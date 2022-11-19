Tăng Thanh Hà - Hồ Ngọc Hà và những điểm giống nhau đến khó tin

Chồng của Hồ Ngọc Hà là Kim Lý, một người gốc Việt, sinh ra và lớn lên ở Thuỵ Điển. Anh nổi lên như một hiện tượng sau khi đóng cùng Trương Ngọc Ánh trong bộ phim Hương Ga. Sau đó, anh đóng với Hồ Ngọc Hà trong MV Cả một trời thương nhớ, từ đây cả hai bén duyên với nhau và tiến tới hôn nhân. Hiện tại, cặp đôi đã có với nhau đôi song sinh nổi tiếng là bé Lion và Lisa.

Về Tăng Thanh Hà , chồng của cô là Louis Nguyễn - một doanh nhân có ba là người Việt và mẹ người Philippines. Anh sinh ra và lớn lên tại Manila. Năm 2009, khi anh chàng sánh đôi cùng Tăng Thanh Hà tại nhiều sự kiện, khán giả ngay lập tức tìm ra "thân phận" của anh. Năm 2012, Hà Tăng chính thức lên xe hoa về nhà chồng, rút lui khỏi showbiz.

Sinh được ba con đủ nếp đủ tẻ

Hồ Ngọc Hà có hai con trai là Subeo, Leon và cô con gái Lisa. Cả ba bé đều được cô chia sẻ nhiều hình ảnh, khoảnh khắc của các bé trên trang cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Về phía Tăng Thanh Hà, cô nàng luôn giữ kín diện mạo của các con từ khi sinh cho đến nay. Cô hạ sinh cho chồng 3 nhóc tì với 2 con lớn là Chloe Nguyễn và Richard Nguyễn. Cô hạn chế cho các con xuất hiện trước truyền thông, giữ tuổi thơ bình yên, trọn vẹn cho các "thiên thần nhí".

Cùng tập trung phát triển công việc kinh doanh

Cả Tăng Thanh Hà và Hồ Ngọc Hà đều đều đang tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh. Hiện nay, Hà Hồ tập trung phát triển thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình, còn Thanh Hà thì duy trì công việc kinh doanh của tập đoàn gia đình.