Bé Winnie thức đến 12 giờ khuya chờ Đông Nhi đi làm về, biểu cảm nịnh mẹ siêu cấp đáng yêu nhận được “bão like” từ cộng đồng mạng

Sao Việt 28/11/2022 11:53

Khoảnh khắc bé Winnie chờ mẹ đến 12 giờ khuya đang được cộng đồng mạng chia sẻ “rần rần” vì quá đáng yêu.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đông Nhi đã chia sẻ đoạn clip Ông Cao Thắng bế bé Winnie ra trước cổng để đón cô đi làm trở về. Được biết, lúc này cô có lịch diễn đêm cho cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 nên về nhà muộn. 

Bé Winnie thức đến 12 giờ khuya chờ Đông Nhi đi làm về, biểu cảm nịnh mẹ siêu cấp đáng yêu nhận được “bão like” từ cộng đồng mạng - Ảnh 1
Winnie được bố bế đứng đợi Đông Nhi đi làm về.

Ngay khi nhìn thấy nữ ca sĩ từ xa, hai cha con rất hào hứng. Đông Nhi vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc khi nhận được tình cảm quan tâm ấm áp của chồng con. Nữ ca sĩ nhanh chóng bế ái nữ vào lòng, âu yếm không rời. Không những vậy, tiểu công chúa nay còn biết cách "nịnh" khi nói yêu mẹ, khen mẹ đẹp, xinh. 

Bé Winnie thức đến 12 giờ khuya chờ Đông Nhi đi làm về, biểu cảm nịnh mẹ siêu cấp đáng yêu nhận được “bão like” từ cộng đồng mạng - Ảnh 2

Bé Winnie thức đến 12 giờ khuya chờ Đông Nhi đi làm về, biểu cảm nịnh mẹ siêu cấp đáng yêu nhận được “bão like” từ cộng đồng mạng - Ảnh 3
Khoảnh khắc nịnh mẹ siêu cấp đáng yêu của bé Winnie.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Phần lớn người hâm mộ đều tích cực "thả tim" trước độ đáng yêu của "công chúa nhỏ" nhà Đông Nhi cũng như cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi sau khi về một nhà.

Sau khi lên chức mẹ, Đông Nhi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nữ ca sĩ tự tay chăm sóc con. Bé Winnie giống như cái đuôi nhỏ của mẹ. Nhóc tỳ theo chân Đông Nhi khắp nơi, từ nhà cho đến công ty.

Bé Winnie thức đến 12 giờ khuya chờ Đông Nhi đi làm về, biểu cảm nịnh mẹ siêu cấp đáng yêu nhận được “bão like” từ cộng đồng mạng - Ảnh 4

Winnie cũng thường xuyên "tháp tùng" mẹ tại các show diễn và thi thoảng còn chiếm trọn spotlight của mẹ. Tuy là một trong những cặp đôi giàu có của showbiz, song Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn quyết định tự tay làm mọi thứ và đồng hành cùng Winnie trong mọi hoạt động.

Bé Winnie thức đến 12 giờ khuya chờ Đông Nhi đi làm về, biểu cảm nịnh mẹ siêu cấp đáng yêu nhận được “bão like” từ cộng đồng mạng - Ảnh 5
Winnie "tháp tùng" mẹ trong các sự kiện.

Như trong lần lưu diễn gần đây nhất, Đông Nhi từng khiến netizen vừa thương vừa buồn cười khi chia sẻ hình ảnh tất bật chăm sóc Winnie phía sau hậu trường. Dù đã "lên đồ" lộng lẫy và đang được các nhân viên hậu kỳ chỉnh trang lại quần áo, nhưng khi Winnie đói, nữ ca sĩ vẫn phải tranh thủ từng phút giây để đút cơm cho con. Bà mẹ một con chia sẻ: "Đi làm nhưng không quên nhiệm vụ “trợ lý đút cơm" cho KOL chính".

Bé Winnie thức đến 12 giờ khuya chờ Đông Nhi đi làm về, biểu cảm nịnh mẹ siêu cấp đáng yêu nhận được “bão like” từ cộng đồng mạng - Ảnh 6

Đông Nhi và Ông Cao Thắng yêu thương, chiều chuộng ái nữ đầu lòng hết mực. Nam ca sĩ từng tâm sự mong muốn con nối nghiệp nghệ thuật của bố mẹ. Tuy nhiên, vợ chồng anh rất tôn trọng sở thích của nhóc tỳ.

"Bản thân tôi đã mơ đến ngày Winnie được lên sân khấu, nhảy múa cùng với mẹ. Thực lòng chúng tôi cũng mong Winnie sẽ là người của công chúng và hoạt động nghệ thuật. Nhưng còn tùy vào sở thích của con nữa. Chúng tôi sẽ luôn dõi theo, đồng hành trong quá trình trưởng thành ấy để khai phá sở thích thực sự của con" - Ông Cao Thắng chia sẻ.

Bé Winnie thức đến 12 giờ khuya chờ Đông Nhi đi làm về, biểu cảm nịnh mẹ siêu cấp đáng yêu nhận được “bão like” từ cộng đồng mạng - Ảnh 7
Winnie dần bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn bé.
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