnh, viên mãn bên đại gia phố núi.
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