“Vợ bầu trăm tỷ” của Trấn Thành gây sốc với nhan sắc hiện tại

Sao Việt 21/11/2022 06:50

Người đẹp sinh năm 1990 sở hữu sắc đẹp rực rỡ nhưng cô không ngại những khoảnh khắc dìm hàng nhan sắc của bản thân.

Ninh Dương Lan Ngọc được biết tới là một diễn viên tài năng của showbiz Việt. Cô tham gia cả lĩnh vực phim truyền hình và phim điện ảnh, diễn hài. Không chỉ có tài năng, Lan Ngọc là một trong số ít các ngôi sao ở làng giải trí Việt vừa cân bằng được tài năng, đạo đức và cả sắc đẹp được nhiều người yêu mến. Cô được biết đến qua các bộ phim: “Gái già lắm chiêu”, “Tấm Cám”, “Cánh đồng bất tận”, “Cô Ba Sài Gòn”,... Nổi bật nhất phải kể đến bộ phim “Cua lại vợ bầu”, đóng cặp cùng Trấn Thành với doanh thu gần 200 tỷ.

“Vợ bầu trăm tỷ” của Trấn Thành gây sốc với nhan sắc hiện tại - Ảnh 1

Dù đã bước qua tuổi 30 nhưng cô vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ vì sắc vóc như gái đôi mươi. Có thể nói, trái ngược với các ngôi sao hạng A khác rất nghiêm khắc trong việc giữ hình ảnh của chính mình trước công chúng thì Lan Ngọc lại thường đi ngược lại khi cô thường xuyên tự “dìm” mình hoặc để đồng nghiệp bắt trọn những khoảnh khắc xấu xí của mình.

“Vợ bầu trăm tỷ” của Trấn Thành gây sốc với nhan sắc hiện tại - Ảnh 2

Mới đây, cô nàng lại làm cho mạng xã hội một phen cười ngất khi  cô nàng tự chia sẻ hình ảnh chụp cận mặt, "khoe" cằm nọng 5 tầng 7 lớp. Tuy nhiên, thay vì bị chê, Lan Ngọc lại khiến người hâm mộ thích thú.

“Vợ bầu trăm tỷ” của Trấn Thành gây sốc với nhan sắc hiện tại - Ảnh 3

“Vợ bầu trăm tỷ” của Trấn Thành gây sốc với nhan sắc hiện tại - Ảnh 4
"Ngọc nữ màn ảnh" khiến netizen thích thú khi đăng tải những hình ảnh "dìm" bản thân.

Bên cạnh đó, cô còn hài hước tự “dìm hàng” mình khi chụp cận cảnh gương mặt khiến chúng trông to, kém mịn màng và thon gọn. Thậm chí, người đẹp này còn tạo ra các biểu cảm hài hước, khác với hình ảnh “ngọc nữ” thường thấy.

“Vợ bầu trăm tỷ” của Trấn Thành gây sốc với nhan sắc hiện tại - Ảnh 5

“Vợ bầu trăm tỷ” của Trấn Thành gây sốc với nhan sắc hiện tại - Ảnh 6
Khoảnh khắc "tự dìm" của Lan Ngọc khiến cộng đồng mạng "hết hồn".

Chính tính cách vui vẻ hài hước này của Lan Ngọc mà cô luôn được cộng đồng mạng yêu mến, tạo cảm giác gần gũi thân thiết với fan như người một nhà. Dù ảnh “tự dìm” hay ảnh bị chụp vô tình lộ khuyết điểm thì Lan Ngọc vẫn luôn vui vẻ và lạc quan.

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